https://ria.ru/20231222/trevoga-1917365155.html

В Киеве и десяти областях объявили воздушную тревогу

В Киеве и десяти областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.12.2023

В Киеве и десяти областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве и 10 областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T00:32

2023-12-22T00:32

2023-12-22T00:32

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и 10 областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги прозвучал в Киеве в 00.05 мск, в Киевской области - в 23.37 мск. Кроме того, воздушная тревога объявлена еще в девяти областях центральной и южной Украины: Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231221/vzryvy-1917213871.html

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киев, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире