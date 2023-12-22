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В офисе Зеленского заявили о тотальном доминировании России в воздухе

В офисе Зеленского заявили о тотальном доминировании России в воздухе - РИА Новости, 22.12.2023

В офисе Зеленского заявили о тотальном доминировании России в воздухе

Россия тотально доминирует по линии фронта в воздухе, если так продолжится и дальше, у Киева будут проблемы, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T14:41

2023-12-22T14:41

2023-12-22T14:42

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия тотально доминирует по линии фронта в воздухе, если так продолжится и дальше, у Киева будут проблемы, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. "У России тотальное доминирование по линии фронта в воздухе. Если мы это убираем, будем смотреть на совсем другие диспозиции. Если Россия продолжит доминировать в воздухе, то у нас будут проблемы", - сказал Подоляк в интервью украинскому телеканалу "24 канал". Ранее пилоты украинских вертолетов Ми-8 в интервью французской газете Monde пожаловались на высокую уязвимость вертолетов ВСУ для ударов российской авиации. Запад не способен конкурировать с Россией в производстве вооружений, а предоставленная Украине помощь до сих пор не имела стратегического значения на поле боя, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников. Представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в декабре заявлял, что истребители F-16 вряд ли помогут Украине в противостоянии с баллистическими ракетам. Издание "Обозреватель" со ссылкой на Игната в сентябре писало, что украинские военные признали, что их ПВО беспомощна против баллистических ракет.

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Кирилл Волков

россия, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире, ситуация в днр и лнр