https://ria.ru/20231222/strelba-1917365294.html

Людей в районе стрельбы в Праге не предупредили об угрозе, заявил очевидец

Людей в районе стрельбы в Праге не предупредили об угрозе, заявил очевидец - РИА Новости, 22.12.2023

Людей в районе стрельбы в Праге не предупредили об угрозе, заявил очевидец

Находившиеся недалеко от Карлова университета в Праге, где в четверг произошла стрельба, видели, как к месту происшествия направлялась полиция, но даже не... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T00:36

2023-12-22T00:36

2023-12-22T00:36

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ПРАГА, 22 дек - РИА Новости. Находившиеся недалеко от Карлова университета в Праге, где в четверг произошла стрельба, видели, как к месту происшествия направлялась полиция, но даже не подозревали о серьезности ситуации, потому что никакой информации не было, рассказал РИА Новости архитектор из Праги, ставший очевидцем происшествия. Ранее чешская полиция сообщила о стрельбе в здании философского факультета Карлова университета в Праге. По последним данным полиции, погибли 15 человек, 24 ранены, 11 из них в тяжелом состоянии. Как заявили власти города, нападавший покончил с собой. "У супруги сегодня был выходной, и мы поехали в центр, в какой-то момент услышали, что едет полиция, за ней еще большая машина, в которой обычно спецназ. Они ехали по пешеходной зоне, где толпы людей, они ехали очень быстро, потом еще одна машина, это было около 15.00 (17.00 мск). Получается, что это все уже произошло или происходило, но людям на площади ничего не говорили, все гуляли, никакого громкоговорителя, мы ходили, фотографировались, а в двух кварталах от нас стреляли", - рассказал собеседник агентства, пожелавший остаться анонимным. Он добавил, что уже позже, направляясь ближе к зданию Карлова университета, где произошла трагедия, они с супругой увидели, что район оцеплен. "Мы поняли, что что-то случилось серьезное, полицейские стояли с автоматами, дорога была перекрыта. Первая мысль, что произошел какой-то террористический акт. Было много журналистов, суета, после этого мы заглянули в новости и увидели, что произошла стрельба. Мы читали эти новости и становилось жутко, мурашки по коже, я понял, что лучше уходить из людных мест", - добавил он. По его словам, они находились очень близко к оцеплению, но никакой информации о происходящем рядом с ними не знали. "Сейчас говорят, что оповещали о том, чтобы не подходили. Не знаю, мы были очень близко, стояли возле полицейской ленточки, но никто ничего нам не говорил", - добавил собеседник агентства. Корреспондент РИА Новости ранее также передавал, что значительная часть исторического центра Праги была оцеплена полицией после стрельбы. Как сообщило издание Seznam Správy, 24-летний мужчина, студент философского факультета, которого звали Давид К., имел разрешения на владение несколькими видами оружия.

https://ria.ru/20231221/strelba-1917363506.html

https://ria.ru/20231218/arest-1916587291.html

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прага, карлов университет, в мире