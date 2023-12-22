https://ria.ru/20231222/sng-1917439064.html

Итоги года в СНГ: Баку забрал Карабах, Минск – ТЯО, у Киева дыра в бюджете

Итоги года в СНГ: Баку забрал Карабах, Минск – ТЯО, у Киева дыра в бюджете - РИА Новости, 22.12.2023

Итоги года в СНГ: Баку забрал Карабах, Минск – ТЯО, у Киева дыра в бюджете

Нынешний год выдался богатым на события в странах СНГ. Спустя 30 лет решена проблема непризнанной республики Нагорный Карабах, Азербайджан провел военную... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T12:41

2023-12-22T12:41

2023-12-22T12:41

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Нынешний год выдался богатым на события в странах СНГ. Спустя 30 лет решена проблема непризнанной республики Нагорный Карабах, Азербайджан провел военную операцию и восстановил свою территориальную целостность. Армения, один из союзников России, повернулась в сторону Запада. Год был интенсивным на провалы для Украины – наступление на фронте не удалось, несмотря на массовые поставки западного вооружения и вливание миллиардов долларов, а в украинском бюджете образовалась огромная дыра. Карабах ушел в АзербайджанНа пространстве СНГ в этом году стало одной непризнанной республикой меньше – спустя 30 лет закончилось противостояние Азербайджана и Армении из-за Нагорного Карабаха. Осенью Баку начал военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. После состоялось несколько раундов переговоров представителей армян Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что республика восстановила свою территориальную целостность. Из Карабаха выехали в Армению более 100 тысяч жителей. На улицах Еревана неделю не стихали протесты, митингующие требовали отставки премьера Никола Пашиняна, обвиняя его в сдаче Карабаха. При этом за прошедшие 30 лет Армения не признала Карабах ни частью своей страны, ни независимой республикой. А на переговорах с Западом Пашинян и вовсе заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана. После этого Баку сообщил о готовности перевернуть страницу конфликта и подписать мирный договор с Арменией, подчеркивая, что это принесет пользу обеим сторонам и послужит экономическому развитию Южного Кавказа в целом. Провал Украины по всем фронтамРазговоры об украинском наступлении шли с начала года. Весной секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждал, что Киев намерен закончить вооруженный конфликт к зиме этого года. Запад активно снабжал Украину оружием и боеприпасами. В этом году Киев начал получать танки Leopard, Abrams, Challenger, ракеты большой дальности Storm Shadow и ATACMS. Несмотря на многомиллиардные вливания, поставки вооружений, анонсируемое наступление провалилось. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный в начале ноября признал тупиковую ситуацию в конфликте и заявил, что не надеется на прорыв. В офисе Владимира Зеленского провал украинской армии списали на медленные поставки и недостаточное количество вооружения. Хотя в США заявляли, что дали Киеву все, что он просил для проведения наступления. Попытки наступать обернулись для Киева большими потерями. По данным на начало октября, Украина потеряла более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. Восполнить потери Киев пытается за счет всеобщей мобилизации, которая была объявлена в конце февраля прошлого года. Но и она провалилась. К примеру, в Сумской области, по данным украинских СМИ, план мобилизации за последние три месяца выполнен на 8%. И.о. начальника военкомата Полтавской области Виталий Бережной в сентябре констатировал, что на 100 мобилизованных прошлой осенью в Полтаве приходится 80-90 раненых и погибших. А план по мобилизации в городе выполнен на 13%. Украинцы, не желающие воевать, всячески избегают отправки на фронт: платят тысячи долларов за возможность выехать из страны или получить отсрочку от мобилизации. По данным минспорта Украины, около 300 спортсменов, выехавших за рубеж на соревнования, обратно не вернулись. А представители военкоматов устраивают настоящую охоту на военнообязанных. Делают это на улицах, в кафе, на автозаправках. Иногда доходит даже до применения силы. Интерес к конфликту на Украине на фоне поражения Киева на поле боя постепенно снижался. Палестино-израильский конфликт окончательно переключил внимание Запада. В США заверяли, что поддержка Украины продолжится. При этом законопроект о выделении помощи Киеву до сих пор не принят. Washington Post писала, что интерес конгресса США к финансированию Киева стал ниже, чем когда-либо, а растущая конкуренция со стороны других приоритетов нацбезопасности, включая Израиль и южную границу, может предвещать конец американской помощи. При этом Зеленский пока не оставляет намерение продолжить вооруженный конфликт. В ноябре он заявил о планах наступления в следующем году. С дырой в бюджете и протянутой рукой Второй год Украина живет за счет помощи западных партнеров. Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что 100% доходов бюджета идет на оборону. Пенсии, зарплаты и соцпособия выплачиваются из того, что страна получает в виде займов и кредитов. В украинском парламенте отмечали, что государственная казна критически зависима от внешней помощи. Поступлений от налогов и сборов не хватает даже, чтобы полностью закрыть потребности армии и обороны. Оборонные расходы, по данным минобороны страны, увеличились более чем в шесть раз по сравнению с 2021 годом. Бывший глава ведомства Алексей Резников заявлял, что один день вооруженного конфликта обходится Киеву в 100 миллионов долларов. Бюджет 2023 года был принят с дефицитом в 1 триллион 296 миллионов гривен (35,1 миллиарда долларов). Уже в октябре, после очередного увеличения расходов на оборону, дефицит госказны достиг рекордных 54,6 миллиарда долларов. По прогнозам Нацбанка Украины, год страна закончит с дефицитом государственного бюджета в 29% ВВП. Острая потребность закрыть дыры в бюджете привела и к росту госдолга, который увеличивался ежемесячно. В январе он составлял 111 миллиардов долларов, или 84,4% от ВВП. В октябре он вырос до 136,35 миллиарда долларов. По прогнозу депутата украинского парламента Даниила Гетманцева, в конце года госдолг достигнет рекордных 90% ВВП. Несмотря на военное положение и огромную дыру в бюджете, уровень коррупции был беспрецедентным. Минобороны неоднократно оказывалось вовлеченным в скандалы в связи с закупками: продукты для армии по цене в несколько раз дороже, чем в магазинах столицы, покупка некачественной военной формы, бронежилетов, хищения и растрата денег. Были уволены и задержаны ряд топ-чиновников, в частности бывший замминистра обороны Вячеслав Шаповалов. Летом на Украине объявили о массовой проверке военкомов. Это произошло после ряда громких коррупционных скандалов. В частности, задержания военкома Одесской области, который, по данным СМИ, за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов. По данным госбюро расследований, было заведено более 110 дел против военкомов, а в офисе Зеленского промежуточные результаты проверки назвали неутешительными. По подозрению в коррупции в мае был задержан на тот момент глава Верховного суда. Его обвинили в получении неправомерной выгоды в размере 2,7 миллиона долларов. При этом в самом офисе Зеленского проблемы коррупции в стране отрицали. Глава офиса Андрей Ермак аргументировал это тем, что ни он, ни Зеленский не являются коррупционерами. Под ядерной защитойВ начале 90-х годов XX века Белоруссия стала одной из стран, которые добровольно отказались от обладания ядерным оружием и осуществили ликвидацию его запасов. С начала военного конфликта на Украине угроза безопасности Белоруссии значительно возросла. "Последней каплей" стали поставки Великобританией Украине снарядов с обедненным ураном. На этом фоне президенты Белоруссии и России договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят на белорусской территории российское тактическое ядерное оружие до конца 2023 года. Лукашенко называл размещение ТЯО ответом на недружественные шаги Запада и фактором безопасности республики, подчеркивая, что это была инициатива Минска, ведь "на ядерную страну еще никогда никто не нападал". И хотя в Минске называли ТЯО "отрезвляющим душем для некоторых горячих голов в Европе", рассчитывая, что ядерное оружие не придется применять, президент Белоруссии заявлял, что при необходимости может договориться с российским лидером о введении в республику стратегического ядерного оружия. Белоруссия в этом году усилила работу по повышению обороноспособности, видя риски в разрушении международной системы контроля над вооружениями в продолжающемся конфликте на Украине и мелких провокациях Киева на границе, увеличении военных бюджетов и численности армий соседних стран ЕС, в размещении ими новых воинских подразделений у границ республики и проведении большого числа военных учений, в том числе в рамках деятельности НАТО. Власти Белоруссии отмечали, что Минск никому не угрожает и не вырабатывает каких-либо угрожающих мер для безопасности других стран, а, напротив, готов к сотрудничеству и взаимодействию. Вместе с тем, как заявил госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович, работа по поддержанию добрососедства пока идет лишь в одностороннем порядке – со стороны Минска. Белоруссия продолжила проводить военные учения, проверки боеготовности соединений различных масштабов и плановые мероприятия боевой подготовки военных, в том числе привлекая силы территориальной обороны и народного ополчения, а также отрабатывать организационные моменты мобилизации. В стране была усовершенствована правовая база в сфере обеспечения безопасности, в том числе на законодательном уровне детально прописана деятельность народного ополчения, в соответствии с веяниями времени подготовлены проекты новой концепции нацбезопасности и военной доктрины, которые будут весной рассмотрены Всебелорусским народным собранием. Во внутренних войсках МВД продолжилось создание новых спецподразделений. Лукашенко пригласил в страну бойцов группы "Вагнер" для обучения на основе их боевого опыта военнослужащих всех силовых структур Белоруссии. В подготовке военных Минск делает ставку на силы спецопераций и маневренные спецподразделения, учитывая опыт современных конфликтов, в том числе опыт СВО, на отработку борьбы с диверсионно-разведывательными группами. В силовых структурах Белоруссии неоднократно отмечали, что на территориях Украины и ряда западных стран, прежде всего соседних, готовятся боевики из числа выехавшей за пределы республики белорусской оппозиции для проникновения в страну с целью терактов и дестабилизации обстановки, в том числе на фоне запланированных на 2024-2025 годы парламентских и президентских выборов. В 2023 году продолжилась поставка новых образцов вооружения в белорусскую армию. Речь идет как о собственных разработках (например, в конце года белорусским ВПК завершена модернизация РСЗО "Полонез"), так и о поставках из России. На территории республики прошли несколько смен боевого слаживания вооруженных сил Белоруссии и РФ из состава региональной группировки войск Союзного государства. Армения: курс на ЗападАрмения на фоне нарастающего кризиса в отношениях с Россией в уходящем году все больше сближалась с США и странами ЕС, развивая сотрудничество не только в политической, но и оборонной, правоохранительной сферах, в области безопасности. Формулу такого сближения озвучил, выступая в Европарламенте, премьер Армении Никол Пашинян, заявив, что Ереван готов быть ближе к Евросоюзу настолько, насколько ЕС сочтет это возможным. Серьезный урон армяно-российским отношениям нанесла ратификация Ереваном Римского статута Международного уголовного суда вопреки предупреждениям Москвы о негативных последствиях этого шага. Участились контакты представителей Армении с украинскими чиновниками. В сентябре Украину с грузом гуманитарной помощи посетила супруга Пашиняна. Позднее уже глава армянского правительства пообщался с Зеленским на полях саммита Евразийского политического сообщества в Гранаде, а секретарь Совбеза Армении Армен Григорян принял участие во встрече по "украинской формуле мира" на Мальте, где провел переговоры с руководителем администрации Зеленского Андреем Ермаком. Москва крайне негативно отнеслась и к проведенным в сентябре в Армении армяно-американским военным учениям. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что действия Еревана в свете учений Армении с США вызывают у Москвы сожаление, и подчеркнул, что нет ничего хорошего в попытке НАТО проникнуть в Закавказье. Еще одна ключевая страна Североатлантического альянса – Франция – начала поставки вооружений в Армению. Первая партия бронеавтомобилей для армянской армии уже доставлена в республику через Грузию. В конце октября министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что Париж намерен продать Армении три радиолокационные системы Ground Master 200 (GM200), планируется подписание письма о намерениях с производителем ракетных систем MBDA относительно ПЗРК Mistral. Лекорню добавил, что Франция также будет проводить обучение армянских военных в области ПВО. Позднее армянский МИД сообщил, что Ереван обсуждает с ЕС вопросы поставок ему нелетального оружия через Европейский фонд мира. На этом фоне Пашинян заявил, что Ереван диверсифицирует отношения в области безопасности, и обвинил Москву в затягивании поставок оружия для Еревана. Россия о каких-либо задержках не сообщала, хотя армянская сторона периодически выступала с подобными заявлениями. Армянский премьер даже предложил решение проблемы поставок, назвав в качестве одного из вариантов сокращение долга Армении перед Россией в размере суммы, выплаченной за оружие. Важную роль в обеспечении западного присутствия в Армении играет миссия ЕС на армянской стороне границы с Азербайджаном. Общее количество персонала миссии составляет около 100 человек. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила ранее, что в Москве видят в стремлении ЕС закрепиться в Армении исключительно геополитическую подоплеку, "далекую от интересов реальной нормализации отношений в Закавказье", осуществляемую для того, чтобы "выдавить Россию из региона и ослабить ее историческую роль как главного гаранта безопасности". Еще одним направлением взаимодействия с западными структурами стало налаженное в 2023 году сотрудничество с Федеральным бюро расследований США: в рамках подписанного в мае меморандума стороны договорились взаимодействовать в борьбе с киберпреступностью, похищением людей, организованной преступностью, незаконной международной деятельностью в экономической, финансовой и банковской сферах, включая отмывание денег, незаконной миграцией. Сотрудничество предполагает скоординированные операции, обмен информацией. Хотя армянский премьер не раз заявлял, что Ереван не меняет свой внешнеполитический вектор, однако представители правящей партии регулярно выступают с антироссийскими заявлениями, в частности, обвиняя РФ "в развязывании гибридной информационной войны против властей Армении", невыполнении своих обязательств в сфере безопасности. Звучат заявления о возможности отключения в Армении российских телеканалов. В сентябре разразился скандал с задержанием в республике пророссийского блогера Мики Бадаляна и обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна в рамках дела о незаконном обороте оружия. Оба были через день освобождены. В Москве назвали задержание провокацией. Вместе с тем, в конце ноября премьер Армении заявил, что власти республики считают Россию дружественной страной. По его словам, есть вопросы, которые нужно решать. Он считает, что отношения с РФ должны строиться на обоюдном учете и уважении интересов, суверенитета и независимости. Представители Армении на самых разных уровнях регулярно заявляют, что в повестке властей нет вопросов выхода из ОДКБ и вывода из страны 102-й российской военной базы. Однако Пашинян не принимал участие в саммите ОДКБ в Минске, не поехал он и на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек. Также он не участвовал в саммите СНГ. Кроме того, власти Армении сочли нецелесообразным проведение в республике учений миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство-2023". В этих условиях официальный представитель МИД РФ в конце ноября заявила, что Армения демонстрирует намерение кардинально переориентировать внешнюю политику. По ее словам, речь идет о кардинальной смене ориентации республики во внешних делах и это делается "весьма отчетливо с подачи или подсказки Запада". Антироссийская истерия в МолдавииВ Молдавии второй год подряд продолжаются столкновения властей и оппозиции. Весной основные представители оппозиционных сил, которые регулярно проводят антиправительственные протесты, столкнулись с массовыми обысками. Под арестом то и дело оказывались представители партий "Шор", "Шанс", "Возрождение", Партии социалистов. Эти события проходили на фоне выборов главы Гагаузской автономии Молдавии, где в мае победила представительница партии "Шор" Евгения Гуцул. В ответ на это впервые в истории страны партия "Шор" была объявлена вне закона, ее членов лишили права участвовать в выборах на протяжении нескольких лет. Президент Молдавии Майя Санду по сей день отказывается подписывать указ о назначении Гуцул членом правительства, как того требует местное законодательство. Ситуация обострялась тем, что на осень в стране были запланированы всеобщие местные выборы. Власть решила разыграть карту борьбы с пропагандой и дезинформацией, а заодно усилить позиции проевропейских сил. Для начала под предлогом якобы шпионских действий в августе по решению властей Молдавии Кишинев покинули 45 сотрудников посольства России. В сентябре был выслан из страны глава Sputnik Молдова Виталий Денисов, которого власти республики назвали "угрозой для нацбезопасности". В октябре комиссия по чрезвычайным ситуациям по просьбе Службы информации и безопасности заблокировала ряд молдавских телеканалов, выступавших с критикой власти, также был блокирован 31 веб-портал, среди них 21 управляются из России. В список, в частности, вошли сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", ТАСС, "Аргументов и фактов", "Интерфакса", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру". После второй волны обысков и арестов в рядах оппозиции с выборов была снята партия "Шанс", которую заподозрили в связи с запрещенной партией "Шор". Многие кандидаты в мэры жаловались на давление со стороны властей, попытки подкупа и шантажа. Тем не менее правящей партии "Действие и солидарность" не удалось победить ни в одном из крупных городов страны. В ноябре глава МИД Нику Попеску неожиданно заявил, что Молдавия присоединилась к четырем из шести пакетов санкций против России, два других пакета находятся на стадии анализа в Кишиневе. До этого власти открыто признавали лишь намерение покинуть ряды СНГ, поскольку парламент в течение года денонсировал около 40 соглашений с Содружеством и одобрил выход из МПА СНГ. А пока власти Молдавии готовят следующий шаг, который может поставить окончательную точку в отношениях с Россией. Президент Санду представила парламенту Молдавии проект стратегии национальной безопасности, в котором Россия была названа главной угрозой безопасности страны. Документ может быть принят уже в следующем году. Импичмент президенту Грузии не удался"Грузинской мечте", которая правит в стране с 2012 года, явно не везет с президентами - как с бывшими, так и с нынешним. Актуальность темы вокруг заключенного Михаила Саакашвили только успела сбавить обороты, как возникли разногласия с Саломе Зурабишвили. После ее заявлений, что власти бездействуют на пути получения статуса кандидата в члены Евросоюза, правительство решило не выдавать ей разрешений на зарубежные визиты. Президент считает, что именно она может привлечь европейских лидеров на пути евроинтеграции Грузии, и утверждает, что "Грузинская мечта" сфокусирована больше на установлении мирных отношений с Россией. Несмотря на запрет правительства, Зурабишвили продолжала летать в Европу, что стало основанием для подачи иска в Конституционный суд. После трехдневного рассмотрения суд признал Зурабишвили нарушившей конституцию, после чего началась процедура импичмента в парламенте. В итоге импичмент провалился из-за нехватки голосов. При этом в правящей партии заявляли, что их главной целью было доказать, что Зурабишвили нарушила конституцию и теперь у Грузии лишь "формальный президент". Срок президентских полномочий Зурабишвили истекает в 2024 году. Постановление суда не стало для нее преградой, она продолжает посещать зарубежные страны без согласия правительства. Оппозиция, как и президент, не прекращают критиковать внешнюю политику "Грузинской мечты", в особенности ее решения в грузино-российских отношениях. Власти не вводят санкции против России, так как считают, что это навредит самой Грузии, а экономике грозит спад на 10%. Спекуляции оппозиционеров "Грузинская мечта" рассматривает как давление на открытие "второго военного фронта" в стране, чему, по их словам, не бывать. Восстановление прямого авиасообщения с Россией в мае этого года привело к очередному скандалу в грузинской политике. Акции протестов и митинги в аэропорту не дали результатов - между двумя странами появилось все больше прямых авиарейсов. Кроме того, Грузия в декабре получила статус страны-кандидата в члены Евросоюза. Служба госбезопасности Грузии предупреждала, что оппозиционеры при координации и финансовой поддержке зарубежных стран, если Грузия не получит статус, планировали начать серию кровопролитных протестов с целью насильственной смены власти. Под зарубежными странами СГБ в основном подразумевала Украину. По утверждению ведомства, подготовкой "грузинского евромайдана" из Киева непосредственно руководит замначальника военной разведки Украины, генерал Георгий Лордкипанидзе. Лидеры оппозиционных партий отвергали все обвинения в подготовке госпереворота и утверждали, что своим заявлением СГБ лишь подготавливает общество к отказу ЕС предоставить Грузии статус кандидата. Ереван и Баку на пути к мирному договоруАрмения и Азербайджан в течение года продолжили работу над проектом мирного договора, обмениваясь предложениями по тексту документа. В конце ноября Ереван передал Баку шестой пакет предложений. Кроме того, в первом полугодии лидеры двух стран Никол Пашинян и Ильхам Алиев проводили интенсивные переговоры с участием посредников. В феврале на полях Мюнхенской конференции по безопасности прошли их трехсторонние переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В мае, также в трехстороннем формате, Пашинян и Алиев встретились в Брюсселе и в Москве, с участием, соответственно, главы Евросовета Шарля Мишеля и президента РФ Владимира Путина. В июне в Молдавии к переговорам глав Армении и Азербайджана присоединились канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и глава Евросовета Шарль Мишель. В июле прошла еще одна встреча Пашинян-Алиев-Мишель. После этого Баку отказался от встреч на западных площадках – в Гранаде и Брюсселе, заявив о готовности прямых переговоров с Арменией на двусторонней основе для скорейшего подписания мирного договора и предложив провести встречу на государственной границе. В МИД Азербайджана заявили, что две страны несут ответственность за продолжение мирного процесса, "в том числе за выбор взаимоприемлемого места или решение о встрече на государственной границе". В ответ в МИД Армении подчеркнули, что есть вопросы, для обсуждения которых наличие посредников обязательно. Армянская сторона предлагает три принципа нормализации отношений с Азербайджаном, которые касаются, в частности, обоюдного признания территориальной целостности - 29,8 тысячи квадратных километров территории Армении и 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана; признания Алма-Атинской декларации 1991 года о создании СНГ и советских карт 1970-х годов в качестве политической основы для делимитации и демаркации; открытия региональных коммуникаций на основании суверенитета, юрисдикции, законодательства стран, равноправия и взаимности. Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил в конце ноября, что мирный договор с Баку можно заключить в течение 15 дней, если Азербайджан "проявит политическую волю". Он утверждает, что почти по всем вопросам между сторонами достигнуто согласие. Алиев также заявил, что больше нет каких-либо препятствий для подписания мирного договора между странами. По его словам, Азербайджан поддерживает региональную мирную повестку и готов к диалогу с Арменией для подписания договора и нормализации отношений. Условия для превращения региона Южного Кавказа в пространство мира и сотрудничества он назвал историческими. Одновременно в МИД Азербайджана обвинили армянскую сторону в необоснованном затягивании процесса.

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https://ria.ru/20231220/moldaviya-1917050365.html

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Влада Копылова

итоги года, снг, политика, россия, армения, азербайджан, молдавия, украина