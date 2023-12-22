https://ria.ru/20231222/zakon-1917432948.html

Совфед одобрил закон об электронном документообороте в уголовном процессе

Совфед одобрил закон об электронном документообороте в уголовном процессе - РИА Новости, 22.12.2023

Совфед одобрил закон об электронном документообороте в уголовном процессе

Совет Федерации одобрил закон о введении электронного документооборота в уголовном процессе. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T12:13

2023-12-22T12:13

2023-12-22T12:13

совет федерации рф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818395806_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4c1a3ce1132c53b0d413e69be6e52609.jpg

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о введении электронного документооборота в уголовном процессе. Так, по ходатайству или с согласия обвиняемого, защитника или потерпевшего может быть вручена копия обвинительного заключения (с приложениями, не содержащими сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, затрагивающих безопасность государства, права и законные интересы несовершеннолетних, или сведений о преступлениях против половой неприкосновенности или половой свободы личности), изготовленная в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в порядке, предусмотренном для неэлектронных документов. При этом в случае, если обвиняемый содержится под стражей, указанные документы вручаются ему по поручению прокурора администрацией места содержания под стражей на предоставленном органом предварительного расследования техническом устройстве для чтения электронных книг (не имеющих функций аудио и видеозаписи, видеовоспроизведения и выхода в интернет). Также в кодекс предполагается ввести отдельную статью о порядке использования электронных документов в ходе досудебного производства. По ней ходатайства и заявления при наличии технической возможности могут быть поданы прокурору, следователю, руководителю следственного органа, в орган дознания, дознавателю в форме электронного документа и подписываются лицом, направившим такой документ, усиленной квалифицированной электронной подписью. Ходатайства об ознакомлении с материалами уголовного дела, о получении копий процессуальных документов, об участии в следственных и иных процессуальных действиях могут быть подписаны простой электронной подписью, отмечается в тексте документа. При этом указанные выше положения не распространяются на документы не содержащими сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. Порядок подачи указанных документов может определяться нормативными правовыми актами следственного комитета, федеральных органов исполнительной власти, в состав которых входят органы предварительного расследования, генеральной прокуратуры, отмечается в материалах. Копии ряда указанных документов в электронном виде "усиленной квалифицированной электронной подписью, по просьбе либо с согласия участника уголовного судопроизводства" могут быть направлены ему посредством Единого портала, либо системы электронного документооборота участника уголовного судопроизводства". Также в законе существует норма о вызове электронной повесткой через Госуслуги. По его тексту, "повестка или уведомление в форме электронного документа... могут быть направлены посредством Единого портала лицу, давшему согласие на Едином портале на уведомление его посредством Единого портала", если это не ограниченно его мерой пресечения.

https://ria.ru/20231208/ombudsmen-1914518993.html

https://ria.ru/20231218/adaptatsiya-1916448748.html

https://ria.ru/20231117/zaklyuchennye-1909962858.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

совет федерации рф, общество