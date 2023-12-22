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В Киеве заявили, что ВСУ предпочитают иностранную технику украинской

В Киеве заявили, что ВСУ предпочитают иностранную технику украинской - РИА Новости, 22.12.2023

В Киеве заявили, что ВСУ предпочитают иностранную технику украинской

Директор компании по производству оружия "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас заявил, что ВСУ на фронте больше используют иностранную бронетехнику, чем... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T10:56

2023-12-22T10:56

2023-12-22T10:56

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Директор компании по производству оружия "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас заявил, что ВСУ на фронте больше используют иностранную бронетехнику, чем украинскую, которая стоит на 20-30 % дешевле. "Иностранных значительно больше", - ответил Бельбас на вопрос, каких бронемашин сейчас на фронте больше - украинских или иностранных, в интервью украинскому изданию "Экономическая правда". Он отметил, что украинские производители способны удовлетворить потребности украинских войск в бронемашинах, тем более они стоят на 20-30% дешевле иностранных. "Выводить деньги за границу, покупая аналогичные, более дорогие машины, недальновидно. У генштаба и минобороны существует несколько неправильное восприятие западной технической поддержки. Технику нам покупают западные правительства, а не компании, но западные производители этим пользуются. Они приходят в Украину и говорят: мы вам передали 200 машин бесплатно, теперь еще и купите у нас за деньги", - пояснил Бельбас. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр