https://ria.ru/20231222/strelba-1917450520.html

В Чехии идентифицировали личности всех убитых в университете в Праге

В Чехии идентифицировали личности всех убитых в университете в Праге - РИА Новости, 22.12.2023

В Чехии идентифицировали личности всех убитых в университете в Праге

Полиция идентифицировала личности всех 13 погибших при стрельбе на философском факультете Карлова университета в Праге, сообщил первый вице-премьер Чехии и... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T13:09

2023-12-22T13:09

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ПРАГА, 22 дек — РИА Новости. Полиция идентифицировала личности всех 13 погибших при стрельбе на философском факультете Карлова университета в Праге, сообщил первый вице-премьер Чехии и глава МВД Вит Ракушан."Жертвами мужчины, стрелявшего в четверг на философском факультете Карлова университета в Праге, стали 13 человек. Сам мужчина затем покончил с собой", — сказал он. Среди 25 пострадавших двое оказались гражданами ОАЭ, а еще один — Нидерландов, добавил Ракушан.По информации Чешского ТВ, состояние большинства раненых стабильное, но один из них находится в критическом состоянии.Накануне 24-летний студент философского факультета Карлова университета в Праге Давид К. открыл стрельбу из самозарядной винтовки по студентам в аудиториях, а также по людям, проходившим в это время под окнами вуза на площади Яна Палаха. Как отмечали в полиции, Давид К. тщательно готовил свою акцию, взяв примеры из-за рубежа, и хладнокровно реализовал ее. Затем он покончил жизнь самоубийством.Свои соболезнования гражданам Чехии выразили главы многих государств, генсек ООН, председатель Еврокомиссии и другие политики.

https://ria.ru/20231221/strelba-1917342706.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, чехия, прага, карлов университет, оон, оаэ