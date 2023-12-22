Рейтинг@Mail.ru
Совфед одобрил закон об электронном документообороте в уголовном процессе - РИА Новости, 22.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:13 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/zakon-1917432948.html
Совфед одобрил закон об электронном документообороте в уголовном процессе
Совфед одобрил закон об электронном документообороте в уголовном процессе - РИА Новости, 22.12.2023
Совфед одобрил закон об электронном документообороте в уголовном процессе
Совет Федерации одобрил закон о введении электронного документооборота в уголовном процессе. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T12:13
2023-12-22T12:13
совет федерации рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818395806_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4c1a3ce1132c53b0d413e69be6e52609.jpg
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о введении электронного документооборота в уголовном процессе. Так, по ходатайству или с согласия обвиняемого, защитника или потерпевшего может быть вручена копия обвинительного заключения (с приложениями, не содержащими сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, затрагивающих безопасность государства, права и законные интересы несовершеннолетних, или сведений о преступлениях против половой неприкосновенности или половой свободы личности), изготовленная в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в порядке, предусмотренном для неэлектронных документов. При этом в случае, если обвиняемый содержится под стражей, указанные документы вручаются ему по поручению прокурора администрацией места содержания под стражей на предоставленном органом предварительного расследования техническом устройстве для чтения электронных книг (не имеющих функций аудио и видеозаписи, видеовоспроизведения и выхода в интернет). Также в кодекс предполагается ввести отдельную статью о порядке использования электронных документов в ходе досудебного производства. По ней ходатайства и заявления при наличии технической возможности могут быть поданы прокурору, следователю, руководителю следственного органа, в орган дознания, дознавателю в форме электронного документа и подписываются лицом, направившим такой документ, усиленной квалифицированной электронной подписью. Ходатайства об ознакомлении с материалами уголовного дела, о получении копий процессуальных документов, об участии в следственных и иных процессуальных действиях могут быть подписаны простой электронной подписью, отмечается в тексте документа. При этом указанные выше положения не распространяются на документы не содержащими сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. Порядок подачи указанных документов может определяться нормативными правовыми актами следственного комитета, федеральных органов исполнительной власти, в состав которых входят органы предварительного расследования, генеральной прокуратуры, отмечается в материалах. Копии ряда указанных документов в электронном виде "усиленной квалифицированной электронной подписью, по просьбе либо с согласия участника уголовного судопроизводства" могут быть направлены ему посредством Единого портала, либо системы электронного документооборота участника уголовного судопроизводства". Также в законе существует норма о вызове электронной повесткой через Госуслуги. По его тексту, "повестка или уведомление в форме электронного документа... могут быть направлены посредством Единого портала лицу, давшему согласие на Едином портале на уведомление его посредством Единого портала", если это не ограниченно его мерой пресечения.
https://ria.ru/20231208/ombudsmen-1914518993.html
https://ria.ru/20231218/adaptatsiya-1916448748.html
https://ria.ru/20231117/zaklyuchennye-1909962858.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818395806_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_56da751b064a7d09dd3d6ff0a2b37353.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
совет федерации рф, общество
Совет Федерации РФ, Общество
Совфед одобрил закон об электронном документообороте в уголовном процессе

СФ одобрил закон о введении электронного документооборота в уголовном процессе

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФойе здания Совета Федерации РФ
Фойе здания Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Фойе здания Совета Федерации РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о введении электронного документооборота в уголовном процессе.
Так, по ходатайству или с согласия обвиняемого, защитника или потерпевшего может быть вручена копия обвинительного заключения (с приложениями, не содержащими сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, затрагивающих безопасность государства, права и законные интересы несовершеннолетних, или сведений о преступлениях против половой неприкосновенности или половой свободы личности), изготовленная в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в порядке, предусмотренном для неэлектронных документов.
Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Татьяна Потяева: чаще всего в аппарат омбудсмена обращаются из СИЗО
8 декабря, 11:00
При этом в случае, если обвиняемый содержится под стражей, указанные документы вручаются ему по поручению прокурора администрацией места содержания под стражей на предоставленном органом предварительного расследования техническом устройстве для чтения электронных книг (не имеющих функций аудио и видеозаписи, видеовоспроизведения и выхода в интернет).
Также в кодекс предполагается ввести отдельную статью о порядке использования электронных документов в ходе досудебного производства. По ней ходатайства и заявления при наличии технической возможности могут быть поданы прокурору, следователю, руководителю следственного органа, в орган дознания, дознавателю в форме электронного документа и подписываются лицом, направившим такой документ, усиленной квалифицированной электронной подписью.
Ходатайства об ознакомлении с материалами уголовного дела, о получении копий процессуальных документов, об участии в следственных и иных процессуальных действиях могут быть подписаны простой электронной подписью, отмечается в тексте документа.
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Совбез России посодействует социальной адаптации освободившихся из колонии
18 декабря, 12:19
При этом указанные выше положения не распространяются на документы не содержащими сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
Порядок подачи указанных документов может определяться нормативными правовыми актами следственного комитета, федеральных органов исполнительной власти, в состав которых входят органы предварительного расследования, генеральной прокуратуры, отмечается в материалах.
Копии ряда указанных документов в электронном виде "усиленной квалифицированной электронной подписью, по просьбе либо с согласия участника уголовного судопроизводства" могут быть направлены ему посредством Единого портала, либо системы электронного документооборота участника уголовного судопроизводства".
Также в законе существует норма о вызове электронной повесткой через Госуслуги. По его тексту, "повестка или уведомление в форме электронного документа... могут быть направлены посредством Единого портала лицу, давшему согласие на Едином портале на уведомление его посредством Единого портала", если это не ограниченно его мерой пресечения.
Заключенные работают в столярном цехе на территории Исправительной колонии №7 УФСИН России по Владимирской области - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Любить Родину по понятиям: заключенные помогут бюджету России
17 ноября, 08:00
 
Совет Федерации РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала