В офисе Зеленского заявили о тотальном доминировании России в воздухе
Подоляк: если Россия продолжит доминировать в воздухе, у Украины будут проблемы
© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамолет Су-25 "Грач", задействованный в специальной военной операции на Украине
Самолет Су-25 "Грач", задействованный в специальной военной операции на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия тотально доминирует по линии фронта в воздухе, если так продолжится и дальше, у Киева будут проблемы, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
"У России тотальное доминирование по линии фронта в воздухе. Если мы это убираем, будем смотреть на совсем другие диспозиции. Если Россия продолжит доминировать в воздухе, то у нас будут проблемы", - сказал Подоляк в интервью украинскому телеканалу "24 канал". Ранее пилоты украинских вертолетов Ми-8 в интервью французской газете Monde пожаловались на высокую уязвимость вертолетов ВСУ для ударов российской авиации.
Запад не способен конкурировать с Россией в производстве вооружений, а предоставленная Украине помощь до сих пор не имела стратегического значения на поле боя, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников.
Представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в декабре заявлял, что истребители F-16 вряд ли помогут Украине в противостоянии с баллистическими ракетам. Издание "Обозреватель" со ссылкой на Игната в сентябре писало, что украинские военные признали, что их ПВО беспомощна против баллистических ракет.