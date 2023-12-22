https://ria.ru/20231222/ukraina-1917376175.html

"Страна больных": в Киеве пришли в шок из-за одного шага властей

"Страна больных": в Киеве пришли в шок из-за одного шага властей - РИА Новости, 22.12.2023

"Страна больных": в Киеве пришли в шок из-за одного шага властей

Депутат Верховной рады от "Батькивщины" Алексей Кучеренко раскритиковал принятие парламентом законопроекта о легализации в стране медицинской марихуаны, заявив, РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T05:23

2023-12-22T05:23

2023-12-22T05:24

в мире

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

партия "батькивщина"

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Депутат Верховной рады от "Батькивщины" Алексей Кучеренко раскритиковал принятие парламентом законопроекта о легализации в стране медицинской марихуаны, заявив, что сторонники этой инициативы считают Украину "страной больных".Как написал парламентарий в соцсетях, "активисты", поддерживающие легализацию, в последние месяцы устраивали "истерики", обвиняя противников инициативы в том, что они не хотят "облегчить страдания" раненых украинских военных."Оказывается, что все "чуть-чуть" не так и речь идет не о раненых – речь идет об огромном бизнесе! Оказывается, что речь уже идет о "десяти миллионах украинцев, которые уже сейчас все страдают от посттравматических синдромов, стрессов и других ментальных расстройств"".По словам депутата, именно ради этой "армии пациентов", как оказалось, в Раде запустили этот "масштабный бизнес-проект". "Не страна, а какая-то сплошная больница! Которую будут "лечить" каннабисом… Это лекарство, как оказывается, "необходимо каждому третьему в стране!" – возмутился Кучеренко.При этом, как заметил парламентарий, глава комитета Рады по экономическим вопросам из партии Владимира Зеленского "Слуга народа" уже объявляет об очередях "инвесторов", которым он готов выдавать лицензии."Вы хоть масштабы этого бизнеса представляете?! А как эта страна "больных" врага собирается побеждать?" – выразил негодование депутат.Верховная рада Украины в четверг приняла во втором чтении законопроект о легализации медицинской марихуаны. Зеленский инициировал тему легализации медицинского каннабиса еще несколько лет назад. Позднее соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной раде, но в июле 2021 года депутаты провалили голосование по законопроекту. В июне 2022 года кабмин Украины принял решение разрешить использование марихуаны в медицинских и научных целях.

https://ria.ru/20231221/narkotiki-1917120377.html

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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, партия "батькивщина"