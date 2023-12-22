https://ria.ru/20231222/tury-1917559987.html

Эксперты рассказали, где отдохнуть на море в Новый год и сколько стоят туры

Эксперты рассказали, где отдохнуть на море в Новый год и сколько стоят туры - РИА Новости, 22.12.2023

Эксперты рассказали, где отдохнуть на море в Новый год и сколько стоят туры

Стоимость новогоднего пляжного отдыха в этом году поднялась несущественно, минимальные цены сравнимы с теми, что туроператоры предлагали на ноябрьские... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T18:59

2023-12-22T18:59

2023-12-22T19:00

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ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Стоимость новогоднего пляжного отдыха в этом году поднялась несущественно, минимальные цены сравнимы с теми, что туроператоры предлагали на ноябрьские праздники, сообщает АТОР. Эксперты ассоциации проанализировали данные на турпакеты на двоих на десять ночей с вылетом из Москвы с 25 по 30 декабря и проживанием в трехзвездочных отелях. Как и в начале месяца, самыми популярными направлениями стали Египет и Таиланд, куда отправятся 27 и 26 процентов туристов. По 16 процентов путешественников оплатили отдых в ОАЭ и Турции. Кубу выбрали 15 процентов пользователей. Наиболее доступный вариант – ОАЭ, от 105 тысяч рублей на двоих (включены только завтраки). Это на 28 процентов выше, чем в ноябре. Самый дешевый тур в Египет стоит 107 тысяч рублей на двоих. Гостиница предлагает питание "все включено". Еще пару недель назад такой отдых был на 60 процентов дешевле. Наиболее бюджетный тур в Таиланд можно сейчас купить за 153 тысяч рублей на двоих. Проживание в "двушке" с завтраками. Пару недель назад аналогичная путевка обошлась бы на 28 тысяч рублей дешевле. Далее в списке - Хайнань, Катар, Шри-Ланка и Гоа (Индия). Путевки туда в предновогодние даты стоят от 190 до 220 тысяч рублей на двоих. По сравнению с серединой декабря минимальные цены по этим направлениям выросли как минимум на 27 процентов. Максимум – на 73 процента. На Кубу и Мальдивы еще можно найти туры за 235 тысяч рублей на двоих. Но на Острове свободы это будут комфортабельные отели на "все включено", а на островах Индийского океана – размещение в гостевых домах. Туры в Бахрейн стоят дороже тысяч на десять. Самые дешевые новогодние туры на Сейшелы и Маврикий предлагают по цене от 400 и от 540 тысяч рублей на двоих.

https://ria.ru/20231221/prazdniki-1916962645.html

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