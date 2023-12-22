https://ria.ru/20231222/svo-1917429531.html
Совфед одобрил закон о соцвыплатах семьям погибших в СВО
Совфед одобрил закон о соцвыплатах семьям погибших в СВО - РИА Новости, 22.12.2023
Совфед одобрил закон о соцвыплатах семьям погибших в СВО
Сенаторы одобрили изменения в действующее законодательство, по которым члены семей силовиков, погибших в ходе спецоперации, смогут в течение года получить... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T11:59
2023-12-22T11:59
2023-12-22T11:59
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Сенаторы одобрили изменения в действующее законодательство, по которым члены семей силовиков, погибших в ходе спецоперации, смогут в течение года получить единовременную социальную выплату на приобретение жилья. Согласно документу, право на получение жилищной выплаты сохранится за семьями бывших сотрудников органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы и таможенных органов, участвующих в спецоперации. Многие из них на прежней службе встали на учет для получения выплаты. По действующему законодательству в случае их смерти по болезни или на службе право на льготу сохраняется в течение года за членами их семьи. Однако не была учтена их гибель в ходе спецоперации. Закон устраняет этот пробел.
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общество, жилье
Специальная военная операция на Украине, Общество, Жилье
Совфед одобрил закон о соцвыплатах семьям погибших в СВО
СФ одобрил закон о соцвыплатах на жилье семьям погибших в СВО силовиков
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Сенаторы одобрили изменения в действующее законодательство, по которым члены семей силовиков, погибших в ходе спецоперации, смогут в течение года получить единовременную социальную выплату на приобретение жилья.
Согласно документу, право на получение жилищной выплаты сохранится за семьями бывших сотрудников органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы и таможенных органов, участвующих в спецоперации. Многие из них на прежней службе встали на учет для получения выплаты.
По действующему законодательству в случае их смерти по болезни или на службе право на льготу сохраняется в течение года за членами их семьи. Однако не была учтена их гибель в ходе спецоперации. Закон устраняет этот пробел.
Еще не все проблемы в сфере помощи участникам СВО решены, заявил Путин