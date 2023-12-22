В Мелитополе открыли избирательный штаб Путина
Избирательный штаб Владимира Путина открылся в Мелитополе в Запорожской области
© РИА Новости / RIA Kremlin Pool | Перейти в медиабанкИзбирательный штаб действующего президента РФ В. Путина
Избирательный штаб действующего президента РФ В. Путина. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости. Избирательный штаб Владимира Путина открылся в Мелитополе в Запорожской области, его сопредседателем стал ректор Мелитопольского государственного университета Николай Тойвонен, передает корреспондент РИА Новости.
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"Первая наша задача: сбор подписей наших граждан в поддержку избрания Владимира Владимировича президентом Российской Федерации. Граждане Запорожской области поддерживают президента, в этом плане мы уверены, мы выступим как особый регион в части избрания Владимира Владимировича президентом. Мы приглашаем волонтеров, чтобы они встречались с гражданами нашей области, объясняли наши позицию", - сказал ректор МельГУ во время открытия штаба.
Он отметил, что все желающие жители области могут присоединиться к предвыборной кампании Путина.
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"Вторая задача не менее важная. Мы готовы работать 24 на 7, мы открыты для визитов людей творческих и креативных, для визитов людей, желающих выдвинуть предложения по улучшению ведения президентской кампании и желающих видеть Владимира Путина президентом. Может будут и наказы, которые мы передадим в Кремль, чтобы в дальнейшем Владимир Владимирович учел их при реализации своих функций уже в качестве президента Российской Федерации", - подчеркнул Тайвонен.
Он добавил, что уверен в том, что жители Запорожской области поддержат Путина на выборах в 2024 году.
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"В рамках референдума жители Запорожской области всецело поддержали Владимира Путина как действующего президента Российской Федерации, мы безусловно уверены, что они отдадут свои голоса за него в марте 2024 года. Только началась процедура выдвижения Владимира Путина на должность президента, и уже к нам обращаются граждане Запорожской области с предложением участвовать в сборе подписей", - резюмировал сопредседатель штаба.