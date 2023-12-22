https://ria.ru/20231222/yunesko-1917529665.html

"Отменить" Россию в ЮНЕСКО не получилось, заявил Лавров

"Отменить" Россию в ЮНЕСКО не получилось, заявил Лавров - РИА Новости, 22.12.2023

"Отменить" Россию в ЮНЕСКО не получилось, заявил Лавров

"Отменить" Россию в ЮНЕСКО не удалось, несмотря на давление стран Запада, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T16:43

2023-12-22T16:43

2023-12-22T16:43

россия

сергей лавров

юнеско

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. "Отменить" Россию в ЮНЕСКО не удалось, несмотря на давление стран Запада, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "В организации, вопреки ее изначальной миссии - объединять народы на основе моральной и интеллектуальной солидарности, все рельефнее проявляется блоковая логика и разъединительная философия "свой-чужой". Россию агрессивно пытались выдавить из руководящих исполнительных органов ЮНЕСКО. В ход шли любые, подчас самые нечистоплотные методы. Вплоть до финансового шантажа стран Глобального Востока и Глобального Юга. В этих условиях наша страна, несмотря на поддержку более половины членов ЮНЕСКО, не была переизбрана в исполнительный совет организации и ряд других органов этой структуры. Но "отменить" Россию в ЮНЕСКО не получилось", - сказал министр, выступая на собрании комиссии по делам ЮНЕСКО. Лавров напомнил, что по линии организации в России осуществляется масса проектов. "В очередной раз подчеркну - мы ни от кого не закрываемся. Наоборот, мы настроены на продвижение объединительной повестки дня, в том числе и в ЮНЕСКО, и в других международных организациях", - отметил глава МИД РФ.

https://ria.ru/20231117/yunesko-1910165506.html

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россия, сергей лавров, юнеско