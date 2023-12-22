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Полицейские спасли пьяного водителя иномарки, упавшей с моста в Чувашии - РИА Новости, 22.12.2023
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15:30 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/voditel-1917505136.html
Полицейские спасли пьяного водителя иномарки, упавшей с моста в Чувашии
Полицейские спасли пьяного водителя иномарки, упавшей с моста в Чувашии - РИА Новости, 22.12.2023
Полицейские спасли пьяного водителя иномарки, упавшей с моста в Чувашии
Иномарка упала с моста в Чувашии, полицейские совместно с медиками вытащили водителя, предположительно, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, из... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T15:30
2023-12-22T15:30
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 дек - РИА Новости. Иномарка упала с моста в Чувашии, полицейские совместно с медиками вытащили водителя, предположительно, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, из искореженного автомобиля, сообщает ГИБДД республики. Уточняется, что инцидент произошел в пятницу около 10.20 (совпадает с мск) на 65-м километре автодороги Никольское - Ядрин - Калинино, недалеко от населенного пункта Кумбалы Вурнарского округа. "Автомашина Chevrolet рухнула с моста. По предварительным данным, 58-летний житель округа не справился с управлением и, пробив ограждение моста, упал вниз с 10-метровой высоты", - говорится в сообщении. Первыми на помощь водителю пришли экипажи ГИБДД. "Полицейские вызвали "скорую", вместе с медиками вытащили пострадавшего из искореженного автомобиля и поместили в карету "скорой помощи". У мужчины имелись внешние признаки алкогольного опьянения. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - подчеркивается в сообщении.
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происшествия, гибдд мвд рф, chevrolet, авто
Происшествия, ГИБДД МВД РФ, Chevrolet, Авто
Полицейские спасли пьяного водителя иномарки, упавшей с моста в Чувашии

Полицейские и медики спасли пьяного водителя иномарки, упавшей с моста в Чувашии

© Фото : ГИБДД ЧУВАШИИ. На страже дорог/ВКонтактеМашина "Шевроле" рухнула с моста на 65 километре автодороги "Никольское-Ядрин-Калинино" в Чувашии
Машина Шевроле рухнула с моста на 65 километре автодороги Никольское-Ядрин-Калинино в Чувашии - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© Фото : ГИБДД ЧУВАШИИ. На страже дорог/ВКонтакте
Машина "Шевроле" рухнула с моста на 65 километре автодороги "Никольское-Ядрин-Калинино" в Чувашии
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 дек - РИА Новости. Иномарка упала с моста в Чувашии, полицейские совместно с медиками вытащили водителя, предположительно, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, из искореженного автомобиля, сообщает ГИБДД республики.
Уточняется, что инцидент произошел в пятницу около 10.20 (совпадает с мск) на 65-м километре автодороги Никольское - Ядрин - Калинино, недалеко от населенного пункта Кумбалы Вурнарского округа.
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«
"Автомашина Chevrolet рухнула с моста. По предварительным данным, 58-летний житель округа не справился с управлением и, пробив ограждение моста, упал вниз с 10-метровой высоты", - говорится в сообщении.
Первыми на помощь водителю пришли экипажи ГИБДД.
«
"Полицейские вызвали "скорую", вместе с медиками вытащили пострадавшего из искореженного автомобиля и поместили в карету "скорой помощи". У мужчины имелись внешние признаки алкогольного опьянения. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - подчеркивается в сообщении.
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ПроисшествияГИБДД МВД РФChevroletАвто
 
 
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