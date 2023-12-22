https://ria.ru/20231222/vklad-1917426973.html

Совфед расширил перечень участников системы страхования вкладов

Совфед расширил перечень участников системы страхования вкладов - РИА Новости, 22.12.2023

Совфед расширил перечень участников системы страхования вкладов

Сенаторы одобрили закон о совершенствовании системы страхования вкладов (ССВ) и включении в нее еще ряда лиц, в том числе средних предприятий. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T11:49

2023-12-22T11:49

2023-12-22T11:49

экономика

агентство по страхованию вкладов

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029668_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_0297b4aeb195024139bb5885a531d1cd.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о совершенствовании системы страхования вкладов (ССВ) и включении в нее еще ряда лиц, в том числе средних предприятий. В настоящее время страхованию подлежат вклады малых предприятий, внесенных в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а также отдельных видов некоммерческих организаций. Лимит страхового возмещения составляет 1,4 миллиона рублей. Новый закон включает в этот перечень средние предприятия, находящиеся в реестре МСП; социально ориентированные некоммерческие организации; профсоюзы и профсоюзные организации; а также адвокатов, нотариусов и иных физических лиц, открывших банковские счета (вклады) для профессиональной деятельности. При этом не подлежат страхованию денежные средства на банковских счетах (вкладах) физлиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке. Документ также уточняет нормы, касающиеся ССВ, в том числе в части уплаты страховых взносов в фонд обязательного страхования вкладов. Базовый страховой взнос сохраняется, но при этом предлагается уйти от выплаты дополнительного взноса в случае превышения порогового значения базовой доходности по вкладам, пояснял ранее зампред Банка России Алексей Гузнов. Кроме того, закон дает совету директоров Агентства по страхованию вкладов полномочия утверждать общие принципы и подходы к организации и развитию систем внутреннего контроля и управления рисками. Совет директоров АСВ также будет принимать решения о проведении мероприятий по оценке надежности и эффективности этих систем. Закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования, за исключением отдельных положений, которые начнут действовать позже.

https://ria.ru/20231215/vklady-1915929523.html

https://ria.ru/20231221/kalendar-1917083063.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, агентство по страхованию вкладов, совет федерации рф