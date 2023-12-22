https://ria.ru/20231222/urozhay-1917380263.html

Власти Тамбовской области подвели итоги сезона сбора урожая

Власти Тамбовской области подвели итоги сезона сбора урожая - РИА Новости, 22.12.2023

Власти Тамбовской области подвели итоги сезона сбора урожая

Рекордный урожай кукурузы и сои был собран тамбовскими аграриями в 2023 году, сообщила РИА Новости заместитель главы Тамбовской области – министр сельского... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T07:09

2023-12-22T07:09

2023-12-22T07:09

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Рекордный урожай кукурузы и сои был собран тамбовскими аграриями в 2023 году, сообщила РИА Новости заместитель главы Тамбовской области – министр сельского хозяйства региона Алена Сытова. "Этот год можно отнести к очень урожайным. Например, валовый сбор зерна перевалил отметку 5 миллионов тонн в бункерном весе. Это очень значительные результаты", - подчеркнула Сытова. Она добавила, что в прошлом году урожай зерна составил 4,5 миллиона тонн. Отличились и свекловоды. Сахарной свеклы было собрано более 5,7 миллиона тонн. "При этом у нас в составе зерновых в 2023 году рекордный показатель по кукурузе. Мы собрали 1,2 миллиона тонн. Урожайность по отношению к прошлому году составляет 155%. Подсолнечник где-то на уровне прошлого года – 830 тысяч тонн. Впервые мы получаем рекордный урожай по сое – 430 тысяч тонн", - сообщила Сытова. Кроме того, по ее словам, впечатляющих успехов добились тамбовские аграрии, став вторыми в стране по производству мяса птицы. По прочим показателям агросектора регион также уверенно занимает верхние места в различных рейтингах. "Тамбовская область пятая в стране – по производству свинины. Поголовье свиней в этом году составило 1 миллион. В этом году мы произведем около 625 тысяч тонн мяса и останемся в топ-5 России по мясу. В топ-10 мы входим по зерну, сахарной свекле, подсолнечнику и сое. В топ-5 мы входим по муке, сахару и мясной продукции. Занимаем 15-ую позицию в России и 5-ую в ЦФО по производству растительного масла", - рассказала Сытова. Она отметила, что 11 лет подряд Тамбовская область занимает первое место в экологическом рейтинге "Зеленый патруль".

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тамбовская область, россия, зеленый патруль, экономика