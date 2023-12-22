https://ria.ru/20231222/strelba-1917370416.html

При стрельбе в пражском университете погибли 14 человек

При стрельбе в пражском университете погибли 14 человек - РИА Новости, 22.12.2023

При стрельбе в пражском университете погибли 14 человек

Жертвами стрельбы в Карловом университете в Праге, по уточненным данным, стали 14 человек, 25 ранены, 10 из них в тяжелом состоянии, сообщил журналистам в... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T02:27

2023-12-22T02:27

2023-12-22T02:56

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Жертвами стрельбы в Карловом университете в Праге, по уточненным данным, стали 14 человек, 25 ранены, 10 из них в тяжелом состоянии, сообщил журналистам в четверг глава полиции Чехии Мартин Вондрашек."Хотел бы еще уточнить число погибших и раненых. На данный момент могу подтвердить 14 жертв этого ужасного преступления и 25 раненых, из них 10 человек в тяжелом состоянии", - сказал Вондрашек.Суббота, 23 декабря, объявлена в Чехии днем траура.Стрельба в университетеВ четверг 24-летний студент философского факультета Карлова университета в Праге Давид К. открыл стрельбу из самозарядной винтовки по студентам в аудиториях, а также по людям, проходившим в это время под окнами университета на площади Яна Палаха.По данным полиции, Давид К. тщательно готовил свою акцию, взяв примеры из-за рубежа, и хладнокровно реализовал ее. Затем он покончил жизнь самоубийством.Как сообщает издание Seznam Správy, убийца имел разрешения на владение несколькими видами оружия. При стрельбе он использовал самозарядную винтовку ZEV 308 Win AR10, калибра 7,62. В течение 5 минут он произвел минимум 13 выстрелов, причем не только внутрь помещений, но и по проходившим по площади людям.Связь с терроризмом не выявленаЧешские правоохранители не обладают доказательствами связи между стрельбой в Праге и международным терроризмом, заявил глава МВД Чехии Вит Ракушан."В настоящий момент отсутствуют какие бы то ни было свидетельства, что это событие как-либо связано с международным терроризмом", – сказал он в эфире телеканала СТ24.Ракушан добавил, что полиция еще долгое время будет работать на месте происшествия.Никто не предупреждалНаходившиеся недалеко от Карлова университета в Праге, где в четверг произошла стрельба, видели, как к месту происшествия направлялась полиция, но даже не подозревали о серьезности ситуации, потому что никакой информации не было, рассказал РИА Новости архитектор из Праги, ставший очевидцем происшествия."У супруги сегодня был выходной, и мы поехали в центр, в какой-то момент услышали, что едет полиция, за ней еще большая машина, в которой обычно спецназ. Они ехали по пешеходной зоне, где толпы людей, они ехали очень быстро, потом еще одна машина, это было около 15.00 (17.00 мск). Получается, что это все уже произошло или происходило, но людям на площади ничего не говорили, все гуляли, никакого громкоговорителя, мы ходили, фотографировались, а в двух кварталах от нас стреляли", - рассказал собеседник агентства, пожелавший остаться анонимным.

https://ria.ru/20231221/strelba-1917313728.html

https://ria.ru/20231215/strelba-1916011971.html

https://ria.ru/20231214/uscherb-1915898629.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, прага, чехия, карлов университет