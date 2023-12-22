https://ria.ru/20231222/strelok-1917523312.html
Мужчину, стрелявшего в четверг в Праге, подозревают в других убийствах
Мужчину, стрелявшего в четверг в Праге, подозревают в других убийствах - РИА Новости, 22.12.2023
Мужчину, стрелявшего в четверг в Праге, подозревают в других убийствах
Открывший стрельбу в четверг в Карловом университете в Праге Давид К. подозревается полицией в убийстве еще двух человек - молодого мужчины и его двухмесячной... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T16:26
2023-12-22T16:26
2023-12-22T16:26
в мире
прага
карлов университет
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ПРАГА, 22 дек – РИА Новости. Открывший стрельбу в четверг в Карловом университете в Праге Давид К. подозревается полицией в убийстве еще двух человек - молодого мужчины и его двухмесячной дочери, которое было совершено 15 декабря в Клановицком парке на окраине Праги, сообщил в пятницу на пресс-конференции глава краевой полиции Петр Матейчек. В четверг 24-летний студент философского факультета Карлова университета в Праге Давид К. открыл стрельбу из самозарядной винтовки по студентам в аудиториях, а также по людям, проходившим в это время под окнами университета на площади Яна Палаха. По последним данным, в результате стрельбы погибли 14 человек, еще 25 человек ранены. Согласно информации полиции, Давид К. тщательно готовил свою акцию, взяв примеры из-за рубежа, и хладнокровно реализовал ее. Затем он покончил жизнь самоубийством. "Все признаки указывают на одного и того же преступника, совершившего двойное убийство в Клановицком парке неделю назад и (открывшего) стрельбу в четверг на философском факультете Карлова университета", - сказал Матейчек, добавив, что полиция еще ожидает результаты баллистической экспертизы. Краевая полиция Праги с 15 декабря расследует убийство 32-летнего мужчины, вышедшего в этот день около 15 часов на прогулку с двухмесячной дочкой в коляске в Клановицкий парк. Спустя короткое время оба были обнаружены жительницей одного из соседних домов застреленными. В ходе продолжающегося расследования полиция пока не смогла найти никаких поводов для данного убийства.
https://ria.ru/20231222/chekhiya-1917412637.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, прага, карлов университет
В мире, Прага, Карлов университет
Мужчину, стрелявшего в четверг в Праге, подозревают в других убийствах
Мужчину, стрелявшего в четверг в Праге, подозревают в убийстве еще двух человек
ПРАГА, 22 дек – РИА Новости. Открывший стрельбу в четверг в Карловом университете в Праге Давид К. подозревается полицией в убийстве еще двух человек - молодого мужчины и его двухмесячной дочери, которое было совершено 15 декабря в Клановицком парке на окраине Праги, сообщил в пятницу на пресс-конференции глава краевой полиции Петр Матейчек.
В четверг 24-летний студент философского факультета Карлова университета в Праге
Давид К. открыл стрельбу из самозарядной винтовки по студентам в аудиториях, а также по людям, проходившим в это время под окнами университета на площади Яна Палаха. По последним данным, в результате стрельбы погибли 14 человек, еще 25 человек ранены. Согласно информации полиции, Давид К. тщательно готовил свою акцию, взяв примеры из-за рубежа, и хладнокровно реализовал ее. Затем он покончил жизнь самоубийством.
"Все признаки указывают на одного и того же преступника, совершившего двойное убийство в Клановицком парке неделю назад и (открывшего) стрельбу в четверг на философском факультете Карлова университета", - сказал Матейчек, добавив, что полиция еще ожидает результаты баллистической экспертизы.
Краевая полиция Праги с 15 декабря расследует убийство 32-летнего мужчины, вышедшего в этот день около 15 часов на прогулку с двухмесячной дочкой в коляске в Клановицкий парк. Спустя короткое время оба были обнаружены жительницей одного из соседних домов застреленными. В ходе продолжающегося расследования полиция пока не смогла найти никаких поводов для данного убийства.
В Чехии установили личности 11 из 14 погибших при стрельбе в четверг