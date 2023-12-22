https://ria.ru/20231222/udar-1917500145.html

ВС России за неделю нанесли 39 групповых ударов по объектам на Украине

ВС России за неделю нанесли 39 групповых ударов по объектам на Украине - РИА Новости, 22.12.2023

ВС России за неделю нанесли 39 групповых ударов по объектам на Украине

Вооруженные силы РФ высокоточными ракетами и беспилотниками нанесли за неделю 39 ударов по военным объектам Украины, в том числе были поражены центры подготовки РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T15:10

2023-12-22T15:10

2023-12-22T15:21

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Вооруженные силы РФ высокоточными ракетами и беспилотниками нанесли за неделю 39 ударов по военным объектам Украины, в том числе были поражены центры подготовки и применения беспилотных летательных аппаратов, пункты управления и размещения подразделений ВСУ, иностранных наемников и националистических формирований, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."В период с 16 по 22 декабря Вооруженными силами Российской Федерации нанесены 39 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре, средствам навигационного обеспечения полетов, базам горючего, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники противника. Кроме того, поражались центры подготовки и применения беспилотных летательных аппаратов, пункты управления и размещения подразделений ВСУ, иностранных наемников и националистических формирований. Все назначенные объекты поражены", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20231222/ukraina-1917454991.html

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Варвара Скокшина

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