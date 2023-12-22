https://ria.ru/20231222/zaes-1917371468.html

Балицкий рассказал, когда можно будет запустить ЗАЭС

Балицкий рассказал, когда можно будет запустить ЗАЭС - РИА Новости, 22.12.2023

Балицкий рассказал, когда можно будет запустить ЗАЭС

Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) можно будет быстро запустить, как только станция перестанет быть в зоне досягаемости украинских обстрелов, для этого... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T03:03

2023-12-22T03:03

2023-12-22T03:03

запорожская область

евгений балицкий

вооруженные силы украины

киев

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) можно будет быстро запустить, как только станция перестанет быть в зоне досягаемости украинских обстрелов, для этого нужно отодвинуть линии фронта, заявил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. "По атомной станции обстрелов нет, но она все равно работает у нас в режиме пяти реакторов в холодном резерве, один реактор сегодня работает сам на себя, что поддерживает станцию. Она абсолютно в живом состоянии. У нее все системы, которые должны обеспечиваться для ее жизнеспособности, поддерживать ее в рабочем режиме, сегодня работают", - рассказал Балицкий. По его словам, ЛЭП по периметру станции, "перебитые" обстрелами ВСУ, на сегодняшний день нельзя начать восстанавливать с точки зрения безопасности. "Поэтому как только противник будет вне зоны досягаемости обстрела, мы запустим атомную станцию, нам это, в принципе, не проблемно вообще", - подчеркнул губернатор. Отвечая на вопрос о расстоянии, на которое нужно отодвинуть противника для запуска АЭС, Балицкий заявил о необходимости освободить города на противоположной стороне Днепра, откуда Киев и ведет обстрелы из ствольной артиллерии - Марганец и Никополь. "Да, надо (отодвинуть линии фронта). Или же гарантированный мир, ну, если это будет решено руководством. Города Марганец и Никополь находятся с той стороны речки, там расстояние буквально 10-12 километров от точки пуска выстрела до прилета. Оттуда летит к нам ствольная артиллерия. Поэтому даже пока последняя пушка там не будет уничтожена, выпустить людей на обслуживание, на ремонтные работы периферии мы не можем", - объяснил глава региона. В целом, повторил он, "запустить станцию - никаких проблем", как и восстановить линии электропередач по периметру, но в регионе "никуда не спешат" с запуском АЭС - с электроэнергией проблем нет. "Запорожская область полностью обеспечена и электричеством, и углем, и газом, который мы провели еще в том году, когда нам Украина отключила газ", - заключил Балицкий.

https://ria.ru/20231214/drony-1915676583.html

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запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, киев, в мире