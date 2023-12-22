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Пекинский хаб Sputnik принимает студентов Китайского университета связи - РИА Новости, 22.12.2023
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15:05 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/sputnik-1917498136.html
Пекинский хаб Sputnik принимает студентов Китайского университета связи
Пекинский хаб Sputnik принимает студентов Китайского университета связи - РИА Новости, 22.12.2023
Пекинский хаб Sputnik принимает студентов Китайского университета связи
В Пекинском хабе агентства Sputnik состоялась очная встреча в рамках просветительского проекта SputnikPro со студентами Китайского университета связи – ведущего РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T15:05
2023-12-22T15:05
китай
пекин
алексей савицкий
новости агентства
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ПЕКИН, 22 дек – РИА Новости. В Пекинском хабе агентства Sputnik состоялась очная встреча в рамках просветительского проекта SputnikPro со студентами Китайского университета связи – ведущего вуза страны в области медиаобразования. Глава представительства Sputnik в Пекине Алексей Савицкий рассказал аудитории об особенностях работы международного информационного агентства и деятельности Sputnik на китайском направлении, а также ответил на вопросы студентов о роли профессиональной журналистики в современном мире."Журналисты Sputnik на Западе в своей работе испытывают сильное давление, чего не скажешь о работе в Китае. Здесь для нас предоставлены все условия, дружеская поддержка ощущается в повседневной работе. Интерес китайских студентов к Sputnik – еще один показатель того, что мы становимся все ближе к друг другу. Надеюсь, что через несколько лет как минимум один из студентов, который сегодня пришёл узнать о нас больше, придёт сюда уже нашим сотрудником", – отметил Савицкий.Директор по международным обменам и сотрудничеству Китайского университета связи Чжун Даньдань поделилась впечатлениями от встречи: "В ходе визита в агентство Sputnik студенты смогли узнать больше о работе международного информационного агентства, а также о новейших технологиях подготовки новостных материалов. Этот опыт послужит вдохновением, а также руководством для студентов, которые в будущем планируют заниматься международной коммуникационной деятельностью. Надеюсь, что в будущем году Университет связи и Sputnik организуют еще больше интересных совместных мероприятий".Сотрудничество Sputnik с Китайским университетом связи по линии проекта SputnikPro развивается с 2022 года. Результатом этого сотрудничества уже стало подписание Меморандума о взаимопонимании в ноябре этого года.Китайский университет связи – один из ведущих пекинских вузов, отраслевой университет, занимающийся подготовкой кадров для индустрии медиа и информационных коммуникаций. Университет входит в "Проект 211" Министерства образования КНР. Согласно проекту, вузы обучают элитных специалистов для осуществления национальных проектов развития в экономической и социальной сферах.SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 10 000 слушателей из 80+ государств..
https://ria.ru/20231220/tsenzura-1917082895.html
https://ria.ru/20231215/sputnikpro-1916064966.html
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2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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китай, пекин, алексей савицкий, новости агентства
Китай, Пекин, Алексей Савицкий, Новости агентства
Пекинский хаб Sputnik принимает студентов Китайского университета связи

Пекинский хаб Sputnik принимает студентов Китайского университета связи

© SputnikОчная встреча со студентами Китайского университета связи в пекинском хабе Sputnik в рамках просветительского проекта SputnikPro
Очная встреча со студентами Китайского университета связи в пекинском хабе Sputnik в рамках просветительского проекта SputnikPro
© Sputnik
Очная встреча со студентами Китайского университета связи в пекинском хабе Sputnik в рамках просветительского проекта SputnikPro
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 22 дек – РИА Новости. В Пекинском хабе агентства Sputnik состоялась очная встреча в рамках просветительского проекта SputnikPro со студентами Китайского университета связи – ведущего вуза страны в области медиаобразования. Глава представительства Sputnik в Пекине Алексей Савицкий рассказал аудитории об особенностях работы международного информационного агентства и деятельности Sputnik на китайском направлении, а также ответил на вопросы студентов о роли профессиональной журналистики в современном мире.
"Журналисты Sputnik на Западе в своей работе испытывают сильное давление, чего не скажешь о работе в Китае. Здесь для нас предоставлены все условия, дружеская поддержка ощущается в повседневной работе. Интерес китайских студентов к Sputnik – еще один показатель того, что мы становимся все ближе к друг другу. Надеюсь, что через несколько лет как минимум один из студентов, который сегодня пришёл узнать о нас больше, придёт сюда уже нашим сотрудником", – отметил Савицкий.
Директор по международным обменам и сотрудничеству Китайского университета связи Чжун Даньдань поделилась впечатлениями от встречи: "В ходе визита в агентство Sputnik студенты смогли узнать больше о работе международного информационного агентства, а также о новейших технологиях подготовки новостных материалов. Этот опыт послужит вдохновением, а также руководством для студентов, которые в будущем планируют заниматься международной коммуникационной деятельностью. Надеюсь, что в будущем году Университет связи и Sputnik организуют еще больше интересных совместных мероприятий".
Сотрудничество Sputnik с Китайским университетом связи по линии проекта SputnikPro развивается с 2022 года. Результатом этого сотрудничества уже стало подписание Меморандума о взаимопонимании в ноябре этого года.
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Китайский университет связи – один из ведущих пекинских вузов, отраслевой университет, занимающийся подготовкой кадров для индустрии медиа и информационных коммуникаций. Университет входит в "Проект 211" Министерства образования КНР. Согласно проекту, вузы обучают элитных специалистов для осуществления национальных проектов развития в экономической и социальной сферах.
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 10 000 слушателей из 80+ государств..
Мастер-класс в рамках проекта SputnikPro прошел на выставке-форуме Россия - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
На выставке-форуме "Россия" прошел мастер-класс в рамках проекта SputnikPro
15 декабря, 16:26
 
КитайПекинАлексей СавицкийНовости агентства
 
 
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