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Расчеты "Ураганов" уничтожили в зоне СВО скопления бронетехники ВСУ - РИА Новости, 22.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:09 22.12.2023 (обновлено: 08:59 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/uragan-1917378143.html
Расчеты "Ураганов" уничтожили в зоне СВО скопления бронетехники ВСУ
Расчеты "Ураганов" уничтожили в зоне СВО скопления бронетехники ВСУ - РИА Новости, 22.12.2023
Расчеты "Ураганов" уничтожили в зоне СВО скопления бронетехники ВСУ
Российские расчеты РСЗО "Ураган" уничтожили на Купянском направлении скопления бронетехники ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T06:09
2023-12-22T08:59
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 22 дек — РИА Новости. Российские расчеты РСЗО "Ураган" уничтожили на Купянском направлении скопления бронетехники ВСУ, сообщили в Минобороны.&quot;Батареей реактивных систем залпового огня &quot;Ураган&quot; группировки войск &quot;Запад&quot; уничтожены вскрытые разведкой скопления бронетехники ВСУ на Купянском направлении&quot;, — уточнили в ведомстве.Действия артиллеристов координировали при помощи беспилотников, операторы которых зафиксировали попадания и уничтожение техники противника."Наши основные цели — это пункты временной дислокации. Помогаем пехотным подразделениям. Поражали БМП, танки. Из иностранной техники поражали польские самоходки Krab, американские М777", — сказал старший офицер батареи с позывным Кама.Как сообщили накануне в Минобороны, на Купянском направлении противник за сутки потерял до 55 военнослужащих, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30.
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россия, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Вооруженные силы Украины
Расчеты "Ураганов" уничтожили в зоне СВО скопления бронетехники ВСУ

"Ураганы" ЗВО уничтожили на Купянском направлении скопления бронетехники ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкБоевая работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган"
Боевая работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Боевая работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 дек — РИА Новости. Российские расчеты РСЗО "Ураган" уничтожили на Купянском направлении скопления бронетехники ВСУ, сообщили в Минобороны.
«

"Батареей реактивных систем залпового огня "Ураган" группировки войск "Запад" уничтожены вскрытые разведкой скопления бронетехники ВСУ на Купянском направлении", — уточнили в ведомстве.

Действия артиллеристов координировали при помощи беспилотников, операторы которых зафиксировали попадания и уничтожение техники противника.
"Наши основные цели — это пункты временной дислокации. Помогаем пехотным подразделениям. Поражали БМП, танки. Из иностранной техники поражали польские самоходки Krab, американские М777", — сказал старший офицер батареи с позывным Кама.
Как сообщили накануне в Минобороны, на Купянском направлении противник за сутки потерял до 55 военнослужащих, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30.
Зенитный ракетный комплекс Тор - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Расчет ЗРК "Тор" уничтожил на Купянском направлении дроны-разведчики ВСУ
Вчера, 05:08
 
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