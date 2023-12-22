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Тайны Гохрана: как собиралась главная сокровищница страны - РИА Новости, 22.12.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 22.12.2023 (обновлено: 10:37 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/vystavka-1916921081.html
Тайны Гохрана: как собиралась главная сокровищница страны
Тайны Гохрана: как собиралась главная сокровищница страны - РИА Новости, 22.12.2023
Тайны Гохрана: как собиралась главная сокровищница страны
История государственного фонда ценностей — современного Гохрана России восходит к 22 декабря (11 декабря по старому стилю) 1719 года, когда Петр Первый издал... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T08:00
2023-12-22T10:37
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости, Анастасия Силкина. История государственного фонда ценностей — современного Гохрана России восходит к 22 декабря (11 декабря по старому стилю) 1719 года, когда Петр Первый издал указ об основании Царской рентерии. Уникальные самородки, драгоценные камни, ювелирные изделия из Гохрана можно в любое время увидеть в экспозиции "Алмазный фонд". Об уникальной коллекции — в материале РИА Новости.За тремя замкамиВ Царской рентерии (то есть сокровищнице) драгоценности были буквально за тремя замками. Трое приближенных Петра Первого имели по ключу к одному из них.В XVIII веке императорская сокровищница активно пополнялась украшениями из золота и серебра, которые приобрели особое значение в эпоху женщин на престоле. Для Алмазной, или, как ее называли в то время, Бриллиантовой, комнаты приобретали уникальные драгоценные камни, заказывали орденские знаки и ювелирные изделия.В XIX столетии в собрании появились камни, которые отражают процессы экономического и культурного становления страны, превращения России в могущественную державу.Современный Гохран России создан в 1920-м — как Государственное хранилище ценностей Наркомфина. Декрет Совета народных комиссаров обязал советские учреждения и должностных лиц сдать все имеющиеся у них на хранении, в заведовании, переделке или на учете ценности из золота, платины, цветных драгоценных камней и жемчуга. Их тщательно изучали эксперты Эрмитажа, Исторического музея, Академии наук, Оружейной палаты, Министерства иностранных дел и Гохрана Наркомфина.Коллекцию удалось сохранить и в Гражданскую войну, и в Великую Отечественную. В 1941-м Алмазный фонд и другие ценности Госфонда, в том числе весь золотой запас СССР, вывезли из столицы. Вернули спустя два года. Поразительно, что Гохран в то тяжелое время умудрялся еще и пополнять Госфонд.В 1950-е в сокровищницу начали поступать алмазы из месторождений Якутии. Гохрану поручили сортировку и первичную обработку драгоценных камней, проводили эксперименты по их рациональному использованию, разрабатывали сберегающие методы огранки.В ноябре 1967-го в здании Оружейной палаты Московского Кремля открылась выставка "Алмазный фонд". Предполагалось, что через год уникальные экспонаты вернутся в Гохран. Но правительство сделало экспозицию постоянной.Личное императорское расположениеВ коллекции — шедевры ювелирного искусства XVIII-XX веков, редкие драгоценные камни, орденские знаки, самородки благородных металлов, представляющие огромную историческую, художественную, научную и материальную ценность.Один из самых старинных экспонатов — нагрудный орден в виде овального медальона с портретом Петра I под императорской короной в оправе, украшенной драгоценными камнями.&quot;Такие портреты назывались &quot;персонами&quot; и приравнивались к орденам, — рассказали в Гохране. — Появились они при Петре I, их получали из рук императора за военные подвиги и особые заслуги перед государством. Эта награда говорила о личном расположении государя, удостаивались такой чести немногие&quot;.Собрание продолжает пополняться. В 2017-м, когда экспозиция отмечала 50-летие, добавился орден Святой Екатерины, выполненный ювелиром Карлом Ганом.&quot;Именно этим орденом император Николай II наградил Елену I Сербскую, супругу князя Иоанна Романова, за организацию в годы Первой мировой войны санитарного поезда&quot;, — уточнили в Гохране.Компания "Алроса" передала в дар редкой чистоты алмаз "Иван Тургенев" массой 102,75 карата.Экспонаты не покидают территорию Кремля без специального указа президента России.Благодарим коллектив Гохрана России за помощь в подготовке материала.
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Анастасия Силкина
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россия, ссср, петр i, николай i, алроса, московский кремль, гохран рф, выставки, музеи, екатерина ii, александр i
Культура, Россия, СССР, Петр I, Николай I, Алроса, Московский Кремль, Гохран РФ, Выставки, Музеи, Екатерина II, Александр I

Тайны Гохрана: как собиралась главная сокровищница страны

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкДва шнурка с кистями, шпильки-банты, шпильки "Корзиночки", диадема, серьги-вишенки, шпилька "Рог изобилия". Золото, серебро, бриллианты
Два шнурка с кистями, шпильки-банты, шпильки Корзиночки, диадема, серьги-вишенки, шпилька Рог изобилия. Золото, серебро, бриллианты - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Читать ria.ru в
Анастасия Силкина
корреспондент
Все материалы
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости, Анастасия Силкина. История государственного фонда ценностей — современного Гохрана России восходит к 22 декабря (11 декабря по старому стилю) 1719 года, когда Петр Первый издал указ об основании Царской рентерии. Уникальные самородки, драгоценные камни, ювелирные изделия из Гохрана можно в любое время увидеть в экспозиции "Алмазный фонд". Об уникальной коллекции — в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Май Начинкин | Перейти в медиабанкБольшая императорская корона, скипетр и бриллиантовая цепь в экспозиции Алмазного фонда. Корона изготовлена в 1762 году ювелиром Позье к коронации императрицы Екатерины II
Алмазный фонд СССР - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Май Начинкин
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Большая императорская корона, скипетр и бриллиантовая цепь в экспозиции Алмазного фонда. Корона изготовлена в 1762 году ювелиром Позье к коронации императрицы Екатерины II

За тремя замками

В Царской рентерии (то есть сокровищнице) драгоценности были буквально за тремя замками. Трое приближенных Петра Первого имели по ключу к одному из них.
© РИА Новости / Владимир АстапкоПортрет Петра Первого неизвестного автора
Портрет Петра Первого неизвестного автора - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапко
Портрет Петра Первого неизвестного автора
В XVIII веке императорская сокровищница активно пополнялась украшениями из золота и серебра, которые приобрели особое значение в эпоху женщин на престоле. Для Алмазной, или, как ее называли в то время, Бриллиантовой, комнаты приобретали уникальные драгоценные камни, заказывали орденские знаки и ювелирные изделия.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Экспонаты Алмазного фонда — знаки ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Начало XVIII века. Золото, серебро, бриллианты, алмазы, эмаль.

Экспонаты алмазного фонда России - знаки ордена святого апостола Андрея Первозванного (Начало 18 века). Золото, серебро, бриллианты, алмазы, эмаль

Экспонаты Алмазного фонда — знаки ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Начало XVIII века. Золото, серебро, бриллианты, алмазы, эмаль.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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1 из 3
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Держава императорская (слева). 1762 год. Изготовлена придворным ювелиром Г.-Ф. Экартом. Выполнена в виде шара из красного золота. Бриллиантовый крест укреплен на цейлонском сапфире. Реставрирована в 1984 году художниками-ювелирами Б. Ивановым и Г. Алексахиным. Справа Звезда ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Мастер Я. Дюваль. 1799 год. Серебро, золото, бриллианты, эмаль. Вес 225,73 грамма

Экспонаты алмазного фонда России - Держава императорская и Звезда ордена святого апостола Андрея Первозванного

Держава императорская (слева). 1762 год. Изготовлена придворным ювелиром Г.-Ф. Экартом. Выполнена в виде шара из красного золота. Бриллиантовый крест укреплен на цейлонском сапфире. Реставрирована в 1984 году художниками-ювелирами Б. Ивановым и Г. Алексахиным. Справа Звезда ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Мастер Я. Дюваль. 1799 год. Серебро, золото, бриллианты, эмаль. Вес 225,73 грамма

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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2 из 3
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Скипетр. Начало 70-х годов XVIII в. Золото, серебро, эмаль, бриллианты, алмаз "Орлов". Вес 604,12 грамма.

Скипетр

Скипетр. Начало 70-х годов XVIII в. Золото, серебро, эмаль, бриллианты, алмаз "Орлов". Вес 604,12 грамма.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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3 из 3

Экспонаты Алмазного фонда — знаки ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Начало XVIII века. Золото, серебро, бриллианты, алмазы, эмаль.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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1 из 3

Держава императорская (слева). 1762 год. Изготовлена придворным ювелиром Г.-Ф. Экартом. Выполнена в виде шара из красного золота. Бриллиантовый крест укреплен на цейлонском сапфире. Реставрирована в 1984 году художниками-ювелирами Б. Ивановым и Г. Алексахиным. Справа Звезда ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Мастер Я. Дюваль. 1799 год. Серебро, золото, бриллианты, эмаль. Вес 225,73 грамма

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
2 из 3

Скипетр. Начало 70-х годов XVIII в. Золото, серебро, эмаль, бриллианты, алмаз "Орлов". Вес 604,12 грамма.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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3 из 3
В XIX столетии в собрании появились камни, которые отражают процессы экономического и культурного становления страны, превращения России в могущественную державу.
Современный Гохран России создан в 1920-м — как Государственное хранилище ценностей Наркомфина. Декрет Совета народных комиссаров обязал советские учреждения и должностных лиц сдать все имеющиеся у них на хранении, в заведовании, переделке или на учете ценности из золота, платины, цветных драгоценных камней и жемчуга. Их тщательно изучали эксперты Эрмитажа, Исторического музея, Академии наук, Оружейной палаты, Министерства иностранных дел и Гохрана Наркомфина.
© РИА Новости / Юрий Сомов | Перейти в медиабанкЮвелир-монтировщик за работой
Ювелир-монтировщик за работой - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Юрий Сомов
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Ювелир-монтировщик за работой
Коллекцию удалось сохранить и в Гражданскую войну, и в Великую Отечественную. В 1941-м Алмазный фонд и другие ценности Госфонда, в том числе весь золотой запас СССР, вывезли из столицы. Вернули спустя два года. Поразительно, что Гохран в то тяжелое время умудрялся еще и пополнять Госфонд.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Экспонат Алмазного фонда — золотой самородок

Экспонат алмазного фонда России - золотой самородок

Экспонат Алмазного фонда — золотой самородок

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Брошь — советское ювелирное изделие из Алмазного фонда России

АЛМАЗНЫЙ ФОНД БРОШЬ

Брошь — советское ювелирное изделие из Алмазного фонда России

© РИА Новости
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2 из 3
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Слева направо: брошь с изумрудом (XIX век), золото, серебро, изумруд 136,23 карата, бриллианты, алмазы, вес — 61,07 грамма. Брошь с сапфиром (1860-е годы), золото, серебро, бриллианты, алмазы, сапфир 260,37 карата, вес — 84,79 грамма

Баронесса Ирина фон Дрейер посетила алмазный фонд

Слева направо: брошь с изумрудом (XIX век), золото, серебро, изумруд 136,23 карата, бриллианты, алмазы, вес — 61,07 грамма. Брошь с сапфиром (1860-е годы), золото, серебро, бриллианты, алмазы, сапфир 260,37 карата, вес — 84,79 грамма

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
3 из 3

Экспонат Алмазного фонда — золотой самородок

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 3

Брошь — советское ювелирное изделие из Алмазного фонда России

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 3

Слева направо: брошь с изумрудом (XIX век), золото, серебро, изумруд 136,23 карата, бриллианты, алмазы, вес — 61,07 грамма. Брошь с сапфиром (1860-е годы), золото, серебро, бриллианты, алмазы, сапфир 260,37 карата, вес — 84,79 грамма

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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3 из 3
В 1950-е в сокровищницу начали поступать алмазы из месторождений Якутии. Гохрану поручили сортировку и первичную обработку драгоценных камней, проводили эксперименты по их рациональному использованию, разрабатывали сберегающие методы огранки.
© РИА Новости / Муса Селимханов | Перейти в медиабанкБольшой букет — шпилька на корсаж. Золото, серебро, изумруды, бриллианты. Вторая половина XVIII века
Большой букет - шпилька на корсаж - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Муса Селимханов
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Большой букет — шпилька на корсаж. Золото, серебро, изумруды, бриллианты. Вторая половина XVIII века
В ноябре 1967-го в здании Оружейной палаты Московского Кремля открылась выставка "Алмазный фонд". Предполагалось, что через год уникальные экспонаты вернутся в Гохран. Но правительство сделало экспозицию постоянной.
© РИА Новости / Юрий Артамонов | Перейти в медиабанк

Оружейная палата

Оружейная палата в Московском Кремле

Оружейная палата

© РИА Новости / Юрий Артамонов
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1 из 2
© Фото : Гохран России

Экспозиция выставки "Алмазный фонд"

Экспозиция выставки Алмазный фонд

Экспозиция выставки "Алмазный фонд"

© Фото : Гохран России
2 из 2

Оружейная палата

© РИА Новости / Юрий Артамонов
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1 из 2

Экспозиция выставки "Алмазный фонд"

© Фото : Гохран России
2 из 2

Личное императорское расположение

В коллекции — шедевры ювелирного искусства XVIII-XX веков, редкие драгоценные камни, орденские знаки, самородки благородных металлов, представляющие огромную историческую, художественную, научную и материальную ценность.
© РИА Новости / Юрий Сомов | Перейти в медиабанк

Диадема "Русское поле" из сокровищницы Алмазного фонда России, изготовленная советским ювелиром В. В. Николаевым, не имеет аналогов в мире

Диадема Русское поле из сокровищницы Алмазного фонда РФ

Диадема "Русское поле" из сокровищницы Алмазного фонда России, изготовленная советским ювелиром В. В. Николаевым, не имеет аналогов в мире

© РИА Новости / Юрий Сомов
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1 из 3
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Бриллиантовая диадема с индийскими бриолетами. В центре — розовый бриллиант. Ее носила супруга Александра I императрица Елизавета Алексеевна. Реставрирована в 1984 году художниками-ювелирами В. Николаевым и Г. Алексахиным. Изготовлена в 1800-1810 годах. Золото, серебро, бриллианты. Вес 209,3 грамма

Экспонат алмазного фонда России - Бриллиантовая диадема с индийскими бриолетами

Бриллиантовая диадема с индийскими бриолетами. В центре — розовый бриллиант. Ее носила супруга Александра I императрица Елизавета Алексеевна. Реставрирована в 1984 году художниками-ювелирами В. Николаевым и Г. Алексахиным. Изготовлена в 1800-1810 годах. Золото, серебро, бриллианты. Вес 209,3 грамма

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
2 из 3
© РИА Новости / Юрий Сомов | Перейти в медиабанк

Платиновая диадема "Русская красавица". Платина, золото, бриллианты, жемчуг. Художники-ювелиры В. Николаев, Г. Алексахин

Платиновая диадема Русская красавица

Платиновая диадема "Русская красавица". Платина, золото, бриллианты, жемчуг. Художники-ювелиры В. Николаев, Г. Алексахин

© РИА Новости / Юрий Сомов
Перейти в медиабанк
3 из 3

Диадема "Русское поле" из сокровищницы Алмазного фонда России, изготовленная советским ювелиром В. В. Николаевым, не имеет аналогов в мире

© РИА Новости / Юрий Сомов
Перейти в медиабанк
1 из 3

Бриллиантовая диадема с индийскими бриолетами. В центре — розовый бриллиант. Ее носила супруга Александра I императрица Елизавета Алексеевна. Реставрирована в 1984 году художниками-ювелирами В. Николаевым и Г. Алексахиным. Изготовлена в 1800-1810 годах. Золото, серебро, бриллианты. Вес 209,3 грамма

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
2 из 3

Платиновая диадема "Русская красавица". Платина, золото, бриллианты, жемчуг. Художники-ювелиры В. Николаев, Г. Алексахин

© РИА Новости / Юрий Сомов
Перейти в медиабанк
3 из 3
Один из самых старинных экспонатов — нагрудный орден в виде овального медальона с портретом Петра I под императорской короной в оправе, украшенной драгоценными камнями.
«

"Такие портреты назывались "персонами" и приравнивались к орденам, — рассказали в Гохране. — Появились они при Петре I, их получали из рук императора за военные подвиги и особые заслуги перед государством. Эта награда говорила о личном расположении государя, удостаивались такой чести немногие".

© Фото : Гохран РоссииНагрудный орден с портретом Петра I
Нагрудный орден с портретом Петра I - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© Фото : Гохран России
Нагрудный орден с портретом Петра I
Собрание продолжает пополняться. В 2017-м, когда экспозиция отмечала 50-летие, добавился орден Святой Екатерины, выполненный ювелиром Карлом Ганом.
«

"Именно этим орденом император Николай II наградил Елену I Сербскую, супругу князя Иоанна Романова, за организацию в годы Первой мировой войны санитарного поезда", — уточнили в Гохране.

© Фото : Гохран РоссииОрден Святой Екатерины
Орден Святой Екатерины
Орден Святой Екатерины
© Фото : Гохран России
1 из 2
© Фото : Гохран России

Орден Екатерины Великой в витрине выставки "Алмазный фонд"

Орден Екатерины Великой в витрине выставки

Орден Екатерины Великой в витрине выставки "Алмазный фонд"

© Фото : Гохран России
2 из 2
Орден Святой Екатерины
© Фото : Гохран России
1 из 2

Орден Екатерины Великой в витрине выставки "Алмазный фонд"

© Фото : Гохран России
2 из 2
Компания "Алроса" передала в дар редкой чистоты алмаз "Иван Тургенев" массой 102,75 карата.
Экспонаты не покидают территорию Кремля без специального указа президента России.
Благодарим коллектив Гохрана России за помощь в подготовке материала.
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КультураРоссияСССРПетр IНиколай IАлросаМосковский КремльГохран РФВыставкиМузеиЕкатерина IIАлександр I
 
 
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