https://ria.ru/20231222/ukraina-1917436871.html
В Кремле прокомментировали слова Орбана о площади Украины при принятии в ЕС
В Кремле прокомментировали слова Орбана о площади Украины при принятии в ЕС - РИА Новости, 22.12.2023
В Кремле прокомментировали слова Орбана о площади Украины при принятии в ЕС
Новые территории неотделимы от России, и притязания ни них будут иметь последствия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T12:29
2023-12-22T12:29
2023-12-22T12:46
специальная военная операция на украине
украина
россия
евросоюз
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венгрия
виктор орбан
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Новые территории неотделимы от России, и притязания ни них будут иметь последствия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя решение ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении в сообщество, поинтересовался, намерен ли Брюссель принимать ее вместе с освобожденными регионами и находящимися там российскими военными, и призвал для начала уточнить актуальные размеры и численность населения Украины."Речь идет о российских регионах, о неотъемлемой части РФ. Со всеми последствиями для тех, кто может на них претендовать", - сказал Песков в ответ на вопрос, не беспокоит ли Москву, в каких границах Украину планируется принимать в Евросоюз, и не будет ли претензий на четыре новых российских региона.
https://ria.ru/20231222/orban-1917367678.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Евросоюз, В мире, Венгрия, Виктор Орбан, Дмитрий Песков, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Кремле прокомментировали слова Орбана о площади Украины при принятии в ЕС
Песков о словах Орбана об Украине и ЕС: новые регионы неотделимы от России