Рейтинг@Mail.ru
Эксперт: у России есть инструменты для недопущения вмешательства на выборах - РИА Новости, 22.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
15:00 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/vybory-1917495622.html
Эксперт: у России есть инструменты для недопущения вмешательства на выборах
Эксперт: у России есть инструменты для недопущения вмешательства на выборах - РИА Новости, 22.12.2023
Эксперт: у России есть инструменты для недопущения вмешательства на выборах
Оппоненты России будут пытаться влиять как на российских избирателей в ходе президентских выборов в РФ, но у государства есть достаточно инструментов, чтобы не... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T15:00
2023-12-22T15:00
выборы президента россии — 2024
политика
россия
алексей чеснаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917395978_0:259:3071:1986_1920x0_80_0_0_70a2c085c024bac2c87b24024017b9c8.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Оппоненты России будут пытаться влиять как на российских избирателей в ходе президентских выборов в РФ, но у государства есть достаточно инструментов, чтобы не допустить вмешательства в любой форме, сказал научный руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. "Мне кажется, они (оппоненты) будут пытаться влиять как на внутреннюю аудиторию, так и на свою собственную аудиторию, рассчитывая, что здесь будет эффект взаимовлияния. И вы знаете, что у нас есть некоторое количество релокантов и людей, выехавших из России, но вы знаете, что оттуда голосовать невозможно за президента РФ, я думаю, эти попытки будут вовремя пресекаться, потому что сегодня у государства есть достаточно инструментов, чтобы не допустить этого вмешательства в любой форме", - сказал Чеснаков в ходе презентации ситуационного анализа в студии Экспертного института социальных исследований на выставке "Россия". Он отметил, что также возможны попытки препятствовать голосованию российских граждан за рубежом. "Это будет свидетельствовать, во-первых, о слабости тех политических структур и стран, которые будут препятствовать волеизъявлению. Во-вторых, это прямое вмешательство в нарушении дипломатических конвенций, потому что, во-первых, Россия всегда открыто позволяла гражданам других стран, которые живут на ее территории, голосовать на выборах, и никаких препятствий здесь не было. Существует принцип транспарентности, и, конечно, здесь важно, чтобы другие страны тоже уважали права наших граждан. А это право граждан России формировать власть", - отметил Чеснаков.
https://ria.ru/20231222/kandidaty-1917449683.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917395978_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_010ac0f3edb8ace2cfce4f8df3839dd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, алексей чеснаков
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Алексей Чеснаков
Эксперт: у России есть инструменты для недопущения вмешательства на выборах

Эксперт: у России хватит инструментов для недопущения вмешательства на выборах

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПредвыборные баннеры
Предвыборные баннеры - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Предвыборные баннеры
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Оппоненты России будут пытаться влиять как на российских избирателей в ходе президентских выборов в РФ, но у государства есть достаточно инструментов, чтобы не допустить вмешательства в любой форме, сказал научный руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
«
"Мне кажется, они (оппоненты) будут пытаться влиять как на внутреннюю аудиторию, так и на свою собственную аудиторию, рассчитывая, что здесь будет эффект взаимовлияния. И вы знаете, что у нас есть некоторое количество релокантов и людей, выехавших из России, но вы знаете, что оттуда голосовать невозможно за президента РФ, я думаю, эти попытки будут вовремя пресекаться, потому что сегодня у государства есть достаточно инструментов, чтобы не допустить этого вмешательства в любой форме", - сказал Чеснаков в ходе презентации ситуационного анализа в студии Экспертного института социальных исследований на выставке "Россия".
Он отметил, что также возможны попытки препятствовать голосованию российских граждан за рубежом.
«
"Это будет свидетельствовать, во-первых, о слабости тех политических структур и стран, которые будут препятствовать волеизъявлению. Во-вторых, это прямое вмешательство в нарушении дипломатических конвенций, потому что, во-первых, Россия всегда открыто позволяла гражданам других стран, которые живут на ее территории, голосовать на выборах, и никаких препятствий здесь не было. Существует принцип транспарентности, и, конечно, здесь важно, чтобы другие страны тоже уважали права наших граждан. А это право граждан России формировать власть", - отметил Чеснаков.
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
В Кремле прокомментировали выдвижение кандидатов от ЛДПР и КПРФ на выборы
Вчера, 13:05
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияАлексей Чеснаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала