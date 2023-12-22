https://ria.ru/20231222/ukraina-1917399199.html

Запад хочет тратить на Украину только чужие деньги, считает ученый

Запад хочет тратить на Украину только чужие деньги, считает ученый - РИА Новости, 22.12.2023

Запад хочет тратить на Украину только чужие деньги, считает ученый

Германия и западные страны на фоне скромных успехов Украины на фронте меньше хотят тратить на нее свои деньги, поэтому задумались о конфискации российских... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T10:17

2023-12-22T10:17

2023-12-22T10:17

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Германия и западные страны на фоне скромных успехов Украины на фронте меньше хотят тратить на нее свои деньги, поэтому задумались о конфискации российских активов, сказал РИА Новости научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. Ранее сообщалось, что генпрокуратура ФРГ подала ходатайство в суд о конфискации активов некоего "российского финансового учреждения" на сумму более 720 миллионов евро в рамках подозрений в якобы нарушении эмбарго, что противоречит Закону о внешней торговле и платежах. Ходатайство комментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров: он назвал власти Германии "вороватым народом" и заявил, что России есть что конфисковать у Берлина в ответ. "Желание немецкой стороны пустить пробный шар к конфискации активов России соответствует общему стремлению Запада использовать российские активы для поддержки Киева. Поддерживать его в том же объеме, что раньше, уже сложнее, поскольку есть другие цели и задачи. Деньги у них есть, но транши, выделенные на этот год, подразумевали иной результат на фронте, чем тот, что был достигнут Киевом во время так называемого контрнаступа. Отсюда и желание финансировать за чужой счет", - сказал Соколов. Он подчеркнул, что помимо этого на европейские страны давят США, требуя направления активов РФ на поддержку Киева. "Но очевидно, что ответ России последует незамедлительно, и есть что конфисковывать со стороны немецких активов здесь. Поэтому вопрос о реальной судьбе ходатайства остается открытым", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20231222/zayavlenie-1917395353.html

https://ria.ru/20231222/ssha-1917390777.html

россия

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, киев, германия, сергей лавров, мгимо, в мире