https://ria.ru/20231222/uzbekistan-1917509377.html

Миронов назвал слова Прилепина об Узбекистане его эмоциональным мнением

Миронов назвал слова Прилепина об Узбекистане его эмоциональным мнением - РИА Новости, 22.12.2023

Миронов назвал слова Прилепина об Узбекистане его эмоциональным мнением

Лидер СРЗП Сергей Миронов, комментируя РИА Новости слова сопредседателя партии, писателя Захара Прилепина о присоединении Узбекистана, сообщил, что никаких... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T15:47

2023-12-22T15:47

2023-12-22T16:19

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Лидер СРЗП Сергей Миронов, комментируя РИА Новости слова сопредседателя партии, писателя Захара Прилепина о присоединении Узбекистана, сообщил, что никаких реальных "поползновений на суверенитет стран СНГ" нет, слова Прилепина - просто эмоциональное мнение.Ранее сопредседатель "Справедливой России - За правду", писатель Захар Прилепин на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня" заявил, что "искренне стоит" на том, чтобы присоединять к РФ территории, с которых в Россию приезжают гастарбайтеры. По его словам, это нужно, чтобы обучать гастарбайтеров русскому языку "не здесь", а "там уже, в Узбекистане, допустим". После этого посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов был вызван в четверг в МИД страны из-за высказываний Прилепина, которые в Ташкенте восприняли "с чувством глубокой озабоченности"."Конечно, никаких реальных поползновений на независимость и суверенитет наших (соседей по) СНГ нет и быть не может", - сообщил Миронов. По его словам, Прилепин просто эмоционально говорил о существующей проблеме. "Поэтому, честно говоря, я очень удивился, когда… такая реакция была. Ну, с другой стороны… ещё раз - Захар писатель. Сейчас Захар военнослужащий Росгвардии, подполковник, после тяжелого покушения. Вот он в режиме онлайн политикой не занимается. Политик понимает, что каждое его слово может отозваться непонятно как. А здесь он просто эмоционально сказал", - продолжил Миронов.Также он сообщил, что удивился реакции на слова писателя и в Узбекистане, и МИДе РФ. "Это не некая политическая программа… не шаги, которые, например, собирается предпринимать наша партия… Это просто такое мнение… мнение талантливого писателя, настоящего патриота нашей страны, не более того", - добавил Миронов.Накануне посол РФ в республике Мальгинов заявил, что государственный суверенитет, независимость и территориальная целостность Узбекистана никогда не ставились под сомнение в России. Он подчеркнул, что заявление Прилепина - лишь субъективное мнение его автора, не имеющее ничего общего с официальной позицией руководства Российской Федерации. В России никогда не ставились под сомнение государственный суверенитет, независимость и территориальная целостность Республики Узбекистан, добавил посол.

https://ria.ru/20231221/vyskazyvaniya-1917332411.html

https://ria.ru/20231221/prilepin-1917323480.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

узбекистан, снг, россия, захар прилепин, сергей миронов, справедливая россия, политика