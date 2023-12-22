СМИ: Россия перехватила инициативу на большей части поля боя на Украине
NYT: ВС России перехватили инициативу на большинстве участков на Украине
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ с применением буксируемых 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б"
Артиллеристы Вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ с применением буксируемых 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б". Архивное фото
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Российские войска перехватили инициативу на большей части фронта в зоне спецоперации на Украине, пишет газета The New York Times.
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"Недавние наступления России <...> также являются еще одним доказательством того, что Россия твердо перехватила инициативу на большей части поля боя", — говорится в публикации.
По информации СМИ, за последние несколько недель российским бойцам удалось взять под контроль новые территории.
В свою очередь, депутат Верховной рады, зампредседателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил изданию, что ситуация на фронте сложная и постепенно ухудшается. По его словам, без американских боеприпасов ВСУ начали терять территории, которые они якобы захватили минувшим летом.
Украинская армия с 4 июня пять месяцев безуспешно пыталась атаковать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как указал 19 декабря министр обороны Сергей Шойгу, при попытке контрнаступления ВСУ не смогли преодолеть даже тактическую зону обороны российских войск.
По его словам, при попытке прорвать фронт украинская армия потеряла 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов", а также 2348 бронемашин различного класса, из них 50 Bradley.