https://ria.ru/20231222/tramp-1917370629.html

СМИ: решение суда в Колорадо сблизило штаб Трампа и местных республиканцев

СМИ: решение суда в Колорадо сблизило штаб Трампа и местных республиканцев - РИА Новости, 22.12.2023

СМИ: решение суда в Колорадо сблизило штаб Трампа и местных республиканцев

Решение верховного суда американского штата Колорадо запретить бывшему президенту США Дональду Трампу участвовать в местном голосовании по определению кандидата РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T02:29

2023-12-22T02:29

2023-12-22T06:24

колорадо

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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Решение верховного суда американского штата Колорадо запретить бывшему президенту США Дональду Трампу участвовать в местном голосовании по определению кандидата от республиканцев на президентских выборах 2024 года привело к усилению совместной работы его штаба и местных республиканцев с целью использовать вердикт на пользу кандидату, сообщает газета Politico."Советники Трампа и республиканцы Колорадо сблизились после шокирующего решения. Республиканцы в штате надеются, что экс-президент сможет сделать толчок через демонстрацию поддержки", - пишет издание. По данным газеты, в четверг высокопоставленные представители президентской кампании Трампа и руководители Республиканской партии штата обсудили план совместных действий по этому вопросу.Так, местные политические союзники экс-президента планируют подать апелляцию против решения верховного суда США. Кроме того, они рассматривают возможность запросить у Республиканского национального комитета разрешение для штата провести процедуру назначения кандидата решением членов партии (кокусы) вместо выбора кандидата путем голосования избирателей (праймериз).Кроме того, местные республиканцы просят Трампа приехать в Колорадо и выступить для укрепления уровня его поддержки, вместо уже запланированного визита в штат Айова 15 января, где как раз планируются кокусы. Неделю спустя Трампа ждут в Нью-Хэмпшире к праймериз 23 января.Пока Колорадо является одним из 17 штатов, где 5 марта планируется проведение праймериз и кокусов, называемое в США "супервторником"."Среди помощников и союзников Трампа решение суда Колорадо рассматривалось как юридическая неприятность, но и гораздо более крупный политический подарок", - пишет газета, указывая также на широко распространенное ожидание того, что решение верховного суда штата будет либо отменено, либо приостановлено. Ранее верховный суд штата Колорадо запретил бывшему президенту США Дональду Трампу участвовать в местных праймериз в рамках определения кандидата от республиканцев на президентских выборах 2024 года. Представитель предвыборного штаба Дональда Трампа Стивен Чунг счел решение суда в Колорадо ошибочным и заявил, что оно будет оспорено. Как заявил РИА Новости экс-прокурор министерства юстиции США Рональд Зиверт, что "политически сбалансированные" суды вышестоящих инстанций не поддержат "ошибочное" решение суда в Колорадо, по которому Трампу запретили участвовать в местных праймериз.

https://ria.ru/20231221/zayavlenie-1917350626.html

https://ria.ru/20231221/tramp-1917130562.html

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колорадо, сша, айова, дональд трамп, в мире, politico, выборы президента сша