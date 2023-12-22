https://ria.ru/20231222/zakon-1917424589.html

СФ одобрил право частной охраны на объектах ТЭКа уничтожать беспилотники

СФ одобрил право частной охраны на объектах ТЭКа уничтожать беспилотники - РИА Новости, 22.12.2023

СФ одобрил право частной охраны на объектах ТЭКа уничтожать беспилотники

Сенаторы одобрили закон, дающий право частной охране на объектах топливно-энергетического комплекса уничтожать беспилотники. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T11:37

2023-12-22T11:37

2023-12-22T11:41

совет федерации рф

андрей турчак

технологии

безопасность

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, дающий право частной охране на объектах топливно-энергетического комплекса уничтожать беспилотники.Документ разработан в целях усиления безопасности и антитеррористической защищенности этих объектов от незаконного вмешательства с помощью беспилотных аппаратов.Закон предоставляет частной охране объектов ТЭКа право пресекать функционирование беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов. Делать это можно как посредством повреждения или уничтожения беспилотников, так и подавляя или преобразовывая сигналы дистанционного управления и воздействуя на пульты их управления.Сейчас законодательство позволяет уничтожать беспилотники только сотрудникам силовых структур, ведомственной охраны и частных охранных предприятий (ЧОПов), которые охраняют объекты с высокими требованиями к антитеррористической защищенности, пояснял ранее соавтор законопроекта, первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак.Частная охрана, которая обеспечивает безопасность подавляющего большинства нефтехранилищ, подстанций и ряда других объектов, в настоящее время не имеет законного права противодействовать такой технике.

https://ria.ru/20231216/spetsoperatsiya-1916146019.html

https://ria.ru/20231215/drony-1915952644.html

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совет федерации рф, андрей турчак, технологии, безопасность