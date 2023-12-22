https://ria.ru/20231222/zaes-1917373505.html
Балицкий оценил состояние атомных реакторов ЗАЭС как стабильное
Балицкий оценил состояние атомных реакторов ЗАЭС как стабильное - РИА Новости, 22.12.2023
Балицкий оценил состояние атомных реакторов ЗАЭС как стабильное
Украинские войска не смогут нанести Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) такой ущерб, чтобы вызвать экологическую катастрофу, угрозы старения или... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T04:03
2023-12-22T04:03
2023-12-22T04:03
запорожская область
в мире
евгений балицкий
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
westinghouse electric
твэл
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Украинские войска не смогут нанести Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) такой ущерб, чтобы вызвать экологическую катастрофу, угрозы старения или разрушения станции изнутри также нет - атомные реакторы находятся в стабильном состоянии, заявил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий."Могу сказать, что с точки зрения того, что есть на вооружении у противника, ядерным коллапсом или катастрофой не угрожает. Они не могут все равно, используя те силы и средства, которые у них есть, нанести достаточный ущерб, чтобы вызвать экологическую катастрофу или радиоактивное заражение", - заявил он.Со стороны самой станции, отметил губернатор, также нет каких-либо угроз."Атомные реакторы находятся в абсолютном… стабильном состоянии, в абсолютном понимании со стороны руководства и Росатома. На сегодняшний день нет никаких угроз старения станции, ее какого-то разрушения. Она год постоит, два постоит - сколько надо, столько и простоит", - подчеркнул он.Балицкий сообщил, что персонала для обслуживания станции достаточно. Каждый реактор находится в "рабочем, исправном состоянии", заверил он."Сейчас из шести четыре на (ядерном топливе) Westinghouse работают, и два из них работают на наших ТВЭЛ... Четыре реактора заглушены по причине того, что обслуживать Westinghouse – есть свои сложности. Два реактора, которые работают на ТВЭЛ, вполне могут нами обслуживаться и работать в тех регламентных нормах, которые позволяют сегодня МАГАТЭ и Росатом", - объяснил Балицкий.
https://ria.ru/20231222/zaes-1917371468.html
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запорожская область, в мире, евгений балицкий, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", westinghouse electric, твэл
Запорожская область, В мире, Евгений Балицкий, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Westinghouse Electric, ТВЭЛ
Балицкий оценил состояние атомных реакторов ЗАЭС как стабильное
Балицкий: атомные реакторы ЗАЭС находятся в стабильном состоянии