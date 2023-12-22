Эксперт: у России есть инструменты для недопущения вмешательства на выборах
Эксперт: у России хватит инструментов для недопущения вмешательства на выборах
Предвыборные баннеры
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Оппоненты России будут пытаться влиять как на российских избирателей в ходе президентских выборов в РФ, но у государства есть достаточно инструментов, чтобы не допустить вмешательства в любой форме, сказал научный руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
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"Мне кажется, они (оппоненты) будут пытаться влиять как на внутреннюю аудиторию, так и на свою собственную аудиторию, рассчитывая, что здесь будет эффект взаимовлияния. И вы знаете, что у нас есть некоторое количество релокантов и людей, выехавших из России, но вы знаете, что оттуда голосовать невозможно за президента РФ, я думаю, эти попытки будут вовремя пресекаться, потому что сегодня у государства есть достаточно инструментов, чтобы не допустить этого вмешательства в любой форме", - сказал Чеснаков в ходе презентации ситуационного анализа в студии Экспертного института социальных исследований на выставке "Россия".
Он отметил, что также возможны попытки препятствовать голосованию российских граждан за рубежом.
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"Это будет свидетельствовать, во-первых, о слабости тех политических структур и стран, которые будут препятствовать волеизъявлению. Во-вторых, это прямое вмешательство в нарушении дипломатических конвенций, потому что, во-первых, Россия всегда открыто позволяла гражданам других стран, которые живут на ее территории, голосовать на выборах, и никаких препятствий здесь не было. Существует принцип транспарентности, и, конечно, здесь важно, чтобы другие страны тоже уважали права наших граждан. А это право граждан России формировать власть", - отметил Чеснаков.