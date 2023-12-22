https://ria.ru/20231222/vopros-1917376942.html

Орбан задал вопрос, в каком виде Украину примут в ЕС

Орбан задал вопрос, в каком виде Украину примут в ЕС - РИА Новости, 22.12.2023

Орбан задал вопрос, в каком виде Украину примут в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя решение ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении в сообщество, поинтересовался, намерен ли Брюссель... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T05:45

2023-12-22T05:45

2023-12-22T05:45

украина

виктор орбан

роберт фицо

мария захарова

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя решение ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении в сообщество, поинтересовался, намерен ли Брюссель принимать ее вместе с освобожденными регионами и находящимися там российскими военными, и призвал для начала уточнить актуальные размеры и численность населения Украины."Не надо быть ученым, чтобы понимать, что это решение (начало переговоров о вступлении Украины в ЕС) принесет много вреда. Мы не подготовлены. Мы не знаем актуальные численные показатели. Мы говорим о стране, на территории которой стоят российские солдаты. Их тоже будем принимать? О какой территории мы говорим? О какой численности населения?" - сказал Орбан в интервью телеканалу HirTV.По его словам, "украинцы верят, что сделали решающий шаг", однако если все эти вопросы всплывут впоследствии, "процесс замедлится и выяснится, что мы не можем двигаться вперед, будет огромное разочарование"."Утешительный приз"Решение ЕС начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз – это "утешительный приз" Киеву взамен помощи на 50 миллиардов евро, заявила ранее на брифинге представитель МИД России Мария Захарова."Данный шаг - не более чем утешительный приз от Брюсселя, который провалил выделение 50 миллиардов евро на поддержание режима Зеленского", - сказала она.По ее словам, не Киев подтягивается в Европейский союз, а "Европейский союз опускается до уровня нацистского киевского режима".Политический жестРешение о начале переговоров с Украиной является лишь политическим жестом, пройдут годы, прежде чем страна реально вступит в Европейский союз, сейчас она к этому не готова, заявил ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо."Это лишь политический жест, который был раздут так, как если бы что-то мог изменить на поле боя. Везде в мире, и на Украине, и в России, люди заслуживают хорошую жизнь, если начало разговоров о вступлении в ЕС может помочь этой цели, тогда мы на правильном пути, но будут длиться годы, прежде чем Украина реально станет членом Европейского союза", - сказал Фицо в своем видеообращении, опубликованном в социальных сетях.По его словам, Украина к членству в Европейском союзе не готова с точки зрения как функционирования демократии, так и борьбы против коррупции, что поставит Европейский союз в безвыходную ситуацию."А когда крупные члены Европейского союза посчитают, сколько сотен миллиардов (евро - ред.) будет стоить членство Украины в Европейском союзе, так решение, которое было принято в Брюсселе, долгие годы будет лишь политическим жестом", - добавил Фицо.Начало переговоровСаммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией.Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония — с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20231222/shantazh-1917368506.html

https://ria.ru/20231221/orban-1917325444.html

https://ria.ru/20231222/suverenitet-1917368202.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

украина, виктор орбан, роберт фицо, мария захарова, евросоюз, в мире