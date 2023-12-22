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В Кремле прокомментировали версию WSJ о гибели Пригожина - РИА Новости, 22.12.2023
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12:29 22.12.2023 (обновлено: 17:41 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/utka-1917436536.html
В Кремле прокомментировали версию WSJ о гибели Пригожина
В Кремле прокомментировали версию WSJ о гибели Пригожина - РИА Новости, 22.12.2023
В Кремле прокомментировали версию WSJ о гибели Пригожина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать последние заявления The Wall Street Journal о гибели основателя ЧВК "Вагнер" Евгения... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T12:29
2023-12-22T17:41
евгений пригожин
крушение частного самолета в тверской области
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать последние заявления The Wall Street Journal о гибели основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, заметив, что это издание в последнее время стало похоже на "бульварное чтиво".Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что, по их данным, с гибелью Евгения Пригожина связан секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Мы видели этот материал, но мы не хотели бы это комментировать. Потому что вряд ли это поддается комментированию — подобные материалы. В последнее время, к сожалению, The Wall Street Journal очень любит заниматься продуцированием Pulp Fiction", — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать данные сообщения.По данным МЧС, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, направлявшийся из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин.
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евгений пригожин, крушение частного самолета в тверской области, дмитрий песков, россия
Евгений Пригожин, Крушение частного самолета в Тверской области, Дмитрий Песков, Россия
В Кремле прокомментировали версию WSJ о гибели Пригожина

Песков заявил, что "утка" WSJ о гибели Пригожина не нуждается в комментарии

© РИА Новости / Елена Копылова | Перейти в медиабанкОснователь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин
Основатель частной военной компании Вагнер Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Елена Копылова
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Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать последние заявления The Wall Street Journal о гибели основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, заметив, что это издание в последнее время стало похоже на "бульварное чтиво".
Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что, по их данным, с гибелью Евгения Пригожина связан секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Мы видели этот материал, но мы не хотели бы это комментировать. Потому что вряд ли это поддается комментированию — подобные материалы. В последнее время, к сожалению, The Wall Street Journal очень любит заниматься продуцированием Pulp Fiction", — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать данные сообщения.
По данным МЧС, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, направлявшийся из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин.
Основатель частной военной компании Вагнер Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
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Евгений ПригожинКрушение частного самолета в Тверской областиДмитрий ПесковРоссия
 
 
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