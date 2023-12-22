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Эксперты предложили создать в РФ систему поддержки разработчиков видеоигр - РИА Новости, 22.12.2023
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17:34 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/videoigry-1917532578.html
Эксперты предложили создать в РФ систему поддержки разработчиков видеоигр
Эксперты предложили создать в РФ систему поддержки разработчиков видеоигр - РИА Новости, 22.12.2023
Эксперты предложили создать в РФ систему поддержки разработчиков видеоигр
Участники экспертной сессии, прошедшей в пятницу в павильоне ВЭБ.РФ на Международной выставке-форуме "Россия", обсудили создание в стране комплексной системы... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T17:34
2023-12-22T17:34
россия
дальний восток
китай
александр бодров
сколково
технологии
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Участники экспертной сессии, прошедшей в пятницу в павильоне ВЭБ.РФ на Международной выставке-форуме "Россия", обсудили создание в стране комплексной системы поддержки индустрии разработки видеоигр, сообщает пресс-служба госкорпорации.Участники дискуссии обсудили особенности сферы разработки видеоигр, меры поддержки отрасли и перспективы ее развития на примере Республики Саха (Якутия). Представители региона вышли с инициативой создания в Якутии Фонда развития видеоигровой индустрии, который в том числе мог бы аккумулировать функции издателя видеоигр.Как отметил в ходе сессии генеральный директор АТРЭ Владислав Онищенко, за последние пять лет индустрия разработки видеоигр в России вышла на серьезный уровень развития и флагманские позиции в этом тренде занимает именно Якутия."Компании-единороги из Якутии заявили о себе на рынке. И нам важно сохранить и закрепить существующую тенденцию, масштабировать опыт Якутии на всю страну. Это перспективное направление работы для российских институтов развития, в первую очередь ВЭБ.РФ", - подчеркнул Владислав Онищенко.По словам главного аналитика Фонда развития инноваций Республики Саха (Якутия) (ФРИ РС(Я) Виталия Аммосова, системная поддержка инноваций позволила региону занять первое место на Дальнем Востоке по экспорту IT-услуг. По данным мониторинга, на 2023 год в отрасли видеоразработки в Якутии заняты более 200 специалистов. Якутские разработчики работают как в сегменте мобильных приложений, так и игр для ПК. Их продукты активно используют национальный колорит и якутский сеттинг.Развитию отрасли способствует выстроенная экосистема поддержки технологичных и креативных индустрий: IT-парк, Фонд развития инноваций, акселерационные программы, направленные на инди-группы разработчиков видеоигр.По словам руководителя направления "Виртуальная и дополненная реальность, технологии геймификации" IT-кластера фонда "Сколково" Алексея Каленчука, там также заинтересованы в разработках российских IT-специалистов. Из 3800 резидентов фонда, 1600 приходится на сферу IT. Представитель фонда отметил, что по опыту поддержки гейм-стартапов наиболее перспективно создание комплексных проектов на стыке видеоигр и других сфер, центров комплексной экспертизы.Как сообщил заместитель генерального директора Организации развития видеоигровой индустрии Александр Бодров, отечественная отрасль видеоигр имеет серьезный экспортный потенциал. Деловые контакты в этой сфере ведутся достаточно активно. По его словам, наиболее активно российскими видеоиграми интересуются в Китае, Южной Корее, Иране и Индонезии. Российский рынок, который насчитывает около 88 миллионов геймеров, также интересен партерам из этих стран.Обсуждая проблематику развития отрасли, эксперты говорили о качестве образования в сфере разработки видеоигр, дефиците преподавателей, имеющих успешный практический опыт в отрасли, слабом уровне бизнес-образования у будущих разработчиков. Эксперты договорились совместно разработать проекты стратегических документов по развитию отрасли и при экспертной поддержке ВЭБ.РФ вынести их на обсуждение с руководством экономического блока правительства РФ.
https://ria.ru/20230719/videoigry-1885136236.html
https://ria.ru/20231222/zarplata-1917378867.html
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россия, дальний восток, китай, александр бодров, сколково, технологии
Россия, Дальний Восток, Китай, Александр Бодров, Сколково, Технологии

Эксперты предложили создать в РФ систему поддержки разработчиков видеоигр

© Фото : пресс-служба ВЭБ. РФУчастники экспертной сессии в павильоне ВЭБ.РФ на Международной выставке-форуме "Россия"
Участники экспертной сессии в павильоне ВЭБ.РФ на Международной выставке-форуме Россия - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© Фото : пресс-служба ВЭБ. РФ
Участники экспертной сессии в павильоне ВЭБ.РФ на Международной выставке-форуме "Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Участники экспертной сессии, прошедшей в пятницу в павильоне ВЭБ.РФ на Международной выставке-форуме "Россия", обсудили создание в стране комплексной системы поддержки индустрии разработки видеоигр, сообщает пресс-служба госкорпорации.
Участники дискуссии обсудили особенности сферы разработки видеоигр, меры поддержки отрасли и перспективы ее развития на примере Республики Саха (Якутия). Представители региона вышли с инициативой создания в Якутии Фонда развития видеоигровой индустрии, который в том числе мог бы аккумулировать функции издателя видеоигр.
Как отметил в ходе сессии генеральный директор АТРЭ Владислав Онищенко, за последние пять лет индустрия разработки видеоигр в России вышла на серьезный уровень развития и флагманские позиции в этом тренде занимает именно Якутия.
"Компании-единороги из Якутии заявили о себе на рынке. И нам важно сохранить и закрепить существующую тенденцию, масштабировать опыт Якутии на всю страну. Это перспективное направление работы для российских институтов развития, в первую очередь ВЭБ.РФ", - подчеркнул Владислав Онищенко.
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По словам главного аналитика Фонда развития инноваций Республики Саха (Якутия) (ФРИ РС(Я) Виталия Аммосова, системная поддержка инноваций позволила региону занять первое место на Дальнем Востоке по экспорту IT-услуг. По данным мониторинга, на 2023 год в отрасли видеоразработки в Якутии заняты более 200 специалистов. Якутские разработчики работают как в сегменте мобильных приложений, так и игр для ПК. Их продукты активно используют национальный колорит и якутский сеттинг.
Развитию отрасли способствует выстроенная экосистема поддержки технологичных и креативных индустрий: IT-парк, Фонд развития инноваций, акселерационные программы, направленные на инди-группы разработчиков видеоигр.
По словам руководителя направления "Виртуальная и дополненная реальность, технологии геймификации" IT-кластера фонда "Сколково" Алексея Каленчука, там также заинтересованы в разработках российских IT-специалистов. Из 3800 резидентов фонда, 1600 приходится на сферу IT. Представитель фонда отметил, что по опыту поддержки гейм-стартапов наиболее перспективно создание комплексных проектов на стыке видеоигр и других сфер, центров комплексной экспертизы.
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Как сообщил заместитель генерального директора Организации развития видеоигровой индустрии Александр Бодров, отечественная отрасль видеоигр имеет серьезный экспортный потенциал. Деловые контакты в этой сфере ведутся достаточно активно. По его словам, наиболее активно российскими видеоиграми интересуются в Китае, Южной Корее, Иране и Индонезии. Российский рынок, который насчитывает около 88 миллионов геймеров, также интересен партерам из этих стран.
Обсуждая проблематику развития отрасли, эксперты говорили о качестве образования в сфере разработки видеоигр, дефиците преподавателей, имеющих успешный практический опыт в отрасли, слабом уровне бизнес-образования у будущих разработчиков. Эксперты договорились совместно разработать проекты стратегических документов по развитию отрасли и при экспертной поддержке ВЭБ.РФ вынести их на обсуждение с руководством экономического блока правительства РФ.
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РоссияДальний ВостокКитайАлександр БодровСколковоТехнологии
 
 
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