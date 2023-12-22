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По командному пункту ВСУ под Красным Лиманом нанесли авиаудар - РИА Новости, 22.12.2023
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05:03 22.12.2023 (обновлено: 09:00 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/su-34-1917375179.html
По командному пункту ВСУ под Красным Лиманом нанесли авиаудар
По командному пункту ВСУ под Красным Лиманом нанесли авиаудар - РИА Новости, 22.12.2023
По командному пункту ВСУ под Красным Лиманом нанесли авиаудар
Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34 нанесли удар управляемыми бомбами по командному пункту и живой силе ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили в... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T05:03
2023-12-22T09:00
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34 нанесли удар управляемыми бомбами по командному пункту и живой силе ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны.&quot;Экипажи многофункциональных сверхзвуковых фронтовых бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил нанесли удар по командному пункту, скоплению живой силы и технике противника на Краснолиманском направлении в зоне проведения СВО. Летчики выполнили бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника&quot;, — уточнили в ведомстве.Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.Бомбардировщики Су-34 в зоне спецоперации ежедневно выполняют задачи по ликвидации скоплений живой силы, опорных пунктов и военных объектов противника.Как сообщили накануне в Минобороны, на Краснолиманском направлении противник за сутки потерял до 190 военнослужащих, три БМП, а также гаубицу Д-20.
https://ria.ru/20231211/spetsoperatsiya-1914990474.html
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украина, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Безопасность
По командному пункту ВСУ под Красным Лиманом нанесли авиаудар

Су-34 управляемыми бомбами нанесли удар по командному пункту и живой силе ВСУ

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов | Перейти в медиабанкРоссийский истребитель-бомбардировщик Су-34
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34 нанесли удар управляемыми бомбами по командному пункту и живой силе ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны.
«

"Экипажи многофункциональных сверхзвуковых фронтовых бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил нанесли удар по командному пункту, скоплению живой силы и технике противника на Краснолиманском направлении в зоне проведения СВО. Летчики выполнили бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника", — уточнили в ведомстве.

Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.
Бомбардировщики Су-34 в зоне спецоперации ежедневно выполняют задачи по ликвидации скоплений живой силы, опорных пунктов и военных объектов противника.
Как сообщили накануне в Минобороны, на Краснолиманском направлении противник за сутки потерял до 190 военнослужащих, три БМП, а также гаубицу Д-20.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
Су-34 уничтожил солдат ВСУ на Краснолиманском направлении
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