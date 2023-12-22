https://ria.ru/20231222/ukraina-1917521748.html
На Украине уволили старосту села, защищавшего памятник советскому солдату
На Украине уволили старосту села, защищавшего памятник советскому солдату - РИА Новости, 22.12.2023
На Украине уволили старосту села, защищавшего памятник советскому солдату
Во Львовской области на западе Украины уволили старосту села Смыков Виталия Левицкого, который не позволил снести памятник советскому солдату - на монументе... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T16:22
2023-12-22T16:22
2023-12-22T16:22
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львовская область
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Во Львовской области на западе Украины уволили старосту села Смыков Виталия Левицкого, который не позволил снести памятник советскому солдату - на монументе была указана фамилия его деда, защищавшего Родину во время Великой Отечественной войны, сообщает украинское издание Zaxid.Net. Как ранее писали украинские СМИ, 14 декабря староста не позволил снести памятник, говоря, что не даст "уничтожить память погибших за свою землю в борьбе с фашизмом". "Сокальский городской совет на заседании в четверг принял решение об освобождении от должности старосты Смыковского старостинского округа Виталия Левицкого, который не разрешил снести советский памятник в деревне... После освобождения старосты (от занимаемой должности) активисты снесли упомянутый памятник", - сообщает издание. Как заявил изданию мэр города Сокаля Сергей Касян, Левицкий подал заявление на увольнение по семейным обстоятельствам, однако для депутатов "последней каплей были его действия по защите советского памятника", поэтому решение о досрочном прекращении его полномочий депутаты поддержали почти единогласно. По словам Касяна, на памятнике была указана фамилия деда Левицкого, погибшего в годы Великой Отечественной войны. "Мы хотели с ним это решить по-хорошему... Там (под монументом - ред.) на самом деле есть какое-нибудь погребение. Но на памятнике написано "Погибшим односельчанам на фронтах Великой Отечественной войны"... Я предложил ему снести этот памятник, а после (завершения российской военной операции - ред.) поставить на том месте крест. Левицкий на такое предложение не согласился", - приводит издание слова мэра. В свою очередь депутат Львовского облсовета Захар Миляник сообщил изданию, что на следующий же день после отставки Левицкого участники "рабочей группы по декоммунизации" снесли монумент. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последние годы власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20231221/simvolika-1917357270.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, львовская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Львовская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
На Украине уволили старосту села, защищавшего памятник советскому солдату
Во Львовской области уволили старосту села за защиту памятника красноармейцу
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Во Львовской области на западе Украины уволили старосту села Смыков Виталия Левицкого, который не позволил снести памятник советскому солдату - на монументе была указана фамилия его деда, защищавшего Родину во время Великой Отечественной войны, сообщает украинское издание Zaxid.Net.
Как ранее писали украинские СМИ, 14 декабря староста не позволил снести памятник, говоря, что не даст "уничтожить память погибших за свою землю в борьбе с фашизмом".
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"Сокальский городской совет на заседании в четверг принял решение об освобождении от должности старосты Смыковского старостинского округа Виталия Левицкого, который не разрешил снести советский памятник в деревне... После освобождения старосты (от занимаемой должности) активисты снесли упомянутый памятник", - сообщает издание.
Как заявил изданию мэр города Сокаля Сергей Касян, Левицкий подал заявление на увольнение по семейным обстоятельствам, однако для депутатов "последней каплей были его действия по защите советского памятника", поэтому решение о досрочном прекращении его полномочий депутаты поддержали почти единогласно. По словам Касяна, на памятнике была указана фамилия деда Левицкого, погибшего в годы Великой Отечественной войны.
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"Мы хотели с ним это решить по-хорошему... Там (под монументом - ред.) на самом деле есть какое-нибудь погребение. Но на памятнике написано "Погибшим односельчанам на фронтах Великой Отечественной войны"... Я предложил ему снести этот памятник, а после (завершения российской военной операции - ред.) поставить на том месте крест. Левицкий на такое предложение не согласился", - приводит издание слова мэра. В свою очередь депутат Львовского облсовета Захар Миляник сообщил изданию, что на следующий же день после отставки Левицкого участники "рабочей группы по декоммунизации" снесли монумент.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последние годы власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией
. Министр иностранных дел России Сергей Лавров
ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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