https://ria.ru/20231222/svo-1917429531.html

Совфед одобрил закон о соцвыплатах семьям погибших в СВО

Совфед одобрил закон о соцвыплатах семьям погибших в СВО - РИА Новости, 22.12.2023

Совфед одобрил закон о соцвыплатах семьям погибших в СВО

Сенаторы одобрили изменения в действующее законодательство, по которым члены семей силовиков, погибших в ходе спецоперации, смогут в течение года получить... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T11:59

2023-12-22T11:59

2023-12-22T11:59

специальная военная операция на украине

общество

жилье

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Сенаторы одобрили изменения в действующее законодательство, по которым члены семей силовиков, погибших в ходе спецоперации, смогут в течение года получить единовременную социальную выплату на приобретение жилья. Согласно документу, право на получение жилищной выплаты сохранится за семьями бывших сотрудников органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы и таможенных органов, участвующих в спецоперации. Многие из них на прежней службе встали на учет для получения выплаты. По действующему законодательству в случае их смерти по болезни или на службе право на льготу сохраняется в течение года за членами их семьи. Однако не была учтена их гибель в ходе спецоперации. Закон устраняет этот пробел.

https://ria.ru/20231219/svo-1916733749.html

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общество, жилье