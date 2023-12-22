Все оружие мира не поможет Украине, заявил премьер Словакии
Фицо: Россия не потерпит военное поражение, сколько денег в Украину ни вливай
© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 22 дек — РИА Новости. Можно отправить на Украину все оружие мира, но это не поможет ей победить Россию в военном отношении, указал премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью изданию pravda.sk.
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"Мы должны признаться себе и сказать: у Украины нет достаточно сил для того, чтобы развернуть ситуацию в военном плане, она не способна ни на какое контрнаступление. Мы можем залить туда все оружие мира, все деньги, и никогда в военном отношении Россия не потерпит поражение", — сказал он.
Премьер также подчеркнул, что не верит в военное решение ситуации на Украине.
При этом Фицо указал, что на рубеже 2023 и 2024 годов "условия урегулирования этого конфликта начнет диктовать Россия".
Как отмечал на прошлой неделе политик, большая часть европейских государств одержимы ненавистью к Москве и ради ее ослабления готовы воевать до последнего украинского солдата.
Кроме того, в начале ноября Фицо объявил, что Словакия больше не будет поставлять оружие Киеву со своих складов. Новое правительство страны отклонило инициативу предшественников о выделении пакета помощи ВСУ на 40,3 миллиона евро.
Москва не раз подчеркивала, что западные военные поставки не сулят Украине ничего хорошего и только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.