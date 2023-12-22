https://ria.ru/20231222/shtab-1917585099.html
В Тульской области начал работу штаб кандидата в президенты России Путина
В Тульской области начал работу штаб кандидата в президенты России Путина - РИА Новости, 22.12.2023
В Тульской области начал работу штаб кандидата в президенты России Путина
Штаб кандидата в президенты России Владимира Путина начал работу в Тульской области, сообщает региональное отделение партии "Единая Россия". РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T21:21
2023-12-22T21:21
2023-12-22T21:21
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 дек - РИА Новости. Штаб кандидата в президенты России Владимира Путина начал работу в Тульской области, сообщает региональное отделение партии "Единая Россия". "В пятницу в Туле начал работу региональный штаб кандидата в президенты Владимира Путина. В его открытии приняли участие сопредседатели штаба, члены инициативной группы по выдвижению Владимира Путина", - говорится в сообщении. Главный врач Тульской областной стоматологической поликлиники, председатель Общественной палаты Тульской области Алексей Эрк сообщил, что к сбору подписей в поддержку Путина штаб приступит уже завтра с помощью волонтеров, которые прошли соответствующий инструктаж и обучение. "Сейчас важно сплотиться и создать мощную общественную команду. На следующей неделе мы откроем штаб общественной поддержки, который объединит лидеров, активистов, неравнодушных и инициативных людей. Среди них, безусловно, будут и представители сферы образования, которую я представляю", - сказала второй сопредседатель штаба - директор тульской гимназии N 11 Олеся Филина. Руководитель представительства госкорпорации "Ростех" в Тульской области Константин Данилов подчеркнул, что сегодня страна как никогда нуждается в сильном лидере. Это же отметил в своем выступлении и секретарь регионального отделения партии "Единая Россия", председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев. "Президентом России должен стать сильный лидер, человек, которого уважает наш народ. В этом залог победы на фронте, успешное будущее государства, стабильность и благополучие людей", - отметил он. Избирательная комиссия Тульской области сообщает, что в пятницу в Туле также прошло заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами. В его состав вошли политологи, юристы, социологи, эксперты, представители региональных общественных организаций, журналисты, лидеры общественного мнения. Президент РФ Владимир Путин в понедельник посетил Центральную избирательную комиссию, где представил документы для регистрации в качестве кандидата на должность главы государства в порядке самовыдвижения. Согласно закону, самовыдвиженцу на президентских выборах необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, чтобы на каждый субъект РФ приходилось не менее 7,5 тысячи подписей проживающих на его территории. Подписи в поддержку кандидата нужно предоставить в ЦИК РФ до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата. Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года. ЦИК принял постановление, в соответствии с которым голосование продлится три дня - с 15 по 17 марта.
https://ria.ru/20231221/putin-1917161635.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, тульская область, россия, тула, владимир путин, алексей эрк, единая россия, ростех, тульская областная дума , президентские выборы в россии
Политика, Тульская область, Россия, Тула, Владимир Путин, Алексей Эрк, Единая Россия, Ростех, Тульская областная Дума , Президентские выборы в России
В Тульской области начал работу штаб кандидата в президенты России Путина
В Туле начал работу региональный штаб кандидата в президенты Владимира Путина
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 дек - РИА Новости. Штаб кандидата в президенты России Владимира Путина начал работу в Тульской области, сообщает региональное отделение партии "Единая Россия".
«
"В пятницу в Туле
начал работу региональный штаб кандидата в президенты Владимира Путина. В его открытии приняли участие сопредседатели штаба, члены инициативной группы по выдвижению Владимира Путина", - говорится в сообщении.
Главный врач Тульской областной стоматологической поликлиники, председатель Общественной палаты Тульской области Алексей Эрк
сообщил, что к сбору подписей в поддержку Путина штаб приступит уже завтра с помощью волонтеров, которые прошли соответствующий инструктаж и обучение.
"Сейчас важно сплотиться и создать мощную общественную команду. На следующей неделе мы откроем штаб общественной поддержки, который объединит лидеров, активистов, неравнодушных и инициативных людей. Среди них, безусловно, будут и представители сферы образования, которую я представляю", - сказала второй сопредседатель штаба - директор тульской гимназии N 11 Олеся Филина.
Машков уверен, что подписей за Путина будет гораздо больше 300 тысяч
Руководитель представительства госкорпорации "Ростех
" в Тульской области Константин Данилов подчеркнул, что сегодня страна как никогда нуждается в сильном лидере. Это же отметил в своем выступлении и секретарь регионального отделения партии "Единая Россия", председатель Тульской областной Думы
Николай Воробьев.
«
"Президентом России должен стать сильный лидер, человек, которого уважает наш народ. В этом залог победы на фронте, успешное будущее государства, стабильность и благополучие людей", - отметил он.
Избирательная комиссия Тульской области сообщает, что в пятницу в Туле также прошло заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами. В его состав вошли политологи, юристы, социологи, эксперты, представители региональных общественных организаций, журналисты, лидеры общественного мнения.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник посетил Центральную избирательную комиссию, где представил документы для регистрации в качестве кандидата на должность главы государства в порядке самовыдвижения.
Путин снова обратится к главному источнику своей силы
Согласно закону, самовыдвиженцу на президентских выборах необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, чтобы на каждый субъект РФ приходилось не менее 7,5 тысячи подписей проживающих на его территории. Подписи в поддержку кандидата нужно предоставить в ЦИК РФ до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата.
Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года. ЦИК принял постановление, в соответствии с которым голосование продлится три дня - с 15 по 17 марта.