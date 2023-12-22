https://ria.ru/20231222/su-34-1917375179.html

По командному пункту ВСУ под Красным Лиманом нанесли авиаудар

По командному пункту ВСУ под Красным Лиманом нанесли авиаудар - РИА Новости, 22.12.2023

По командному пункту ВСУ под Красным Лиманом нанесли авиаудар

Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34 нанесли удар управляемыми бомбами по командному пункту и живой силе ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили в... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T05:03

2023-12-22T05:03

2023-12-22T09:00

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34 нанесли удар управляемыми бомбами по командному пункту и живой силе ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны."Экипажи многофункциональных сверхзвуковых фронтовых бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил нанесли удар по командному пункту, скоплению живой силы и технике противника на Краснолиманском направлении в зоне проведения СВО. Летчики выполнили бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника", — уточнили в ведомстве.Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.Бомбардировщики Су-34 в зоне спецоперации ежедневно выполняют задачи по ликвидации скоплений живой силы, опорных пунктов и военных объектов противника.Как сообщили накануне в Минобороны, на Краснолиманском направлении противник за сутки потерял до 190 военнослужащих, три БМП, а также гаубицу Д-20.

https://ria.ru/20231211/spetsoperatsiya-1914990474.html

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