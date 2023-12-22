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Украина лишила немцев Рождества - РИА Новости, 22.12.2023
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07:04 22.12.2023 (обновлено: 11:29 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/ukraina-1917379707.html
Украина лишила немцев Рождества
Украина лишила немцев Рождества - РИА Новости, 22.12.2023
Украина лишила немцев Рождества
Конфликты на Украине и в секторе Газа заставляют потребителей в Германии тратить к Рождеству меньше, об этом сообщил глава Немецкого объединения розничной... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T07:04
2023-12-22T11:29
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Конфликты на Украине и в секторе Газа заставляют потребителей в Германии тратить к Рождеству меньше, об этом сообщил глава Немецкого объединения розничной торговли Штефан Гент в сюжете Frankfurter Allgemeine."Цифры не лгут, и они, по данным Немецкого объединения розничной торговли (HDE), в настоящее время демонстрируют лишь умеренные рождественские траты среди немецких потребителей &lt;…&gt;. Причинами остаются продолжающиеся боевые действия на Украине, конфликт на Ближнем Востоке и политические решения", — говорится в сюжете.По словам Гента, немецкие потребители демонстрируют "очень плохой старт" в предпраздничных покупках, что проявляется не только в розничной, но и Интернет-торговле. В связи с неуверенностью, ростом цен и экономией покупателей ожидается падение продаж на пять-шесть процентов, заявил он."Подводя итог, следует сказать, что наши ожидания, к сожалению, не оправдались, показаны отрицательные результаты", — заключил Гент.Ранее известный немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила, что санкции против России нанесли больше всего вреда Германии. По ее словам, ни одно другое правительство не реализует антироссийские санкции таким саморазрушительным образом, как немецкое. Вагенкнехт добавила, что немцы страдают из-за высоких цен на электричество и отопление.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.
https://ria.ru/20231222/evropa-1917376498.html
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в мире, украина, германия, россия
В мире, Украина, Германия, Россия
Украина лишила немцев Рождества

FAZ: конфликт на Украине заставляет немцев отказываться от покупок к Рождеству

© Фото : Unsplash / Martin GuidoРождественская елка в Берлине
Рождественская елка в Берлине - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© Фото : Unsplash / Martin Guido
Рождественская елка в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Конфликты на Украине и в секторе Газа заставляют потребителей в Германии тратить к Рождеству меньше, об этом сообщил глава Немецкого объединения розничной торговли Штефан Гент в сюжете Frankfurter Allgemeine.
"Цифры не лгут, и они, по данным Немецкого объединения розничной торговли (HDE), в настоящее время демонстрируют лишь умеренные рождественские траты среди немецких потребителей <…>. Причинами остаются продолжающиеся боевые действия на Украине, конфликт на Ближнем Востоке и политические решения", — говорится в сюжете.
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По словам Гента, немецкие потребители демонстрируют "очень плохой старт" в предпраздничных покупках, что проявляется не только в розничной, но и Интернет-торговле. В связи с неуверенностью, ростом цен и экономией покупателей ожидается падение продаж на пять-шесть процентов, заявил он.
«
"Подводя итог, следует сказать, что наши ожидания, к сожалению, не оправдались, показаны отрицательные результаты", — заключил Гент.
Ранее известный немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила, что санкции против России нанесли больше всего вреда Германии. По ее словам, ни одно другое правительство не реализует антироссийские санкции таким саморазрушительным образом, как немецкое. Вагенкнехт добавила, что немцы страдают из-за высоких цен на электричество и отопление.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.
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