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Невозможно. Украинцев в Европе охватил смертельный страх - РИА Новости, 22.12.2023
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20:50 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917580079.html
Невозможно. Украинцев в Европе охватил смертельный страх
Невозможно. Украинцев в Европе охватил смертельный страх - РИА Новости, 22.12.2023
Невозможно. Украинцев в Европе охватил смертельный страх
Поселившиеся в Германии украинцы не желают возвращаться на родину, так как боятся, что их отправят умирать на фронт, сообщает Das Erste. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T20:50
2023-12-22T20:50
в мире
украина
германия
европа
михаил подоляк
рустем умеров
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Поселившиеся в Германии украинцы не желают возвращаться на родину, так как боятся, что их отправят умирать на фронт, сообщает Das Erste."Все эти месяцы я жил в надежде, что снова вернусь домой. &lt;…&gt; Но я не уверен, что это возможно. Думаю, что ни одна армия в мире не нуждается в солдатах, которые не готовы сражаться", — поделился с изданием мужчина по имени Александр."Мы станем просто пушечным мясом. Разве это поможет? Нет", - возмутился другой уроженец Украины, с которым поговорили журналисты.Управляющий директор ассоциации Connection e.V., которая поддерживает отказников и дезертиров, Руди Фридрих заявил, что существует признанное право человека на отказ от военной службы по соображениям совести, но на Украине оно перестало действовать – за отказ служить мужчину насильно отправляют на фронт либо бросают в тюрьму.Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал лишить пособий и видов на жительство украинцев, скрывающихся от мобилизации за границей. По его словам, нужно "всех уравнять", поскольку странно, что кто-то остается на родине, а кто-то потом приедет "на все готовое".Накануне министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в интервью изданию Bild, что, по его мнению, следует мобилизовать граждан, покинувших страну. В Минюсте ФРГ отметили, что не будут высылать из страны военнообязанных украинцев по запросу Киева.
https://ria.ru/20231222/zelenskiy-1917534117.html
https://ria.ru/20231222/ukraina-1917557482.html
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в мире, украина, германия, европа, михаил подоляк, рустем умеров
В мире, Украина, Германия, Европа, Михаил Подоляк, Рустем Умеров
Невозможно. Украинцев в Европе охватил смертельный страх

Das Erste: украинцы в Германии не хотят возвращаться домой и идти на фронт

© AP Photo / Andreea AlexandruУкраинские беженцы
Украинские беженцы - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Украинские беженцы. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Поселившиеся в Германии украинцы не желают возвращаться на родину, так как боятся, что их отправят умирать на фронт, сообщает Das Erste.
"Все эти месяцы я жил в надежде, что снова вернусь домой. <…> Но я не уверен, что это возможно. Думаю, что ни одна армия в мире не нуждается в солдатах, которые не готовы сражаться", — поделился с изданием мужчина по имени Александр.
"Мы станем просто пушечным мясом. Разве это поможет? Нет", - возмутился другой уроженец Украины, с которым поговорили журналисты.
Управляющий директор ассоциации Connection e.V., которая поддерживает отказников и дезертиров, Руди Фридрих заявил, что существует признанное право человека на отказ от военной службы по соображениям совести, но на Украине оно перестало действовать – за отказ служить мужчину насильно отправляют на фронт либо бросают в тюрьму.
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Накануне министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в интервью изданию Bild, что, по его мнению, следует мобилизовать граждан, покинувших страну. В Минюсте ФРГ отметили, что не будут высылать из страны военнообязанных украинцев по запросу Киева.
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В миреУкраинаГерманияЕвропаМихаил ПодолякРустем Умеров
 
 
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