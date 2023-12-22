https://ria.ru/20231222/ukraina-1917470434.html
Германия отказалась выдавать военнообязанных украинцев
Германия отказалась выдавать военнообязанных украинцев - РИА Новости, 22.12.2023
Германия отказалась выдавать военнообязанных украинцев
Германия не будет по запросу Киева высылать из страны военнообязанных граждан Украины, заявил министр юстиции ФРГ Марко Бушман. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T14:08
2023-12-22T14:08
2023-12-22T14:08
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БЕРЛИН, 22 дек - РИА Новости. Германия не будет по запросу Киева высылать из страны военнообязанных граждан Украины, заявил министр юстиции ФРГ Марко Бушман. "Мы не будем заставлять людей против их воли призываться на военную службу или идти на войну. Этого не случится", — приводит слова министра агентство DPA. Он отметил, что конституция Германии не предусматривает подобного для граждан этой страны, а потому он не представляет себе, как этого требовать у граждан других государств. Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в интервью изданию Bild, что хотел бы мобилизовать граждан, покинувших страну. В декабре депутат немецкого парламента от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер заявил, что из украинских граждан в Германии можно было бы сформировать 10 дивизий.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Германия отказалась выдавать военнообязанных украинцев
Минюст ФРГ не будет выдавать военнообязанных украинцев по запросу Киева