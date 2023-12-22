https://ria.ru/20231222/zakon-1917443254.html

Совфед разрешил работникам скорой оказывать помощь без согласия пациента

Совфед разрешил работникам скорой оказывать помощь без согласия пациента - РИА Новости, 22.12.2023

Совфед разрешил работникам скорой оказывать помощь без согласия пациента

Совет Федерации одобрил закон о праве работников скорой помощи совершать медицинское вмешательство без согласия гражданина или его представителей при угрозе... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T12:48

2023-12-22T12:48

2023-12-22T12:48

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о праве работников скорой помощи совершать медицинское вмешательство без согласия гражданина или его представителей при угрозе жизни человека или отсутствии явного отказа. Федеральный закон дополняет перечень оснований, когда допускается медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из родителей или иного законного представителя, включив в него такое обстоятельство, как оказания скорой медицинской помощи вне медицинской организации, если медицинское вмешательство необходимо для устранения угрозы жизни человека и отсутствует выраженный до начала оказания медицинской помощи отказ гражданина от медицинского вмешательства. "Коллеги, вот, казалось бы, такой короткий закон, но насколько он важный! Вот столько еще дури, которую надо вычищать, убирать - лишнюю бюрократию, лишний формализм. Человек вызывает скорую - он может быть без сознания, не дай Бог, инсульт, инфаркт. Но без его личной подписи скорая помощь как бы не может проводить медицинское вмешательство. Да он просто не в состоянии это делать. Если уж человек вызвал скорую помощь либо кто-то вызвал ему, то он нуждается в медицинской помощи. И, конечно, врачи скорой помощи все время об этом говорили, что они теряют время, что иногда это стоит жизни человека", - прокомментировала закон председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

https://ria.ru/20231221/zdunov-1917289751.html

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валентина матвиенко, совет федерации рф