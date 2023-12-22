Рейтинг@Mail.ru
В Киеве и десяти областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:32 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/trevoga-1917365155.html
В Киеве и десяти областях объявили воздушную тревогу
В Киеве и десяти областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.12.2023
В Киеве и десяти областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и 10 областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T00:32
2023-12-22T00:32
специальная военная операция на украине
киев
украина
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841356786_504:654:2420:1732_1920x0_80_0_0_4e22d7e14de2fdc3ca5494ae2a55cfe3.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и 10 областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги прозвучал в Киеве в 00.05 мск, в Киевской области - в 23.37 мск. Кроме того, воздушная тревога объявлена еще в девяти областях центральной и южной Украины: Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231221/vzryvy-1917213871.html
киев
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841356786_506:629:2252:1938_1920x0_80_0_0_8e123bf259304510aaeda55b6fbe1c1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В Киеве и десяти областях объявили воздушную тревогу

В Киеве и десяти областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЛюди спускаются на станцию метро в центре Харькова
Люди спускаются на станцию метро в центре Харькова - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Люди спускаются на станцию метро в центре Харькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и 10 областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным карты, сигнал тревоги прозвучал в Киеве в 00.05 мск, в Киевской области - в 23.37 мск.
Кроме того, воздушная тревога объявлена еще в девяти областях центральной и южной Украины: Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Вчера, 14:45
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевУкраинаРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала