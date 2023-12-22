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"Отменить" Россию в ЮНЕСКО не получилось, заявил Лавров - РИА Новости, 22.12.2023
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16:43 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/yunesko-1917529665.html
"Отменить" Россию в ЮНЕСКО не получилось, заявил Лавров
"Отменить" Россию в ЮНЕСКО не получилось, заявил Лавров - РИА Новости, 22.12.2023
"Отменить" Россию в ЮНЕСКО не получилось, заявил Лавров
"Отменить" Россию в ЮНЕСКО не удалось, несмотря на давление стран Запада, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T16:43
2023-12-22T16:43
россия
сергей лавров
юнеско
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. "Отменить" Россию в ЮНЕСКО не удалось, несмотря на давление стран Запада, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "В организации, вопреки ее изначальной миссии - объединять народы на основе моральной и интеллектуальной солидарности, все рельефнее проявляется блоковая логика и разъединительная философия "свой-чужой". Россию агрессивно пытались выдавить из руководящих исполнительных органов ЮНЕСКО. В ход шли любые, подчас самые нечистоплотные методы. Вплоть до финансового шантажа стран Глобального Востока и Глобального Юга. В этих условиях наша страна, несмотря на поддержку более половины членов ЮНЕСКО, не была переизбрана в исполнительный совет организации и ряд других органов этой структуры. Но "отменить" Россию в ЮНЕСКО не получилось", - сказал министр, выступая на собрании комиссии по делам ЮНЕСКО. Лавров напомнил, что по линии организации в России осуществляется масса проектов. "В очередной раз подчеркну - мы ни от кого не закрываемся. Наоборот, мы настроены на продвижение объединительной повестки дня, в том числе и в ЮНЕСКО, и в других международных организациях", - отметил глава МИД РФ.
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россия, сергей лавров, юнеско
Россия, Сергей Лавров, ЮНЕСКО
"Отменить" Россию в ЮНЕСКО не получилось, заявил Лавров

Лавров: "отменить" Россию в ЮНЕСКО не получилось, несмотря на давление Запада

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. "Отменить" Россию в ЮНЕСКО не удалось, несмотря на давление стран Запада, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«
"В организации, вопреки ее изначальной миссии - объединять народы на основе моральной и интеллектуальной солидарности, все рельефнее проявляется блоковая логика и разъединительная философия "свой-чужой". Россию агрессивно пытались выдавить из руководящих исполнительных органов ЮНЕСКО. В ход шли любые, подчас самые нечистоплотные методы. Вплоть до финансового шантажа стран Глобального Востока и Глобального Юга. В этих условиях наша страна, несмотря на поддержку более половины членов ЮНЕСКО, не была переизбрана в исполнительный совет организации и ряд других органов этой структуры. Но "отменить" Россию в ЮНЕСКО не получилось", - сказал министр, выступая на собрании комиссии по делам ЮНЕСКО.
Лавров напомнил, что по линии организации в России осуществляется масса проектов.
«
"В очередной раз подчеркну - мы ни от кого не закрываемся. Наоборот, мы настроены на продвижение объединительной повестки дня, в том числе и в ЮНЕСКО, и в других международных организациях", - отметил глава МИД РФ.
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