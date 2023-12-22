https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917328119.html

"Все бегут". Украинцы поняли, что это не их война

"Все бегут". Украинцы поняли, что это не их война - РИА Новости, 22.12.2023

"Все бегут". Украинцы поняли, что это не их война

Давно уже прошли те времена, когда западные СМИ придумывали бравурные истории о "воодушевлении" и "энтузиазме" на Украине. Сейчас все чаще в репортажах оттуда... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T08:00

2023-12-22T08:00

2023-12-22T08:04

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Давно уже прошли те времена, когда западные СМИ придумывали бравурные истории о "воодушевлении" и "энтузиазме" на Украине. Сейчас все чаще в репортажах оттуда встречаются слова: "разочарование", "уныние", "неверие в победу". Еще несколько месяцев назад Владимир Зеленский врал на европейских телеканалах о том, что украинцы якобы "выстраиваются в очереди в военкоматы". Уже и он перестал рассказывать эти байки. Поскольку они звучали совсем уж дико на фоне многочисленных кадров ловли несчастных украинских мужчин для отправки в ВСУ.Самая тиражная газета Нидерландов De Telegraaf уже не стесняется ничего, вынося в заголовок известие о том, что "Украина ищет пушечное мясо". А рождественский выпуск журнала The Economist публикует статью, посвященную дефициту желающих гибнуть за киевский режим и интересы Запада. Журнал рассказывает, как пожилой новобранец, насильно захваченный военкомами, даже не успел прихватить свою вставную челюсть. Результат: взвод из 20 человек после всего недели боев в Донбассе лишился сразу шести человек.При этом британский журнал преспокойно цитирует украинского полковника, называющего армию "зверем, которого надо кормить". И заявляющего: "У нас нет иного выбора, приходится быть кровожадными". Это он — не о борьбе против русских, как вы понимаете. Это он на страницах рупора либеральной Европы призывает быть более кровожадным относительно украинцев, не желающих становиться пушечным мясом киевского режима.Последние откровения украинских деятелей всех мастей поражают именно этим — полным пренебрежением к мнению собственных граждан. Зеленский на итоговой пресс-конференции открыто сообщает публике, что его генералы запросили мобилизацию еще полумиллиона украинцев в качестве все того же пушечного мяса. Причем просит у военных экономические обоснования этих запросов, как будто не он является главой державы и верховным главкомом по совместительству.Глава его военной разведки Кирилл Буданов пошел еще дальше в своей откровенности, с милой улыбкой пояснив, что новая мобилизация — это необходимость, поскольку надо компенсировать потери ВСУ. Чем фактически подтвердил колоссальный уровень гибели украинских военных — на то оно и пушечное мясо. При этом он признал "нулевой уровень КПД" насильственно мобилизованных, но тут же вполне в духе "Квартала-95" заявил о необходимости продолжать насильственно мобилизовывать.Стоит обратить внимание на его простое объяснение причин нежелания украинцев гибнуть за интересы Зеленского и Запада. "У нас большинство людей — хотя все кричат: "Я украинец! Украина превыше всего!" — себя гражданами Украины так и не ощутили. <…> Все болеют за Украину, но все бегут". Очень показательная фраза! Нам так долго рассказывали, что сообщения о массовом бегстве украинцев от призыва — это "российская пропаганда". Но здесь ведь сам руководитель Главного управления разведки Украины подтверждает: "Все бегут!"И данные слова практически сразу подтвердила депутат Верховной рады от "Слуги народа" Марьяна Безуглая, которая в своей соцсети провела опрос среди женщин и мужчин о том, готовы ли они отказаться от украинского паспорта ради того, чтобы избежать мобилизации. Результат впечатляющий: 72% мужчин и 65% женщин предпочли бы отказаться от украинского гражданства, будь у них такая возможность. Причем это ведь был открытый опрос, с доступными данными голосовавших пользователей. Можно только представить, каков был бы результат, если это было анонимное голосование!После таких слов самих киевских чиновников западные СМИ не могут дальше делать вид, что украинцы спят и видят, как им погибнуть в бою против "российского агрессора". Теперь практически все те газеты, которые рассказывали подобные сказки, открыто пишут о том, как украинцы сопротивляются отправке их на убой.Согласитесь, после откровений Буданова и опросов Безуглой логично было бы, если бы на Западе наконец-то сами задались вопросом: так чья это война? Ведь тамошней аудитории все время навязывали мысль: "Война украинцев против России — это и война Запада!" А теперь эта же аудитория выясняет, что подавляющее большинство украинцев это своей войной не считают и с радостью в ней не участвовали бы! То есть, получается, против России воюет исключительно Запад, которому абсолютно плевать на то, что думает и чувствует украинец — пушечное мясо ни думать, ни чувствовать не должно.Отсюда — и циничные команды, которые раздает своим киевским подопечным отставной американский генерал Бен Ходжес. Он открыто призывает хватать мужчин и женщин, "слоняющихся по Украине", а заодно обеспечить насильственный призыв тех украинцев, которым удалось вырваться на Запад. Их мнение его совершенно не интересует, как и их дальнейшая судьба. Просто для него, как и для всего коллективного Запада, украинцы — это те же русские! Поэтому когда Министерство обороны великой Эстонии дает предельно циничный совет уничтожить как можно больше русских, оно не задается вопросом о еще более высоких потерях украинцев. Для западных военных стратегов разницы между теми и другими нет никакой! Убийством украинских военных они решают ту же задачу.Вот что следовало бы проанализировать и наконец-то понять жителям Украины. Они могут себя долго бить в грудь с криками "Мы европейцы!" Но для самой Европы они — даже не просто расходный материал. Они — потенциальная угроза для Запада, если когда-то вспомнят, что они русские. Поэтому жалеть украинцев Запад не намерен.

https://ria.ru/20231219/ukraina-1916598364.html

https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html

https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html

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украина, европа, россия, кирилл буданов, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, бен ходжес