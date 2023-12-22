https://ria.ru/20231222/vystavka-1916921081.html

Тайны Гохрана: как собиралась главная сокровищница страны

Тайны Гохрана: как собиралась главная сокровищница страны - РИА Новости, 22.12.2023

Тайны Гохрана: как собиралась главная сокровищница страны

История государственного фонда ценностей — современного Гохрана России восходит к 22 декабря (11 декабря по старому стилю) 1719 года, когда Петр Первый издал... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T08:00

2023-12-22T08:00

2023-12-22T10:37

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости, Анастасия Силкина. История государственного фонда ценностей — современного Гохрана России восходит к 22 декабря (11 декабря по старому стилю) 1719 года, когда Петр Первый издал указ об основании Царской рентерии. Уникальные самородки, драгоценные камни, ювелирные изделия из Гохрана можно в любое время увидеть в экспозиции "Алмазный фонд". Об уникальной коллекции — в материале РИА Новости.За тремя замкамиВ Царской рентерии (то есть сокровищнице) драгоценности были буквально за тремя замками. Трое приближенных Петра Первого имели по ключу к одному из них.В XVIII веке императорская сокровищница активно пополнялась украшениями из золота и серебра, которые приобрели особое значение в эпоху женщин на престоле. Для Алмазной, или, как ее называли в то время, Бриллиантовой, комнаты приобретали уникальные драгоценные камни, заказывали орденские знаки и ювелирные изделия.В XIX столетии в собрании появились камни, которые отражают процессы экономического и культурного становления страны, превращения России в могущественную державу.Современный Гохран России создан в 1920-м — как Государственное хранилище ценностей Наркомфина. Декрет Совета народных комиссаров обязал советские учреждения и должностных лиц сдать все имеющиеся у них на хранении, в заведовании, переделке или на учете ценности из золота, платины, цветных драгоценных камней и жемчуга. Их тщательно изучали эксперты Эрмитажа, Исторического музея, Академии наук, Оружейной палаты, Министерства иностранных дел и Гохрана Наркомфина.Коллекцию удалось сохранить и в Гражданскую войну, и в Великую Отечественную. В 1941-м Алмазный фонд и другие ценности Госфонда, в том числе весь золотой запас СССР, вывезли из столицы. Вернули спустя два года. Поразительно, что Гохран в то тяжелое время умудрялся еще и пополнять Госфонд.В 1950-е в сокровищницу начали поступать алмазы из месторождений Якутии. Гохрану поручили сортировку и первичную обработку драгоценных камней, проводили эксперименты по их рациональному использованию, разрабатывали сберегающие методы огранки.В ноябре 1967-го в здании Оружейной палаты Московского Кремля открылась выставка "Алмазный фонд". Предполагалось, что через год уникальные экспонаты вернутся в Гохран. Но правительство сделало экспозицию постоянной.Личное императорское расположениеВ коллекции — шедевры ювелирного искусства XVIII-XX веков, редкие драгоценные камни, орденские знаки, самородки благородных металлов, представляющие огромную историческую, художественную, научную и материальную ценность.Один из самых старинных экспонатов — нагрудный орден в виде овального медальона с портретом Петра I под императорской короной в оправе, украшенной драгоценными камнями."Такие портреты назывались "персонами" и приравнивались к орденам, — рассказали в Гохране. — Появились они при Петре I, их получали из рук императора за военные подвиги и особые заслуги перед государством. Эта награда говорила о личном расположении государя, удостаивались такой чести немногие".Собрание продолжает пополняться. В 2017-м, когда экспозиция отмечала 50-летие, добавился орден Святой Екатерины, выполненный ювелиром Карлом Ганом."Именно этим орденом император Николай II наградил Елену I Сербскую, супругу князя Иоанна Романова, за организацию в годы Первой мировой войны санитарного поезда", — уточнили в Гохране.Компания "Алроса" передала в дар редкой чистоты алмаз "Иван Тургенев" массой 102,75 карата.Экспонаты не покидают территорию Кремля без специального указа президента России.Благодарим коллектив Гохрана России за помощь в подготовке материала.

https://ria.ru/20231216/kartiny-1916049828.html

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Анастасия Силкина

Анастасия Силкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Силкина

россия, ссср, петр i, николай i, алроса, московский кремль, гохран рф, выставки, музеи, екатерина ii, александр i