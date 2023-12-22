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Совфед расширил перечень участников системы страхования вкладов - РИА Новости, 22.12.2023
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11:49 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/vklad-1917426973.html
Совфед расширил перечень участников системы страхования вкладов
Совфед расширил перечень участников системы страхования вкладов - РИА Новости, 22.12.2023
Совфед расширил перечень участников системы страхования вкладов
Сенаторы одобрили закон о совершенствовании системы страхования вкладов (ССВ) и включении в нее еще ряда лиц, в том числе средних предприятий. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T11:49
2023-12-22T11:49
экономика
агентство по страхованию вкладов
совет федерации рф
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о совершенствовании системы страхования вкладов (ССВ) и включении в нее еще ряда лиц, в том числе средних предприятий. В настоящее время страхованию подлежат вклады малых предприятий, внесенных в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а также отдельных видов некоммерческих организаций. Лимит страхового возмещения составляет 1,4 миллиона рублей. Новый закон включает в этот перечень средние предприятия, находящиеся в реестре МСП; социально ориентированные некоммерческие организации; профсоюзы и профсоюзные организации; а также адвокатов, нотариусов и иных физических лиц, открывших банковские счета (вклады) для профессиональной деятельности. При этом не подлежат страхованию денежные средства на банковских счетах (вкладах) физлиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке. Документ также уточняет нормы, касающиеся ССВ, в том числе в части уплаты страховых взносов в фонд обязательного страхования вкладов. Базовый страховой взнос сохраняется, но при этом предлагается уйти от выплаты дополнительного взноса в случае превышения порогового значения базовой доходности по вкладам, пояснял ранее зампред Банка России Алексей Гузнов. Кроме того, закон дает совету директоров Агентства по страхованию вкладов полномочия утверждать общие принципы и подходы к организации и развитию систем внутреннего контроля и управления рисками. Совет директоров АСВ также будет принимать решения о проведении мероприятий по оценке надежности и эффективности этих систем. Закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования, за исключением отдельных положений, которые начнут действовать позже.
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экономика, агентство по страхованию вкладов, совет федерации рф
Экономика, Агентство по страхованию вкладов, Совет Федерации РФ
Совфед расширил перечень участников системы страхования вкладов

Сенаторы одобрили закон о совершенствовании системы страхования вкладов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о совершенствовании системы страхования вкладов (ССВ) и включении в нее еще ряда лиц, в том числе средних предприятий.
В настоящее время страхованию подлежат вклады малых предприятий, внесенных в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а также отдельных видов некоммерческих организаций. Лимит страхового возмещения составляет 1,4 миллиона рублей.
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Новый закон включает в этот перечень средние предприятия, находящиеся в реестре МСП; социально ориентированные некоммерческие организации; профсоюзы и профсоюзные организации; а также адвокатов, нотариусов и иных физических лиц, открывших банковские счета (вклады) для профессиональной деятельности. При этом не подлежат страхованию денежные средства на банковских счетах (вкладах) физлиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке.
Документ также уточняет нормы, касающиеся ССВ, в том числе в части уплаты страховых взносов в фонд обязательного страхования вкладов. Базовый страховой взнос сохраняется, но при этом предлагается уйти от выплаты дополнительного взноса в случае превышения порогового значения базовой доходности по вкладам, пояснял ранее зампред Банка России Алексей Гузнов.
Кроме того, закон дает совету директоров Агентства по страхованию вкладов полномочия утверждать общие принципы и подходы к организации и развитию систем внутреннего контроля и управления рисками. Совет директоров АСВ также будет принимать решения о проведении мероприятий по оценке надежности и эффективности этих систем.
Закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования, за исключением отдельных положений, которые начнут действовать позже.
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