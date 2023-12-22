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Семьи израильских заложников подали в суд на МККК, пишут СМИ - РИА Новости, 22.12.2023
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18:17 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/sud-1917556176.html
Семьи израильских заложников подали в суд на МККК, пишут СМИ
Семьи израильских заложников подали в суд на МККК, пишут СМИ - РИА Новости, 22.12.2023
Семьи израильских заложников подали в суд на МККК, пишут СМИ
Семьи двух удерживаемых израильских заложников и четверо освобожденных из плена ХАМАС граждан Израиля подали в суд с требованием выплатить 10 млн шекелей (2,8... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T18:17
2023-12-22T18:17
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Семьи двух удерживаемых израильских заложников и четверо освобожденных из плена ХАМАС граждан Израиля подали в суд с требованием выплатить 10 млн шекелей (2,8 млн долларов) на Международный Комитет Красного Креста (МККК) за неисполнение полномочий, сообщило в пятницу израильская газета Haaretz. "Четверо израильских освобожденных заложников и семьи двух удерживаемых заложников подали в суд на Международный Комитет Красного Креста (МККК) с требованием выплатить 10 млн шекелей (2,8 млн долларов), утверждая, что он не выполнил свои обязательства, наложенные гуманитарным правом, и организация не посещала заложников в Газе", - говорится в статье газеты. Haaretz пишет, что рассказы освобожденных заложников о голоде, недостатке медикаментов и пытках в плену вызвали у израильтян волны негодования в сторону Красного Креста. "Мы нейтральная гуманитарная организация, которая действует по согласию обеих сторон. Мы рады, что помогли с освобождением 109 заложников, и будем делать все возможное, чтобы еще больше семей воссоединились и могли встретиться со своими детьми", - прокомментировал ситуацию МККК. Согласно израильским данным, число заложников , которые до сих пор удерживаются в секторе Газа, составляет 127. В общей сложности из плена ХАМАС пока что удалось освободить 110 заложников. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля , где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле , по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов достигло 20 тысяч человек, пострадали свыше 52 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231222/izrail-1917388850.html
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в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, международный комитет красного креста (мккк), оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, ХАМАС, Международный комитет Красного Креста (МККК), ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Семьи израильских заложников подали в суд на МККК, пишут СМИ

Haaretz: семьи заложников ХАМАС подали в суд на МККК, обвинив его в бездействии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве
Флаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Семьи двух удерживаемых израильских заложников и четверо освобожденных из плена ХАМАС граждан Израиля подали в суд с требованием выплатить 10 млн шекелей (2,8 млн долларов) на Международный Комитет Красного Креста (МККК) за неисполнение полномочий, сообщило в пятницу израильская газета Haaretz.
«
"Четверо израильских освобожденных заложников и семьи двух удерживаемых заложников подали в суд на Международный Комитет Красного Креста (МККК) с требованием выплатить 10 млн шекелей (2,8 млн долларов), утверждая, что он не выполнил свои обязательства, наложенные гуманитарным правом, и организация не посещала заложников в Газе", - говорится в статье газеты.
Haaretz пишет, что рассказы освобожденных заложников о голоде, недостатке медикаментов и пытках в плену вызвали у израильтян волны негодования в сторону Красного Креста.
«
"Мы нейтральная гуманитарная организация, которая действует по согласию обеих сторон. Мы рады, что помогли с освобождением 109 заложников, и будем делать все возможное, чтобы еще больше семей воссоединились и могли встретиться со своими детьми", - прокомментировал ситуацию МККК.
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Израиль озвучил ХАМАС новое предложение по обмену заложников
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Согласно израильским данным, число заложников , которые до сих пор удерживаются в секторе Газа, составляет 127. В общей сложности из плена ХАМАС пока что удалось освободить 110 заложников.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля , где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле , по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов достигло 20 тысяч человек, пострадали свыше 52 тысяч.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Вид на обстрел сектора Газа из израильского города Сдерот - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
МККК заявил о готовности выполнить любое соглашение между сторонами в Газе
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В миреИзраильРоссияВосточный ИерусалимВладимир ПутинХАМАСМеждународный комитет Красного Креста (МККК)ООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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