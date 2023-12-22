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В офисе Зеленского заявили о тотальном доминировании России в воздухе - РИА Новости, 22.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:41 22.12.2023 (обновлено: 14:42 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/ukraina-1917488685.html
В офисе Зеленского заявили о тотальном доминировании России в воздухе
В офисе Зеленского заявили о тотальном доминировании России в воздухе - РИА Новости, 22.12.2023
В офисе Зеленского заявили о тотальном доминировании России в воздухе
Россия тотально доминирует по линии фронта в воздухе, если так продолжится и дальше, у Киева будут проблемы, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T14:41
2023-12-22T14:42
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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в мире
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия тотально доминирует по линии фронта в воздухе, если так продолжится и дальше, у Киева будут проблемы, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. "У России тотальное доминирование по линии фронта в воздухе. Если мы это убираем, будем смотреть на совсем другие диспозиции. Если Россия продолжит доминировать в воздухе, то у нас будут проблемы", - сказал Подоляк в интервью украинскому телеканалу "24 канал". Ранее пилоты украинских вертолетов Ми-8 в интервью французской газете Monde пожаловались на высокую уязвимость вертолетов ВСУ для ударов российской авиации. Запад не способен конкурировать с Россией в производстве вооружений, а предоставленная Украине помощь до сих пор не имела стратегического значения на поле боя, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников. Представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в декабре заявлял, что истребители F-16 вряд ли помогут Украине в противостоянии с баллистическими ракетам. Издание "Обозреватель" со ссылкой на Игната в сентябре писало, что украинские военные признали, что их ПВО беспомощна против баллистических ракет.
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россия, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
В офисе Зеленского заявили о тотальном доминировании России в воздухе

Подоляк: если Россия продолжит доминировать в воздухе, у Украины будут проблемы

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамолет Су-25 "Грач", задействованный в специальной военной операции на Украине
Самолет Су-25 Грач, задействованный в специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости
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Самолет Су-25 "Грач", задействованный в специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия тотально доминирует по линии фронта в воздухе, если так продолжится и дальше, у Киева будут проблемы, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
"У России тотальное доминирование по линии фронта в воздухе. Если мы это убираем, будем смотреть на совсем другие диспозиции. Если Россия продолжит доминировать в воздухе, то у нас будут проблемы", - сказал Подоляк в интервью украинскому телеканалу "24 канал". Ранее пилоты украинских вертолетов Ми-8 в интервью французской газете Monde пожаловались на высокую уязвимость вертолетов ВСУ для ударов российской авиации.
Запад не способен конкурировать с Россией в производстве вооружений, а предоставленная Украине помощь до сих пор не имела стратегического значения на поле боя, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников.
Представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в декабре заявлял, что истребители F-16 вряд ли помогут Украине в противостоянии с баллистическими ракетам. Издание "Обозреватель" со ссылкой на Игната в сентябре писало, что украинские военные признали, что их ПВО беспомощна против баллистических ракет.
Работа зенитно-ракетной системы ПВО - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Российская ПВО сможет сбить все украинские F-16 за 20 дней, сообщил Шойгу
1 ноября, 12:56
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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