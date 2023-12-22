https://ria.ru/20231222/strelba-1917450520.html
В Чехии идентифицировали личности всех убитых в университете в Праге
В Чехии идентифицировали личности всех убитых в университете в Праге - РИА Новости, 22.12.2023
В Чехии идентифицировали личности всех убитых в университете в Праге
Полиция идентифицировала личности всех 13 погибших при стрельбе на философском факультете Карлова университета в Праге, сообщил первый вице-премьер Чехии и... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T13:09
2023-12-22T13:09
2023-12-22T15:51
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ПРАГА, 22 дек — РИА Новости. Полиция идентифицировала личности всех 13 погибших при стрельбе на философском факультете Карлова университета в Праге, сообщил первый вице-премьер Чехии и глава МВД Вит Ракушан."Жертвами мужчины, стрелявшего в четверг на философском факультете Карлова университета в Праге, стали 13 человек. Сам мужчина затем покончил с собой", — сказал он. Среди 25 пострадавших двое оказались гражданами ОАЭ, а еще один — Нидерландов, добавил Ракушан.По информации Чешского ТВ, состояние большинства раненых стабильное, но один из них находится в критическом состоянии.Накануне 24-летний студент философского факультета Карлова университета в Праге Давид К. открыл стрельбу из самозарядной винтовки по студентам в аудиториях, а также по людям, проходившим в это время под окнами вуза на площади Яна Палаха. Как отмечали в полиции, Давид К. тщательно готовил свою акцию, взяв примеры из-за рубежа, и хладнокровно реализовал ее. Затем он покончил жизнь самоубийством.Свои соболезнования гражданам Чехии выразили главы многих государств, генсек ООН, председатель Еврокомиссии и другие политики.
https://ria.ru/20231221/strelba-1917342706.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чехия, прага, карлов университет, оон, оаэ
В мире, Чехия, Прага, Карлов университет, ООН, ОАЭ
В Чехии идентифицировали личности всех убитых в университете в Праге
В Чехии идентифицировали личности всех 13 человек, убитых в университете в Праге
ПРАГА, 22 дек — РИА Новости. Полиция идентифицировала личности всех 13 погибших при стрельбе на философском факультете Карлова университета в Праге, сообщил первый вице-премьер Чехии и глава МВД Вит Ракушан.
«
"Жертвами мужчины, стрелявшего в четверг на философском факультете Карлова университета в Праге, стали 13 человек. Сам мужчина затем покончил с собой", — сказал он.
Среди 25 пострадавших двое оказались гражданами ОАЭ
, а еще один — Нидерландов
, добавил Ракушан.
По информации Чешского ТВ, состояние большинства раненых стабильное, но один из них находится в критическом состоянии.
В Чехии не связывают стрельбу в Праге с терроризмом
Накануне 24-летний студент философского факультета Карлова университета в Праге Давид К. открыл стрельбу из самозарядной винтовки по студентам в аудиториях, а также по людям, проходившим в это время под окнами вуза на площади Яна Палаха. Как отмечали в полиции, Давид К. тщательно готовил свою акцию, взяв примеры из-за рубежа, и хладнокровно реализовал ее. Затем он покончил жизнь самоубийством.
Свои соболезнования гражданам Чехии выразили главы многих государств, генсек ООН, председатель Еврокомиссии
и другие политики.
В Чехии объявили день траура из-за гибели 14 человек при стрельбе в Праге