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Балицкий рассказал, когда можно будет запустить ЗАЭС - РИА Новости, 22.12.2023
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03:03 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/zaes-1917371468.html
Балицкий рассказал, когда можно будет запустить ЗАЭС
Балицкий рассказал, когда можно будет запустить ЗАЭС - РИА Новости, 22.12.2023
Балицкий рассказал, когда можно будет запустить ЗАЭС
Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) можно будет быстро запустить, как только станция перестанет быть в зоне досягаемости украинских обстрелов, для этого... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T03:03
2023-12-22T03:03
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
киев
в мире
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) можно будет быстро запустить, как только станция перестанет быть в зоне досягаемости украинских обстрелов, для этого нужно отодвинуть линии фронта, заявил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. "По атомной станции обстрелов нет, но она все равно работает у нас в режиме пяти реакторов в холодном резерве, один реактор сегодня работает сам на себя, что поддерживает станцию. Она абсолютно в живом состоянии. У нее все системы, которые должны обеспечиваться для ее жизнеспособности, поддерживать ее в рабочем режиме, сегодня работают", - рассказал Балицкий. По его словам, ЛЭП по периметру станции, "перебитые" обстрелами ВСУ, на сегодняшний день нельзя начать восстанавливать с точки зрения безопасности. "Поэтому как только противник будет вне зоны досягаемости обстрела, мы запустим атомную станцию, нам это, в принципе, не проблемно вообще", - подчеркнул губернатор. Отвечая на вопрос о расстоянии, на которое нужно отодвинуть противника для запуска АЭС, Балицкий заявил о необходимости освободить города на противоположной стороне Днепра, откуда Киев и ведет обстрелы из ствольной артиллерии - Марганец и Никополь. "Да, надо (отодвинуть линии фронта). Или же гарантированный мир, ну, если это будет решено руководством. Города Марганец и Никополь находятся с той стороны речки, там расстояние буквально 10-12 километров от точки пуска выстрела до прилета. Оттуда летит к нам ствольная артиллерия. Поэтому даже пока последняя пушка там не будет уничтожена, выпустить людей на обслуживание, на ремонтные работы периферии мы не можем", - объяснил глава региона. В целом, повторил он, "запустить станцию - никаких проблем", как и восстановить линии электропередач по периметру, но в регионе "никуда не спешат" с запуском АЭС - с электроэнергией проблем нет. "Запорожская область полностью обеспечена и электричеством, и углем, и газом, который мы провели еще в том году, когда нам Украина отключила газ", - заключил Балицкий.
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запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, киев, в мире
Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Киев, В мире
Балицкий рассказал, когда можно будет запустить ЗАЭС

Балицкий: ЗАЭС можно быстро запустить, когда она окажется вне зоны обстрелов ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) можно будет быстро запустить, как только станция перестанет быть в зоне досягаемости украинских обстрелов, для этого нужно отодвинуть линии фронта, заявил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«
"По атомной станции обстрелов нет, но она все равно работает у нас в режиме пяти реакторов в холодном резерве, один реактор сегодня работает сам на себя, что поддерживает станцию. Она абсолютно в живом состоянии. У нее все системы, которые должны обеспечиваться для ее жизнеспособности, поддерживать ее в рабочем режиме, сегодня работают", - рассказал Балицкий.
По его словам, ЛЭП по периметру станции, "перебитые" обстрелами ВСУ, на сегодняшний день нельзя начать восстанавливать с точки зрения безопасности. "Поэтому как только противник будет вне зоны досягаемости обстрела, мы запустим атомную станцию, нам это, в принципе, не проблемно вообще", - подчеркнул губернатор.
Отвечая на вопрос о расстоянии, на которое нужно отодвинуть противника для запуска АЭС, Балицкий заявил о необходимости освободить города на противоположной стороне Днепра, откуда Киев и ведет обстрелы из ствольной артиллерии - Марганец и Никополь.
"Да, надо (отодвинуть линии фронта). Или же гарантированный мир, ну, если это будет решено руководством. Города Марганец и Никополь находятся с той стороны речки, там расстояние буквально 10-12 километров от точки пуска выстрела до прилета. Оттуда летит к нам ствольная артиллерия. Поэтому даже пока последняя пушка там не будет уничтожена, выпустить людей на обслуживание, на ремонтные работы периферии мы не можем", - объяснил глава региона.
В целом, повторил он, "запустить станцию - никаких проблем", как и восстановить линии электропередач по периметру, но в регионе "никуда не спешат" с запуском АЭС - с электроэнергией проблем нет. "Запорожская область полностью обеспечена и электричеством, и углем, и газом, который мы провели еще в том году, когда нам Украина отключила газ", - заключил Балицкий.
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Запорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныКиевВ мире
 
 
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