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Сийярто: закон Болгарии об отмене акциза на газ из России вступил в силу - РИА Новости, 22.12.2023
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17:58 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/zakon-1917553569.html
Сийярто: закон Болгарии об отмене акциза на газ из России вступил в силу
Сийярто: закон Болгарии об отмене акциза на газ из России вступил в силу - РИА Новости, 22.12.2023
Сийярто: закон Болгарии об отмене акциза на газ из России вступил в силу
Болгария уведомила Венгрию, что закон об отмене акциза на транзит российского газа вступил в силу, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T17:58
2023-12-22T17:58
экономика
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БУДАПЕШТ, 22 дек - РИА Новости. Болгария уведомила Венгрию, что закон об отмене акциза на транзит российского газа вступил в силу, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. &quot;Сегодня мы снова поговорили по телефону с министром иностранных дел Болгарии Марией Габриэль, которая сообщила, что закон об отмене дополнительного налога на поставки природного газа в Венгрию был официально опубликован сегодня в болгарском вестнике и таким образом вступил в силу. Мы и с этим справились&quot;, - написал Сийярто в Facebook*.Ранее народное собрание (парламент) Болгарии проголосовало за отмену повышенных тарифов на транзит российского газа после того, как Венгрия предъявила Болгарии ультиматум и пригрозила наложить вето на вступление в Шенген. Болгария 13 октября установила акциз в 20 левов (10 евро) за мегаватт-час транзита российского газа. Новая плата за транзит составляла примерно пятую часть текущей базовой цены газа TTF (50 евро за мегаватт-час). Обычно плата за транзит не превышает нескольких процентов от фактической стоимости газа. Газета Financial Times назвала установленные Болгарией пошлины "карательными", которые обычно взимают с целью сдерживания деятельности оппонента. Болгарский министр финансов Асен Василев подтвердил изданию, что целью правительства было снижение прибыли "Газпрома". Венгрия и Сербия в совместной декларации заявили, что действия Болгарии угрожают их энергоснабжению.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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экономика, болгария, венгрия, россия, петер сийярто, газпром
Экономика, Болгария, Венгрия, Россия, Петер Сийярто, Газпром
Сийярто: закон Болгарии об отмене акциза на газ из России вступил в силу

Сийярто: закон об отмене акциза на газ из РФ вступил в силу, сообщила Болгария

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 22 дек - РИА Новости. Болгария уведомила Венгрию, что закон об отмене акциза на транзит российского газа вступил в силу, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
«

"Сегодня мы снова поговорили по телефону с министром иностранных дел Болгарии Марией Габриэль, которая сообщила, что закон об отмене дополнительного налога на поставки природного газа в Венгрию был официально опубликован сегодня в болгарском вестнике и таким образом вступил в силу. Мы и с этим справились", - написал Сийярто в Facebook*.

Ранее народное собрание (парламент) Болгарии проголосовало за отмену повышенных тарифов на транзит российского газа после того, как Венгрия предъявила Болгарии ультиматум и пригрозила наложить вето на вступление в Шенген.
Болгария 13 октября установила акциз в 20 левов (10 евро) за мегаватт-час транзита российского газа. Новая плата за транзит составляла примерно пятую часть текущей базовой цены газа TTF (50 евро за мегаватт-час). Обычно плата за транзит не превышает нескольких процентов от фактической стоимости газа. Газета Financial Times назвала установленные Болгарией пошлины "карательными", которые обычно взимают с целью сдерживания деятельности оппонента. Болгарский министр финансов Асен Василев подтвердил изданию, что целью правительства было снижение прибыли "Газпрома". Венгрия и Сербия в совместной декларации заявили, что действия Болгарии угрожают их энергоснабжению.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ЭкономикаБолгарияВенгрияРоссияПетер СийяртоГазпром
 
 
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