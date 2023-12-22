https://ria.ru/20231222/uragan-1917378143.html
Расчеты "Ураганов" уничтожили в зоне СВО скопления бронетехники ВСУ
Расчеты "Ураганов" уничтожили в зоне СВО скопления бронетехники ВСУ - РИА Новости, 22.12.2023
Расчеты "Ураганов" уничтожили в зоне СВО скопления бронетехники ВСУ
Российские расчеты РСЗО "Ураган" уничтожили на Купянском направлении скопления бронетехники ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T06:09
2023-12-22T06:09
2023-12-22T08:59
специальная военная операция на украине
россия
в мире
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856554278_0:59:3071:1786_1920x0_80_0_0_d7b0638c5f987e8e69ebe6be2eadd210.jpg
ЛУГАНСК, 22 дек — РИА Новости. Российские расчеты РСЗО "Ураган" уничтожили на Купянском направлении скопления бронетехники ВСУ, сообщили в Минобороны."Батареей реактивных систем залпового огня "Ураган" группировки войск "Запад" уничтожены вскрытые разведкой скопления бронетехники ВСУ на Купянском направлении", — уточнили в ведомстве.Действия артиллеристов координировали при помощи беспилотников, операторы которых зафиксировали попадания и уничтожение техники противника."Наши основные цели — это пункты временной дислокации. Помогаем пехотным подразделениям. Поражали БМП, танки. Из иностранной техники поражали польские самоходки Krab, американские М777", — сказал старший офицер батареи с позывным Кама.Как сообщили накануне в Минобороны, на Купянском направлении противник за сутки потерял до 55 военнослужащих, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30.
https://ria.ru/20231222/zrk_tor-1917375735.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856554278_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0bf7d8bb9a7b5a988f7fc5a051e26678.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Вооруженные силы Украины
Расчеты "Ураганов" уничтожили в зоне СВО скопления бронетехники ВСУ
"Ураганы" ЗВО уничтожили на Купянском направлении скопления бронетехники ВСУ
ЛУГАНСК, 22 дек — РИА Новости. Российские расчеты РСЗО "Ураган" уничтожили на Купянском направлении скопления бронетехники ВСУ, сообщили в Минобороны.
«
"Батареей реактивных систем залпового огня "Ураган" группировки войск "Запад" уничтожены вскрытые разведкой скопления бронетехники ВСУ на Купянском направлении", — уточнили в ведомстве.
Действия артиллеристов координировали при помощи беспилотников, операторы которых зафиксировали попадания и уничтожение техники противника.
"Наши основные цели — это пункты временной дислокации. Помогаем пехотным подразделениям. Поражали БМП, танки. Из иностранной техники поражали польские самоходки Krab, американские М777", — сказал старший офицер батареи с позывным Кама.
Как сообщили накануне в Минобороны, на Купянском направлении противник за сутки потерял до 55 военнослужащих, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30.
Расчет ЗРК "Тор" уничтожил на Купянском направлении дроны-разведчики ВСУ