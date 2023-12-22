https://ria.ru/20231222/ukraina-1917470434.html

Германия отказалась выдавать военнообязанных украинцев

Германия отказалась выдавать военнообязанных украинцев - РИА Новости, 22.12.2023

Германия отказалась выдавать военнообязанных украинцев

Германия не будет по запросу Киева высылать из страны военнообязанных граждан Украины, заявил министр юстиции ФРГ Марко Бушман. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T14:08

2023-12-22T14:08

2023-12-22T14:08

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БЕРЛИН, 22 дек - РИА Новости. Германия не будет по запросу Киева высылать из страны военнообязанных граждан Украины, заявил министр юстиции ФРГ Марко Бушман. "Мы не будем заставлять людей против их воли призываться на военную службу или идти на войну. Этого не случится", — приводит слова министра агентство DPA. Он отметил, что конституция Германии не предусматривает подобного для граждан этой страны, а потому он не представляет себе, как этого требовать у граждан других государств. Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в интервью изданию Bild, что хотел бы мобилизовать граждан, покинувших страну. В декабре депутат немецкого парламента от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер заявил, что из украинских граждан в Германии можно было бы сформировать 10 дивизий.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, германия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр