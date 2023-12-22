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В ВСУ прокомментировали инцидент с военными на скорой в Одессе - РИА Новости, 22.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:48 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/vsu-1917552176.html
В ВСУ прокомментировали инцидент с военными на скорой в Одессе
В ВСУ прокомментировали инцидент с военными на скорой в Одессе - РИА Новости, 22.12.2023
В ВСУ прокомментировали инцидент с военными на скорой в Одессе
Оперативное командование ВСУ "Юг" заявило, что сотрудники одесского военкомата не участвовали в поимке военнообязанного с помощью автомобиля скорой помощи, по... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T17:48
2023-12-22T17:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
одесса
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Оперативное командование ВСУ "Юг" заявило, что сотрудники одесского военкомата не участвовали в поимке военнообязанного с помощью автомобиля скорой помощи, по их данным, мужчину "припугнули мобилизацией" по просьбе его супруги. В четверг украинское издание "Страна" сообщало, что представители военкомата в Одессе пытались силой забрать мужчину призывного возраста, "запаковав" его в автомобиль скорой помощи, "операцию" сорвала спутница несостоявшегося солдата, отбившая его у похитителей. По информации СМИ, автомобиль скорой, использовавшийся в ходе инцидента, мог быть куплен на пожертвования на нужды фронта. Одесский военкомат пообещал разобраться в ситуации. "Сотрудники территориального центра комплектования (так на Украине называются военкоматы - ред.) не участвовали в событиях, освещенных в соцсетях 21.12.2023... Разбор обстоятельств показал, что несознательная гражданка попросила своего знакомого, военнослужащего одной из бригад, выполняющего боевую задачу на востоке Украины, "напугать мобилизацией" своего мужа, с которым находится в бракоразводном процессе и не может прийти к согласию в разделе имущества", - говорится в сообщении, опубликованном на странице оперативного командования "Юг" в социальной сети. Сообщается, что знакомый женщины согласился "припугнуть" ее супруга и уговорил коллег поучаствовать его задержании "во время выполнения задач по доставке и сопровождению в больницы Одессы раненых и больных военнослужащих ВСУ". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20231219/vsu-1916809755.html
https://ria.ru/20231216/ukraina-1916141259.html
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в мире, украина, одесса, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесса, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы Украины
В ВСУ прокомментировали инцидент с военными на скорой в Одессе

ВСУ: жительница Одессы попросила припугнуть мужа мобилизацией с помощью скорой

© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Оперативное командование ВСУ "Юг" заявило, что сотрудники одесского военкомата не участвовали в поимке военнообязанного с помощью автомобиля скорой помощи, по их данным, мужчину "припугнули мобилизацией" по просьбе его супруги.
В четверг украинское издание "Страна" сообщало, что представители военкомата в Одессе пытались силой забрать мужчину призывного возраста, "запаковав" его в автомобиль скорой помощи, "операцию" сорвала спутница несостоявшегося солдата, отбившая его у похитителей. По информации СМИ, автомобиль скорой, использовавшийся в ходе инцидента, мог быть куплен на пожертвования на нужды фронта. Одесский военкомат пообещал разобраться в ситуации.
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"Сотрудники территориального центра комплектования (так на Украине называются военкоматы - ред.) не участвовали в событиях, освещенных в соцсетях 21.12.2023... Разбор обстоятельств показал, что несознательная гражданка попросила своего знакомого, военнослужащего одной из бригад, выполняющего боевую задачу на востоке Украины, "напугать мобилизацией" своего мужа, с которым находится в бракоразводном процессе и не может прийти к согласию в разделе имущества", - говорится в сообщении, опубликованном на странице оперативного командования "Юг" в социальной сети. Сообщается, что знакомый женщины согласился "припугнуть" ее супруга и уговорил коллег поучаствовать его задержании "во время выполнения задач по доставке и сопровождению в больницы Одессы раненых и больных военнослужащих ВСУ".
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОдессаСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы Украины
 
 
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