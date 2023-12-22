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В Тульской области начал работу штаб кандидата в президенты России Путина

В Тульской области начал работу штаб кандидата в президенты России Путина - РИА Новости, 22.12.2023

В Тульской области начал работу штаб кандидата в президенты России Путина

Штаб кандидата в президенты России Владимира Путина начал работу в Тульской области, сообщает региональное отделение партии "Единая Россия". РИА Новости, 22.12.2023

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 дек - РИА Новости. Штаб кандидата в президенты России Владимира Путина начал работу в Тульской области, сообщает региональное отделение партии "Единая Россия". "В пятницу в Туле начал работу региональный штаб кандидата в президенты Владимира Путина. В его открытии приняли участие сопредседатели штаба, члены инициативной группы по выдвижению Владимира Путина", - говорится в сообщении. Главный врач Тульской областной стоматологической поликлиники, председатель Общественной палаты Тульской области Алексей Эрк сообщил, что к сбору подписей в поддержку Путина штаб приступит уже завтра с помощью волонтеров, которые прошли соответствующий инструктаж и обучение. "Сейчас важно сплотиться и создать мощную общественную команду. На следующей неделе мы откроем штаб общественной поддержки, который объединит лидеров, активистов, неравнодушных и инициативных людей. Среди них, безусловно, будут и представители сферы образования, которую я представляю", - сказала второй сопредседатель штаба - директор тульской гимназии N 11 Олеся Филина. Руководитель представительства госкорпорации "Ростех" в Тульской области Константин Данилов подчеркнул, что сегодня страна как никогда нуждается в сильном лидере. Это же отметил в своем выступлении и секретарь регионального отделения партии "Единая Россия", председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев. "Президентом России должен стать сильный лидер, человек, которого уважает наш народ. В этом залог победы на фронте, успешное будущее государства, стабильность и благополучие людей", - отметил он. Избирательная комиссия Тульской области сообщает, что в пятницу в Туле также прошло заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами. В его состав вошли политологи, юристы, социологи, эксперты, представители региональных общественных организаций, журналисты, лидеры общественного мнения. Президент РФ Владимир Путин в понедельник посетил Центральную избирательную комиссию, где представил документы для регистрации в качестве кандидата на должность главы государства в порядке самовыдвижения. Согласно закону, самовыдвиженцу на президентских выборах необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, чтобы на каждый субъект РФ приходилось не менее 7,5 тысячи подписей проживающих на его территории. Подписи в поддержку кандидата нужно предоставить в ЦИК РФ до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата. Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года. ЦИК принял постановление, в соответствии с которым голосование продлится три дня - с 15 по 17 марта.

https://ria.ru/20231221/putin-1917161635.html

https://ria.ru/20231208/putin-1914672525.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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