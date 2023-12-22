Рейтинг@Mail.ru
Совфед разрешил работникам скорой оказывать помощь без согласия пациента - РИА Новости, 22.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:48 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/zakon-1917443254.html
Совфед разрешил работникам скорой оказывать помощь без согласия пациента
Совфед разрешил работникам скорой оказывать помощь без согласия пациента - РИА Новости, 22.12.2023
Совфед разрешил работникам скорой оказывать помощь без согласия пациента
Совет Федерации одобрил закон о праве работников скорой помощи совершать медицинское вмешательство без согласия гражданина или его представителей при угрозе... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T12:48
2023-12-22T12:48
валентина матвиенко
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911532235_0:672:2447:2048_1920x0_80_0_0_25bcd00f6e73530dcb4e8b942690c2ac.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о праве работников скорой помощи совершать медицинское вмешательство без согласия гражданина или его представителей при угрозе жизни человека или отсутствии явного отказа. Федеральный закон дополняет перечень оснований, когда допускается медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из родителей или иного законного представителя, включив в него такое обстоятельство, как оказания скорой медицинской помощи вне медицинской организации, если медицинское вмешательство необходимо для устранения угрозы жизни человека и отсутствует выраженный до начала оказания медицинской помощи отказ гражданина от медицинского вмешательства. "Коллеги, вот, казалось бы, такой короткий закон, но насколько он важный! Вот столько еще дури, которую надо вычищать, убирать - лишнюю бюрократию, лишний формализм. Человек вызывает скорую - он может быть без сознания, не дай Бог, инсульт, инфаркт. Но без его личной подписи скорая помощь как бы не может проводить медицинское вмешательство. Да он просто не в состоянии это делать. Если уж человек вызвал скорую помощь либо кто-то вызвал ему, то он нуждается в медицинской помощи. И, конечно, врачи скорой помощи все время об этом говорили, что они теряют время, что иногда это стоит жизни человека", - прокомментировала закон председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
https://ria.ru/20231221/zdunov-1917289751.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911532235_0:201:2463:2048_1920x0_80_0_0_2bb049473c7dd70352f635e444aa24f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
валентина матвиенко, совет федерации рф
Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Совфед разрешил работникам скорой оказывать помощь без согласия пациента

СФ одобрил закон о праве врачей скорой оказывать помощь без согласия пациента

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о праве работников скорой помощи совершать медицинское вмешательство без согласия гражданина или его представителей при угрозе жизни человека или отсутствии явного отказа.
Федеральный закон дополняет перечень оснований, когда допускается медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из родителей или иного законного представителя, включив в него такое обстоятельство, как оказания скорой медицинской помощи вне медицинской организации, если медицинское вмешательство необходимо для устранения угрозы жизни человека и отсутствует выраженный до начала оказания медицинской помощи отказ гражданина от медицинского вмешательства.
"Коллеги, вот, казалось бы, такой короткий закон, но насколько он важный! Вот столько еще дури, которую надо вычищать, убирать - лишнюю бюрократию, лишний формализм. Человек вызывает скорую - он может быть без сознания, не дай Бог, инсульт, инфаркт. Но без его личной подписи скорая помощь как бы не может проводить медицинское вмешательство. Да он просто не в состоянии это делать. Если уж человек вызвал скорую помощь либо кто-то вызвал ему, то он нуждается в медицинской помощи. И, конечно, врачи скорой помощи все время об этом говорили, что они теряют время, что иногда это стоит жизни человека", - прокомментировала закон председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Новые машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Глава Мордовии вручил ключи от новых школьных автобусов и машин скорой
21 декабря, 17:01
 
Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала