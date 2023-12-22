Рейтинг@Mail.ru
Балицкий оценил состояние атомных реакторов ЗАЭС как стабильное - РИА Новости, 22.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:03 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/zaes-1917373505.html
Балицкий оценил состояние атомных реакторов ЗАЭС как стабильное
Балицкий оценил состояние атомных реакторов ЗАЭС как стабильное - РИА Новости, 22.12.2023
Балицкий оценил состояние атомных реакторов ЗАЭС как стабильное
Украинские войска не смогут нанести Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) такой ущерб, чтобы вызвать экологическую катастрофу, угрозы старения или... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T04:03
2023-12-22T04:03
запорожская область
в мире
евгений балицкий
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
westinghouse electric
твэл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861505754_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_96a1d3fe8ae0f35083fcaa2bbe92563c.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Украинские войска не смогут нанести Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) такой ущерб, чтобы вызвать экологическую катастрофу, угрозы старения или разрушения станции изнутри также нет - атомные реакторы находятся в стабильном состоянии, заявил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий."Могу сказать, что с точки зрения того, что есть на вооружении у противника, ядерным коллапсом или катастрофой не угрожает. Они не могут все равно, используя те силы и средства, которые у них есть, нанести достаточный ущерб, чтобы вызвать экологическую катастрофу или радиоактивное заражение", - заявил он.Со стороны самой станции, отметил губернатор, также нет каких-либо угроз."Атомные реакторы находятся в абсолютном… стабильном состоянии, в абсолютном понимании со стороны руководства и Росатома. На сегодняшний день нет никаких угроз старения станции, ее какого-то разрушения. Она год постоит, два постоит - сколько надо, столько и простоит", - подчеркнул он.Балицкий сообщил, что персонала для обслуживания станции достаточно. Каждый реактор находится в "рабочем, исправном состоянии", заверил он."Сейчас из шести четыре на (ядерном топливе) Westinghouse работают, и два из них работают на наших ТВЭЛ... Четыре реактора заглушены по причине того, что обслуживать Westinghouse – есть свои сложности. Два реактора, которые работают на ТВЭЛ, вполне могут нами обслуживаться и работать в тех регламентных нормах, которые позволяют сегодня МАГАТЭ и Росатом", - объяснил Балицкий.
https://ria.ru/20231222/zaes-1917371468.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861505754_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a63a64da9ae94154073b0c933a39c7c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, в мире, евгений балицкий, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", westinghouse electric, твэл
Запорожская область, В мире, Евгений Балицкий, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Westinghouse Electric, ТВЭЛ
Балицкий оценил состояние атомных реакторов ЗАЭС как стабильное

Балицкий: атомные реакторы ЗАЭС находятся в стабильном состоянии

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Украинские войска не смогут нанести Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) такой ущерб, чтобы вызвать экологическую катастрофу, угрозы старения или разрушения станции изнутри также нет - атомные реакторы находятся в стабильном состоянии, заявил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«
"Могу сказать, что с точки зрения того, что есть на вооружении у противника, ядерным коллапсом или катастрофой не угрожает. Они не могут все равно, используя те силы и средства, которые у них есть, нанести достаточный ущерб, чтобы вызвать экологическую катастрофу или радиоактивное заражение", - заявил он.
Со стороны самой станции, отметил губернатор, также нет каких-либо угроз.
"Атомные реакторы находятся в абсолютном… стабильном состоянии, в абсолютном понимании со стороны руководства и Росатома. На сегодняшний день нет никаких угроз старения станции, ее какого-то разрушения. Она год постоит, два постоит - сколько надо, столько и простоит", - подчеркнул он.
Балицкий сообщил, что персонала для обслуживания станции достаточно. Каждый реактор находится в "рабочем, исправном состоянии", заверил он.
"Сейчас из шести четыре на (ядерном топливе) Westinghouse работают, и два из них работают на наших ТВЭЛ... Четыре реактора заглушены по причине того, что обслуживать Westinghouse – есть свои сложности. Два реактора, которые работают на ТВЭЛ, вполне могут нами обслуживаться и работать в тех регламентных нормах, которые позволяют сегодня МАГАТЭ и Росатом", - объяснил Балицкий.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Балицкий рассказал, когда можно будет запустить ЗАЭС
Вчера, 03:03
 
Запорожская областьВ миреЕвгений БалицкийГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Westinghouse ElectricТВЭЛ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала