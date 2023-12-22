https://ria.ru/20231222/udar-1917500145.html
ВС России за неделю нанесли 39 групповых ударов по объектам на Украине
ВС России за неделю нанесли 39 групповых ударов по объектам на Украине - РИА Новости, 22.12.2023
ВС России за неделю нанесли 39 групповых ударов по объектам на Украине
Вооруженные силы РФ высокоточными ракетами и беспилотниками нанесли за неделю 39 ударов по военным объектам Украины, в том числе были поражены центры подготовки РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T15:10
2023-12-22T15:10
2023-12-22T15:21
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Вооруженные силы РФ высокоточными ракетами и беспилотниками нанесли за неделю 39 ударов по военным объектам Украины, в том числе были поражены центры подготовки и применения беспилотных летательных аппаратов, пункты управления и размещения подразделений ВСУ, иностранных наемников и националистических формирований, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."В период с 16 по 22 декабря Вооруженными силами Российской Федерации нанесены 39 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре, средствам навигационного обеспечения полетов, базам горючего, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники противника. Кроме того, поражались центры подготовки и применения беспилотных летательных аппаратов, пункты управления и размещения подразделений ВСУ, иностранных наемников и националистических формирований. Все назначенные объекты поражены", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20231222/ukraina-1917454991.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, в мире
Россия, Украина, В мире, Специальная военная операция на Украине
ВС России за неделю нанесли 39 групповых ударов по объектам на Украине
ВС России за неделю нанесли 39 групповых ударов по украинским военным объектам