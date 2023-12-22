https://ria.ru/20231222/ukraina-1917436871.html

В Кремле прокомментировали слова Орбана о площади Украины при принятии в ЕС

В Кремле прокомментировали слова Орбана о площади Украины при принятии в ЕС - РИА Новости, 22.12.2023

В Кремле прокомментировали слова Орбана о площади Украины при принятии в ЕС

Новые территории неотделимы от России, и притязания ни них будут иметь последствия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T12:29

2023-12-22T12:29

2023-12-22T12:46

специальная военная операция на украине

украина

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евросоюз

в мире

венгрия

виктор орбан

дмитрий песков

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Новые территории неотделимы от России, и притязания ни них будут иметь последствия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя решение ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении в сообщество, поинтересовался, намерен ли Брюссель принимать ее вместе с освобожденными регионами и находящимися там российскими военными, и призвал для начала уточнить актуальные размеры и численность населения Украины."Речь идет о российских регионах, о неотъемлемой части РФ. Со всеми последствиями для тех, кто может на них претендовать", - сказал Песков в ответ на вопрос, не беспокоит ли Москву, в каких границах Украину планируется принимать в Евросоюз, и не будет ли претензий на четыре новых российских региона.

https://ria.ru/20231222/orban-1917367678.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

украина, россия, евросоюз, в мире, венгрия, виктор орбан, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр