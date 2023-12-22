https://ria.ru/20231222/uragan-1917378143.html

Расчеты "Ураганов" уничтожили в зоне СВО скопления бронетехники ВСУ

Расчеты "Ураганов" уничтожили в зоне СВО скопления бронетехники ВСУ - РИА Новости, 22.12.2023

Расчеты "Ураганов" уничтожили в зоне СВО скопления бронетехники ВСУ

Российские расчеты РСЗО "Ураган" уничтожили на Купянском направлении скопления бронетехники ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T06:09

2023-12-22T06:09

2023-12-22T08:59

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ЛУГАНСК, 22 дек — РИА Новости. Российские расчеты РСЗО "Ураган" уничтожили на Купянском направлении скопления бронетехники ВСУ, сообщили в Минобороны."Батареей реактивных систем залпового огня "Ураган" группировки войск "Запад" уничтожены вскрытые разведкой скопления бронетехники ВСУ на Купянском направлении", — уточнили в ведомстве.Действия артиллеристов координировали при помощи беспилотников, операторы которых зафиксировали попадания и уничтожение техники противника."Наши основные цели — это пункты временной дислокации. Помогаем пехотным подразделениям. Поражали БМП, танки. Из иностранной техники поражали польские самоходки Krab, американские М777", — сказал старший офицер батареи с позывным Кама.Как сообщили накануне в Минобороны, на Купянском направлении противник за сутки потерял до 55 военнослужащих, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30.

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