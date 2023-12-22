https://ria.ru/20231222/zakon-1917424589.html
СФ одобрил право частной охраны на объектах ТЭКа уничтожать беспилотники
СФ одобрил право частной охраны на объектах ТЭКа уничтожать беспилотники - РИА Новости, 22.12.2023
СФ одобрил право частной охраны на объектах ТЭКа уничтожать беспилотники
Сенаторы одобрили закон, дающий право частной охране на объектах топливно-энергетического комплекса уничтожать беспилотники. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T11:37
2023-12-22T11:37
2023-12-22T11:41
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, дающий право частной охране на объектах топливно-энергетического комплекса уничтожать беспилотники.Документ разработан в целях усиления безопасности и антитеррористической защищенности этих объектов от незаконного вмешательства с помощью беспилотных аппаратов.Закон предоставляет частной охране объектов ТЭКа право пресекать функционирование беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов. Делать это можно как посредством повреждения или уничтожения беспилотников, так и подавляя или преобразовывая сигналы дистанционного управления и воздействуя на пульты их управления.Сейчас законодательство позволяет уничтожать беспилотники только сотрудникам силовых структур, ведомственной охраны и частных охранных предприятий (ЧОПов), которые охраняют объекты с высокими требованиями к антитеррористической защищенности, пояснял ранее соавтор законопроекта, первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак.Частная охрана, которая обеспечивает безопасность подавляющего большинства нефтехранилищ, подстанций и ряда других объектов, в настоящее время не имеет законного права противодействовать такой технике.
https://ria.ru/20231216/spetsoperatsiya-1916146019.html
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совет федерации рф, андрей турчак, технологии, безопасность
Совет Федерации РФ, Андрей Турчак, Технологии, Безопасность
СФ одобрил право частной охраны на объектах ТЭКа уничтожать беспилотники
Совфед одобрил закон о праве частной охраны объектов ТЭК уничтожать беспилотники
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, дающий право частной охране на объектах топливно-энергетического комплекса уничтожать беспилотники.
Документ разработан в целях усиления безопасности и антитеррористической защищенности этих объектов от незаконного вмешательства с помощью беспилотных аппаратов.
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Закон предоставляет частной охране объектов ТЭКа право пресекать функционирование беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов. Делать это можно как посредством повреждения или уничтожения беспилотников, так и подавляя или преобразовывая сигналы дистанционного управления и воздействуя на пульты их управления.
Сейчас законодательство позволяет уничтожать беспилотники только сотрудникам силовых структур, ведомственной охраны и частных охранных предприятий (ЧОПов), которые охраняют объекты с высокими требованиями к антитеррористической защищенности, пояснял ранее соавтор законопроекта, первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак.
Частная охрана, которая обеспечивает безопасность подавляющего большинства нефтехранилищ, подстанций и ряда других объектов, в настоящее время не имеет законного права противодействовать такой технике.
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