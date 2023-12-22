https://ria.ru/20231222/ukraina-1917381315.html

На Украине пожаловались, что Россия сорвала поставки истребителей ВСУ

На Украине пожаловались, что Россия сорвала поставки истребителей ВСУ - РИА Новости, 22.12.2023

На Украине пожаловались, что Россия сорвала поставки истребителей ВСУ

Россия сорвала закупку Киевом истребителей за рубежом, с таким утверждением выступил украинский топ-менеджер и управленец в сфере производства и продажи... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T07:24

2023-12-22T07:24

2023-12-22T15:26

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Россия сорвала закупку Киевом истребителей за рубежом, с таким утверждением выступил украинский топ-менеджер и управленец в сфере производства и продажи специальной техники и оборудования, генеральный директор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас в беседе с изданием "Экономическая правда"."В одной стране, в другом конце планеты, мы нашли истребители и начали договариваться о покупке. Продавец был готов, Минобороны подтвердило, что они нужны. Вдруг одно из писем об этом соглашении попало в руки россиян", — заявил он.По словам Бельбаса, российские дипломаты использовали документ для давления на местных чиновников, которые были вынуждены отказать Киеву и расторгли сделку."В итоге соглашение сорвалось, потому что страна-поставщик передумала предлагать эти истребители", — посетовал он.При этом Бельбас пожаловался, что Россия постоянно мешает Украине закупать оружие на мировом рынке и эта ситуация — лишь один из множества примеров.Москва не раз подчеркивала, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20231222/evropa-1917376498.html

https://ria.ru/20231222/donbass-1917372489.html

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