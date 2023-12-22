https://ria.ru/20231222/zakon-1917553569.html

Сийярто: закон Болгарии об отмене акциза на газ из России вступил в силу

Сийярто: закон Болгарии об отмене акциза на газ из России вступил в силу - РИА Новости, 22.12.2023

Сийярто: закон Болгарии об отмене акциза на газ из России вступил в силу

Болгария уведомила Венгрию, что закон об отмене акциза на транзит российского газа вступил в силу, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T17:58

2023-12-22T17:58

2023-12-22T17:58

экономика

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венгрия

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петер сийярто

газпром

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БУДАПЕШТ, 22 дек - РИА Новости. Болгария уведомила Венгрию, что закон об отмене акциза на транзит российского газа вступил в силу, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. "Сегодня мы снова поговорили по телефону с министром иностранных дел Болгарии Марией Габриэль, которая сообщила, что закон об отмене дополнительного налога на поставки природного газа в Венгрию был официально опубликован сегодня в болгарском вестнике и таким образом вступил в силу. Мы и с этим справились", - написал Сийярто в Facebook*.Ранее народное собрание (парламент) Болгарии проголосовало за отмену повышенных тарифов на транзит российского газа после того, как Венгрия предъявила Болгарии ультиматум и пригрозила наложить вето на вступление в Шенген. Болгария 13 октября установила акциз в 20 левов (10 евро) за мегаватт-час транзита российского газа. Новая плата за транзит составляла примерно пятую часть текущей базовой цены газа TTF (50 евро за мегаватт-час). Обычно плата за транзит не превышает нескольких процентов от фактической стоимости газа. Газета Financial Times назвала установленные Болгарией пошлины "карательными", которые обычно взимают с целью сдерживания деятельности оппонента. Болгарский министр финансов Асен Василев подтвердил изданию, что целью правительства было снижение прибыли "Газпрома". Венгрия и Сербия в совместной декларации заявили, что действия Болгарии угрожают их энергоснабжению.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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экономика, болгария, венгрия, россия, петер сийярто, газпром