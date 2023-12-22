https://ria.ru/20231222/voditel-1917505136.html

Полицейские спасли пьяного водителя иномарки, упавшей с моста в Чувашии

Полицейские спасли пьяного водителя иномарки, упавшей с моста в Чувашии - РИА Новости, 22.12.2023

Полицейские спасли пьяного водителя иномарки, упавшей с моста в Чувашии

Иномарка упала с моста в Чувашии, полицейские совместно с медиками вытащили водителя, предположительно, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, из... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T15:30

2023-12-22T15:30

2023-12-22T15:30

происшествия

гибдд мвд рф

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авто

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 дек - РИА Новости. Иномарка упала с моста в Чувашии, полицейские совместно с медиками вытащили водителя, предположительно, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, из искореженного автомобиля, сообщает ГИБДД республики. Уточняется, что инцидент произошел в пятницу около 10.20 (совпадает с мск) на 65-м километре автодороги Никольское - Ядрин - Калинино, недалеко от населенного пункта Кумбалы Вурнарского округа. "Автомашина Chevrolet рухнула с моста. По предварительным данным, 58-летний житель округа не справился с управлением и, пробив ограждение моста, упал вниз с 10-метровой высоты", - говорится в сообщении. Первыми на помощь водителю пришли экипажи ГИБДД. "Полицейские вызвали "скорую", вместе с медиками вытащили пострадавшего из искореженного автомобиля и поместили в карету "скорой помощи". У мужчины имелись внешние признаки алкогольного опьянения. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20231221/dtp-1917204547.html

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происшествия, гибдд мвд рф, chevrolet, авто