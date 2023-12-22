https://ria.ru/20231222/ukraina-1917449535.html

Все оружие мира не поможет Украине, заявил премьер Словакии

Все оружие мира не поможет Украине, заявил премьер Словакии - РИА Новости, 22.12.2023

Все оружие мира не поможет Украине, заявил премьер Словакии

Можно отправить на Украину все оружие мира, но это не поможет ей победить Россию в военном отношении, указал премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T13:05

2023-12-22T13:05

2023-12-22T13:52

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

словакия

роберт фицо

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906699020_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_de0d42affa80d96d35a3b90f315db15a.jpg

БРАТИСЛАВА, 22 дек — РИА Новости. Можно отправить на Украину все оружие мира, но это не поможет ей победить Россию в военном отношении, указал премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью изданию pravda.sk. "Мы должны признаться себе и сказать: у Украины нет достаточно сил для того, чтобы развернуть ситуацию в военном плане, она не способна ни на какое контрнаступление. Мы можем залить туда все оружие мира, все деньги, и никогда в военном отношении Россия не потерпит поражение", — сказал он.Премьер также подчеркнул, что не верит в военное решение ситуации на Украине.При этом Фицо указал, что на рубеже 2023 и 2024 годов "условия урегулирования этого конфликта начнет диктовать Россия". Как отмечал на прошлой неделе политик, большая часть европейских государств одержимы ненавистью к Москве и ради ее ослабления готовы воевать до последнего украинского солдата. Кроме того, в начале ноября Фицо объявил, что Словакия больше не будет поставлять оружие Киеву со своих складов. Новое правительство страны отклонило инициативу предшественников о выделении пакета помощи ВСУ на 40,3 миллиона евро.Москва не раз подчеркивала, что западные военные поставки не сулят Украине ничего хорошего и только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20231220/ukraina-1917040141.html

https://ria.ru/20231221/ukraina-1917319805.html

россия

украина

словакия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, словакия, роберт фицо, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр