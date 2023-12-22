Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Россия перехватила инициативу на большей части поля боя на Украине - РИА Новости, 23.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:41 22.12.2023 (обновлено: 01:49 23.12.2023)
https://ria.ru/20231222/svo-1917560714.html
СМИ: Россия перехватила инициативу на большей части поля боя на Украине
СМИ: Россия перехватила инициативу на большей части поля боя на Украине - РИА Новости, 23.12.2023
СМИ: Россия перехватила инициативу на большей части поля боя на Украине
Российские войска перехватили инициативу на большей части фронта в зоне спецоперации на Украине, пишет газета The New York Times. РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-22T18:41
2023-12-23T01:49
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912601864_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f78742621c2e4a2428d7e73f35c3cf36.jpg
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Российские войска перехватили инициативу на большей части фронта в зоне спецоперации на Украине, пишет газета The New York Times. "Недавние наступления России &lt;...&gt; также являются еще одним доказательством того, что Россия твердо перехватила инициативу на большей части поля боя", — говорится в публикации. По информации СМИ, за последние несколько недель российским бойцам удалось взять под контроль новые территории. В свою очередь, депутат Верховной рады, зампредседателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил изданию, что ситуация на фронте сложная и постепенно ухудшается. По его словам, без американских боеприпасов ВСУ начали терять территории, которые они якобы захватили минувшим летом.Украинская армия с 4 июня пять месяцев безуспешно пыталась атаковать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как указал 19 декабря министр обороны Сергей Шойгу, при попытке контрнаступления ВСУ не смогли преодолеть даже тактическую зону обороны российских войск.По его словам, при попытке прорвать фронт украинская армия потеряла 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов", а также 2348 бронемашин различного класса, из них 50 Bradley.
https://ria.ru/20231221/kontrol-1917181614.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912601864_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_8edfb8f1ca2ff475ae72d08e6b3a9206.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: Россия перехватила инициативу на большей части поля боя на Украине

NYT: ВС России перехватили инициативу на большинстве участков на Украине

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ с применением буксируемых 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б"
Артиллеристы Вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ с применением буксируемых 152-миллиметровых гаубиц Мста-Б - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Артиллеристы Вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ с применением буксируемых 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Российские войска перехватили инициативу на большей части фронта в зоне спецоперации на Украине, пишет газета The New York Times.
«
"Недавние наступления России <...> также являются еще одним доказательством того, что Россия твердо перехватила инициативу на большей части поля боя", — говорится в публикации.
БМП-3 ВС России в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Генштаб: ВС России расширяют контроль на всех направлениях в зоне СВО
21 декабря, 12:55
По информации СМИ, за последние несколько недель российским бойцам удалось взять под контроль новые территории.
В свою очередь, депутат Верховной рады, зампредседателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил изданию, что ситуация на фронте сложная и постепенно ухудшается. По его словам, без американских боеприпасов ВСУ начали терять территории, которые они якобы захватили минувшим летом.
Украинская армия с 4 июня пять месяцев безуспешно пыталась атаковать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как указал 19 декабря министр обороны Сергей Шойгу, при попытке контрнаступления ВСУ не смогли преодолеть даже тактическую зону обороны российских войск.
По его словам, при попытке прорвать фронт украинская армия потеряла 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов", а также 2348 бронемашин различного класса, из них 50 Bradley.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала