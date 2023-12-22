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Все оружие мира не поможет Украине, заявил премьер Словакии - РИА Новости, 22.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:05 22.12.2023 (обновлено: 13:52 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/ukraina-1917449535.html
Все оружие мира не поможет Украине, заявил премьер Словакии
Все оружие мира не поможет Украине, заявил премьер Словакии - РИА Новости, 22.12.2023
Все оружие мира не поможет Украине, заявил премьер Словакии
Можно отправить на Украину все оружие мира, но это не поможет ей победить Россию в военном отношении, указал премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T13:05
2023-12-22T13:52
специальная военная операция на украине
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россия
украина
словакия
роберт фицо
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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БРАТИСЛАВА, 22 дек — РИА Новости. Можно отправить на Украину все оружие мира, но это не поможет ей победить Россию в военном отношении, указал премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью изданию pravda.sk. &quot;Мы должны признаться себе и сказать: у Украины нет достаточно сил для того, чтобы развернуть ситуацию в военном плане, она не способна ни на какое контрнаступление. Мы можем залить туда все оружие мира, все деньги, и никогда в военном отношении Россия не потерпит поражение&quot;, — сказал он.Премьер также подчеркнул, что не верит в военное решение ситуации на Украине.При этом Фицо указал, что на рубеже 2023 и 2024 годов "условия урегулирования этого конфликта начнет диктовать Россия". Как отмечал на прошлой неделе политик, большая часть европейских государств одержимы ненавистью к Москве и ради ее ослабления готовы воевать до последнего украинского солдата. Кроме того, в начале ноября Фицо объявил, что Словакия больше не будет поставлять оружие Киеву со своих складов. Новое правительство страны отклонило инициативу предшественников о выделении пакета помощи ВСУ на 40,3 миллиона евро.Москва не раз подчеркивала, что западные военные поставки не сулят Украине ничего хорошего и только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20231220/ukraina-1917040141.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Словакия, Роберт Фицо, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Все оружие мира не поможет Украине, заявил премьер Словакии

Фицо: Россия не потерпит военное поражение, сколько денег в Украину ни вливай

© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 22 дек — РИА Новости. Можно отправить на Украину все оружие мира, но это не поможет ей победить Россию в военном отношении, указал премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью изданию pravda.sk.
«

"Мы должны признаться себе и сказать: у Украины нет достаточно сил для того, чтобы развернуть ситуацию в военном плане, она не способна ни на какое контрнаступление. Мы можем залить туда все оружие мира, все деньги, и никогда в военном отношении Россия не потерпит поражение", — сказал он.

Премьер также подчеркнул, что не верит в военное решение ситуации на Украине.
При этом Фицо указал, что на рубеже 2023 и 2024 годов "условия урегулирования этого конфликта начнет диктовать Россия".
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Как отмечал на прошлой неделе политик, большая часть европейских государств одержимы ненавистью к Москве и ради ее ослабления готовы воевать до последнего украинского солдата.
Кроме того, в начале ноября Фицо объявил, что Словакия больше не будет поставлять оружие Киеву со своих складов. Новое правительство страны отклонило инициативу предшественников о выделении пакета помощи ВСУ на 40,3 миллиона евро.
Москва не раз подчеркивала, что западные военные поставки не сулят Украине ничего хорошего и только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСловакияРоберт ФицоВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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