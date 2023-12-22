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Миронов назвал слова Прилепина об Узбекистане его эмоциональным мнением - РИА Новости, 22.12.2023
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15:47 22.12.2023 (обновлено: 16:19 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/uzbekistan-1917509377.html
Миронов назвал слова Прилепина об Узбекистане его эмоциональным мнением
Миронов назвал слова Прилепина об Узбекистане его эмоциональным мнением - РИА Новости, 22.12.2023
Миронов назвал слова Прилепина об Узбекистане его эмоциональным мнением
Лидер СРЗП Сергей Миронов, комментируя РИА Новости слова сопредседателя партии, писателя Захара Прилепина о присоединении Узбекистана, сообщил, что никаких... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T15:47
2023-12-22T16:19
узбекистан
снг
россия
захар прилепин
сергей миронов
справедливая россия
политика
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Лидер СРЗП Сергей Миронов, комментируя РИА Новости слова сопредседателя партии, писателя Захара Прилепина о присоединении Узбекистана, сообщил, что никаких реальных "поползновений на суверенитет стран СНГ" нет, слова Прилепина - просто эмоциональное мнение.Ранее сопредседатель "Справедливой России - За правду", писатель Захар Прилепин на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня" заявил, что "искренне стоит" на том, чтобы присоединять к РФ территории, с которых в Россию приезжают гастарбайтеры. По его словам, это нужно, чтобы обучать гастарбайтеров русскому языку "не здесь", а "там уже, в Узбекистане, допустим". После этого посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов был вызван в четверг в МИД страны из-за высказываний Прилепина, которые в Ташкенте восприняли "с чувством глубокой озабоченности"."Конечно, никаких реальных поползновений на независимость и суверенитет наших (соседей по) СНГ нет и быть не может", - сообщил Миронов. По его словам, Прилепин просто эмоционально говорил о существующей проблеме. "Поэтому, честно говоря, я очень удивился, когда… такая реакция была. Ну, с другой стороны… ещё раз - Захар писатель. Сейчас Захар военнослужащий Росгвардии, подполковник, после тяжелого покушения. Вот он в режиме онлайн политикой не занимается. Политик понимает, что каждое его слово может отозваться непонятно как. А здесь он просто эмоционально сказал", - продолжил Миронов.Также он сообщил, что удивился реакции на слова писателя и в Узбекистане, и МИДе РФ. "Это не некая политическая программа… не шаги, которые, например, собирается предпринимать наша партия… Это просто такое мнение… мнение талантливого писателя, настоящего патриота нашей страны, не более того", - добавил Миронов.Накануне посол РФ в республике Мальгинов заявил, что государственный суверенитет, независимость и территориальная целостность Узбекистана никогда не ставились под сомнение в России. Он подчеркнул, что заявление Прилепина - лишь субъективное мнение его автора, не имеющее ничего общего с официальной позицией руководства Российской Федерации. В России никогда не ставились под сомнение государственный суверенитет, независимость и территориальная целостность Республики Узбекистан, добавил посол.
https://ria.ru/20231221/vyskazyvaniya-1917332411.html
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узбекистан, снг, россия, захар прилепин, сергей миронов, справедливая россия, политика
Узбекистан, СНГ, Россия, Захар Прилепин, Сергей Миронов, Справедливая Россия, Политика
Миронов назвал слова Прилепина об Узбекистане его эмоциональным мнением

Миронов: нет никаких поползновений на суверенитет Узбекистана и других стран СНГ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Лидер СРЗП Сергей Миронов, комментируя РИА Новости слова сопредседателя партии, писателя Захара Прилепина о присоединении Узбекистана, сообщил, что никаких реальных "поползновений на суверенитет стран СНГ" нет, слова Прилепина - просто эмоциональное мнение.
Ранее сопредседатель "Справедливой России - За правду", писатель Захар Прилепин на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня" заявил, что "искренне стоит" на том, чтобы присоединять к РФ территории, с которых в Россию приезжают гастарбайтеры. По его словам, это нужно, чтобы обучать гастарбайтеров русскому языку "не здесь", а "там уже, в Узбекистане, допустим". После этого посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов был вызван в четверг в МИД страны из-за высказываний Прилепина, которые в Ташкенте восприняли "с чувством глубокой озабоченности".
Официальный представитель МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Захарова прокомментировала высказывания Прилепина об Узбекистане
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"Конечно, никаких реальных поползновений на независимость и суверенитет наших (соседей по) СНГ нет и быть не может", - сообщил Миронов. По его словам, Прилепин просто эмоционально говорил о существующей проблеме. "Поэтому, честно говоря, я очень удивился, когда… такая реакция была. Ну, с другой стороны… ещё раз - Захар писатель. Сейчас Захар военнослужащий Росгвардии, подполковник, после тяжелого покушения. Вот он в режиме онлайн политикой не занимается. Политик понимает, что каждое его слово может отозваться непонятно как. А здесь он просто эмоционально сказал", - продолжил Миронов.
Также он сообщил, что удивился реакции на слова писателя и в Узбекистане, и МИДе РФ. "Это не некая политическая программа… не шаги, которые, например, собирается предпринимать наша партия… Это просто такое мнение… мнение талантливого писателя, настоящего патриота нашей страны, не более того", - добавил Миронов.
Накануне посол РФ в республике Мальгинов заявил, что государственный суверенитет, независимость и территориальная целостность Узбекистана никогда не ставились под сомнение в России. Он подчеркнул, что заявление Прилепина - лишь субъективное мнение его автора, не имеющее ничего общего с официальной позицией руководства Российской Федерации. В России никогда не ставились под сомнение государственный суверенитет, независимость и территориальная целостность Республики Узбекистан, добавил посол.
Захар Прилепин на заседании Объединенного Совета командиров структур Захара Прилепина в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
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21 декабря, 18:41
 
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