В ВСУ прокомментировали инцидент с военными на скорой в Одессе
ВСУ: жительница Одессы попросила припугнуть мужа мобилизацией с помощью скорой
© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Оперативное командование ВСУ "Юг" заявило, что сотрудники одесского военкомата не участвовали в поимке военнообязанного с помощью автомобиля скорой помощи, по их данным, мужчину "припугнули мобилизацией" по просьбе его супруги.
В четверг украинское издание "Страна" сообщало, что представители военкомата в Одессе пытались силой забрать мужчину призывного возраста, "запаковав" его в автомобиль скорой помощи, "операцию" сорвала спутница несостоявшегося солдата, отбившая его у похитителей. По информации СМИ, автомобиль скорой, использовавшийся в ходе инцидента, мог быть куплен на пожертвования на нужды фронта. Одесский военкомат пообещал разобраться в ситуации.
"Сотрудники территориального центра комплектования (так на Украине называются военкоматы - ред.) не участвовали в событиях, освещенных в соцсетях 21.12.2023... Разбор обстоятельств показал, что несознательная гражданка попросила своего знакомого, военнослужащего одной из бригад, выполняющего боевую задачу на востоке Украины, "напугать мобилизацией" своего мужа, с которым находится в бракоразводном процессе и не может прийти к согласию в разделе имущества", - говорится в сообщении, опубликованном на странице оперативного командования "Юг" в социальной сети. Сообщается, что знакомый женщины согласился "припугнуть" ее супруга и уговорил коллег поучаствовать его задержании "во время выполнения задач по доставке и сопровождению в больницы Одессы раненых и больных военнослужащих ВСУ".
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.