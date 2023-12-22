Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали слова Орбана о площади Украины при принятии в ЕС - РИА Новости, 22.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:29 22.12.2023 (обновлено: 12:46 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/ukraina-1917436871.html
В Кремле прокомментировали слова Орбана о площади Украины при принятии в ЕС
В Кремле прокомментировали слова Орбана о площади Украины при принятии в ЕС - РИА Новости, 22.12.2023
В Кремле прокомментировали слова Орбана о площади Украины при принятии в ЕС
Новые территории неотделимы от России, и притязания ни них будут иметь последствия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T12:29
2023-12-22T12:46
специальная военная операция на украине
украина
россия
евросоюз
в мире
венгрия
виктор орбан
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_0:153:3125:1911_1920x0_80_0_0_0f238f81ded340d5be913352a94b8fc7.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Новые территории неотделимы от России, и притязания ни них будут иметь последствия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя решение ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении в сообщество, поинтересовался, намерен ли Брюссель принимать ее вместе с освобожденными регионами и находящимися там российскими военными, и призвал для начала уточнить актуальные размеры и численность населения Украины."Речь идет о российских регионах, о неотъемлемой части РФ. Со всеми последствиями для тех, кто может на них претендовать", - сказал Песков в ответ на вопрос, не беспокоит ли Москву, в каких границах Украину планируется принимать в Евросоюз, и не будет ли претензий на четыре новых российских региона.
https://ria.ru/20231222/orban-1917367678.html
украина
россия
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_26:0:2755:2047_1920x0_80_0_0_2ee26fce8abfa3d4461b2bb8c6428367.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, евросоюз, в мире, венгрия, виктор орбан, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Евросоюз, В мире, Венгрия, Виктор Орбан, Дмитрий Песков, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Кремле прокомментировали слова Орбана о площади Украины при принятии в ЕС

Песков о словах Орбана об Украине и ЕС: новые регионы неотделимы от России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Новые территории неотделимы от России, и притязания ни них будут иметь последствия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя решение ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении в сообщество, поинтересовался, намерен ли Брюссель принимать ее вместе с освобожденными регионами и находящимися там российскими военными, и призвал для начала уточнить актуальные размеры и численность населения Украины.
"Речь идет о российских регионах, о неотъемлемой части РФ. Со всеми последствиями для тех, кто может на них претендовать", - сказал Песков в ответ на вопрос, не беспокоит ли Москву, в каких границах Украину планируется принимать в Евросоюз, и не будет ли претензий на четыре новых российских региона.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Орбан заявил, что не хотел бы общей границы с Россией
Вчера, 01:24
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияЕвросоюзВ миреВенгрияВиктор ОрбанДмитрий ПесковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала