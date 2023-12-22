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Минобороны Украины заявило, что любым способом доберет солдат в ВСУ - РИА Новости, 22.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:07 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/vsu-1917413595.html
Минобороны Украины заявило, что любым способом доберет солдат в ВСУ
Минобороны Украины заявило, что любым способом доберет солдат в ВСУ - РИА Новости, 22.12.2023
Минобороны Украины заявило, что любым способом доберет солдат в ВСУ
Спикер минобороны Украины Илларион Павлюк заверил, что необходимое для пополнения рядов ВСУ число людей все равно будет набрано, в том числе путем мобилизации. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T11:07
2023-12-22T11:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Спикер минобороны Украины Илларион Павлюк заверил, что необходимое для пополнения рядов ВСУ число людей все равно будет набрано, в том числе путем мобилизации. "Мы, конечно, заинтересованы набирать как можно больше людей механизмами рекрутинга. Но, поскольку есть необходимость защитить государство, мы все равно доберем то количество людей, которое нужно, чтобы защитить Украину. Механизмами рекрутинга или механизмами мобилизации – все равно придется добирать", - приводит слова Павлюка украинское издание "Страна". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Минобороны Украины заявило, что любым способом доберет солдат в ВСУ

Минобороны Украины: необходимое число людей в ВСУ все равно будет набрано

© AP Photo / Hanna ArhirovaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© AP Photo / Hanna Arhirova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Спикер минобороны Украины Илларион Павлюк заверил, что необходимое для пополнения рядов ВСУ число людей все равно будет набрано, в том числе путем мобилизации.
"Мы, конечно, заинтересованы набирать как можно больше людей механизмами рекрутинга. Но, поскольку есть необходимость защитить государство, мы все равно доберем то количество людей, которое нужно, чтобы защитить Украину. Механизмами рекрутинга или механизмами мобилизации – все равно придется добирать", - приводит слова Павлюка украинское издание "Страна".
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов  - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
СНБО призвал всех украинцев участвовать в конфликте с Россией
21 декабря, 17:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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