https://ria.ru/20231222/trevoga-1917365155.html
В Киеве и десяти областях объявили воздушную тревогу
В Киеве и десяти областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.12.2023
В Киеве и десяти областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и 10 областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T00:32
2023-12-22T00:32
2023-12-22T00:32
специальная военная операция на украине
киев
украина
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841356786_504:654:2420:1732_1920x0_80_0_0_4e22d7e14de2fdc3ca5494ae2a55cfe3.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и 10 областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги прозвучал в Киеве в 00.05 мск, в Киевской области - в 23.37 мск. Кроме того, воздушная тревога объявлена еще в девяти областях центральной и южной Украины: Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231221/vzryvy-1917213871.html
киев
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841356786_506:629:2252:1938_1920x0_80_0_0_8e123bf259304510aaeda55b6fbe1c1c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В Киеве и десяти областях объявили воздушную тревогу
В Киеве и десяти областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги