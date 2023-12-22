https://ria.ru/20231222/sputnik-1917498136.html

Пекинский хаб Sputnik принимает студентов Китайского университета связи

Пекинский хаб Sputnik принимает студентов Китайского университета связи - РИА Новости, 22.12.2023

Пекинский хаб Sputnik принимает студентов Китайского университета связи

В Пекинском хабе агентства Sputnik состоялась очная встреча в рамках просветительского проекта SputnikPro со студентами Китайского университета связи – ведущего РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T15:05

2023-12-22T15:05

2023-12-22T15:05

китай

пекин

алексей савицкий

новости агентства

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ПЕКИН, 22 дек – РИА Новости. В Пекинском хабе агентства Sputnik состоялась очная встреча в рамках просветительского проекта SputnikPro со студентами Китайского университета связи – ведущего вуза страны в области медиаобразования. Глава представительства Sputnik в Пекине Алексей Савицкий рассказал аудитории об особенностях работы международного информационного агентства и деятельности Sputnik на китайском направлении, а также ответил на вопросы студентов о роли профессиональной журналистики в современном мире."Журналисты Sputnik на Западе в своей работе испытывают сильное давление, чего не скажешь о работе в Китае. Здесь для нас предоставлены все условия, дружеская поддержка ощущается в повседневной работе. Интерес китайских студентов к Sputnik – еще один показатель того, что мы становимся все ближе к друг другу. Надеюсь, что через несколько лет как минимум один из студентов, который сегодня пришёл узнать о нас больше, придёт сюда уже нашим сотрудником", – отметил Савицкий.Директор по международным обменам и сотрудничеству Китайского университета связи Чжун Даньдань поделилась впечатлениями от встречи: "В ходе визита в агентство Sputnik студенты смогли узнать больше о работе международного информационного агентства, а также о новейших технологиях подготовки новостных материалов. Этот опыт послужит вдохновением, а также руководством для студентов, которые в будущем планируют заниматься международной коммуникационной деятельностью. Надеюсь, что в будущем году Университет связи и Sputnik организуют еще больше интересных совместных мероприятий".Сотрудничество Sputnik с Китайским университетом связи по линии проекта SputnikPro развивается с 2022 года. Результатом этого сотрудничества уже стало подписание Меморандума о взаимопонимании в ноябре этого года.Китайский университет связи – один из ведущих пекинских вузов, отраслевой университет, занимающийся подготовкой кадров для индустрии медиа и информационных коммуникаций. Университет входит в "Проект 211" Министерства образования КНР. Согласно проекту, вузы обучают элитных специалистов для осуществления национальных проектов развития в экономической и социальной сферах.SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 10 000 слушателей из 80+ государств..

https://ria.ru/20231220/tsenzura-1917082895.html

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китай

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

китай, пекин, алексей савицкий, новости агентства