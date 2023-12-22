Рейтинг@Mail.ru
Власти Тамбовской области подвели итоги сезона сбора урожая - РИА Новости, 22.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация для проекта Тамбовская область
Тамбовская область
 
07:09 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/urozhay-1917380263.html
Власти Тамбовской области подвели итоги сезона сбора урожая
Власти Тамбовской области подвели итоги сезона сбора урожая - РИА Новости, 22.12.2023
Власти Тамбовской области подвели итоги сезона сбора урожая
Рекордный урожай кукурузы и сои был собран тамбовскими аграриями в 2023 году, сообщила РИА Новости заместитель главы Тамбовской области – министр сельского... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T07:09
2023-12-22T07:09
тамбовская область
тамбовская область
россия
зеленый патруль
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889275277_0:0:3106:1747_1920x0_80_0_0_39812a47a3a9a711669c2458c5349308.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Рекордный урожай кукурузы и сои был собран тамбовскими аграриями в 2023 году, сообщила РИА Новости заместитель главы Тамбовской области – министр сельского хозяйства региона Алена Сытова. "Этот год можно отнести к очень урожайным. Например, валовый сбор зерна перевалил отметку 5 миллионов тонн в бункерном весе. Это очень значительные результаты", - подчеркнула Сытова. Она добавила, что в прошлом году урожай зерна составил 4,5 миллиона тонн. Отличились и свекловоды. Сахарной свеклы было собрано более 5,7 миллиона тонн. "При этом у нас в составе зерновых в 2023 году рекордный показатель по кукурузе. Мы собрали 1,2 миллиона тонн. Урожайность по отношению к прошлому году составляет 155%. Подсолнечник где-то на уровне прошлого года – 830 тысяч тонн. Впервые мы получаем рекордный урожай по сое – 430 тысяч тонн", - сообщила Сытова. Кроме того, по ее словам, впечатляющих успехов добились тамбовские аграрии, став вторыми в стране по производству мяса птицы. По прочим показателям агросектора регион также уверенно занимает верхние места в различных рейтингах. "Тамбовская область пятая в стране – по производству свинины. Поголовье свиней в этом году составило 1 миллион. В этом году мы произведем около 625 тысяч тонн мяса и останемся в топ-5 России по мясу. В топ-10 мы входим по зерну, сахарной свекле, подсолнечнику и сое. В топ-5 мы входим по муке, сахару и мясной продукции. Занимаем 15-ую позицию в России и 5-ую в ЦФО по производству растительного масла", - рассказала Сытова. Она отметила, что 11 лет подряд Тамбовская область занимает первое место в экологическом рейтинге "Зеленый патруль".
https://ria.ru/20231220/indeks-1917051157.html
тамбовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889275277_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_844253a5bf0592837ad736b4e4052276.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тамбовская область, россия, зеленый патруль, экономика
Тамбовская область, Тамбовская область, Россия, Зеленый патруль, Экономика
Власти Тамбовской области подвели итоги сезона сбора урожая

Аграрии Тамбовской области собрали в 2023 году рекордный урожай кукурузы и сои

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Рекордный урожай кукурузы и сои был собран тамбовскими аграриями в 2023 году, сообщила РИА Новости заместитель главы Тамбовской области – министр сельского хозяйства региона Алена Сытова.
«
"Этот год можно отнести к очень урожайным. Например, валовый сбор зерна перевалил отметку 5 миллионов тонн в бункерном весе. Это очень значительные результаты", - подчеркнула Сытова.
Она добавила, что в прошлом году урожай зерна составил 4,5 миллиона тонн. Отличились и свекловоды. Сахарной свеклы было собрано более 5,7 миллиона тонн.
"При этом у нас в составе зерновых в 2023 году рекордный показатель по кукурузе. Мы собрали 1,2 миллиона тонн. Урожайность по отношению к прошлому году составляет 155%. Подсолнечник где-то на уровне прошлого года – 830 тысяч тонн. Впервые мы получаем рекордный урожай по сое – 430 тысяч тонн", - сообщила Сытова.
Кроме того, по ее словам, впечатляющих успехов добились тамбовские аграрии, став вторыми в стране по производству мяса птицы. По прочим показателям агросектора регион также уверенно занимает верхние места в различных рейтингах.
"Тамбовская область пятая в стране – по производству свинины. Поголовье свиней в этом году составило 1 миллион. В этом году мы произведем около 625 тысяч тонн мяса и останемся в топ-5 России по мясу. В топ-10 мы входим по зерну, сахарной свекле, подсолнечнику и сое. В топ-5 мы входим по муке, сахару и мясной продукции. Занимаем 15-ую позицию в России и 5-ую в ЦФО по производству растительного масла", - рассказала Сытова.
Она отметила, что 11 лет подряд Тамбовская область занимает первое место в экологическом рейтинге "Зеленый патруль".
Рабочий в зернохранилище - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Индекс производства сельхозпредприятий Тамбовской области достиг 118%
20 декабря, 18:10
 
Тамбовская областьТамбовская областьРоссияЗеленый патрульЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала