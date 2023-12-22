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Минобороны Украины заявило, что любым способом доберет солдат в ВСУ
Минобороны Украины заявило, что любым способом доберет солдат в ВСУ - РИА Новости, 22.12.2023
Минобороны Украины заявило, что любым способом доберет солдат в ВСУ
Спикер минобороны Украины Илларион Павлюк заверил, что необходимое для пополнения рядов ВСУ число людей все равно будет набрано, в том числе путем мобилизации. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T11:07
2023-12-22T11:07
2023-12-22T11:07
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Спикер минобороны Украины Илларион Павлюк заверил, что необходимое для пополнения рядов ВСУ число людей все равно будет набрано, в том числе путем мобилизации. "Мы, конечно, заинтересованы набирать как можно больше людей механизмами рекрутинга. Но, поскольку есть необходимость защитить государство, мы все равно доберем то количество людей, которое нужно, чтобы защитить Украину. Механизмами рекрутинга или механизмами мобилизации – все равно придется добирать", - приводит слова Павлюка украинское издание "Страна". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20231221/ukraina-1917300642.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Минобороны Украины заявило, что любым способом доберет солдат в ВСУ
Минобороны Украины: необходимое число людей в ВСУ все равно будет набрано