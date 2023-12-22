https://ria.ru/20231222/shtab-1917581152.html

В Мелитополе открыли избирательный штаб Путина

В Мелитополе открыли избирательный штаб Путина - РИА Новости, 22.12.2023

В Мелитополе открыли избирательный штаб Путина

Избирательный штаб Владимира Путина открылся в Мелитополе в Запорожской области, его сопредседателем стал ректор Мелитопольского государственного университета... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T20:56

2023-12-22T20:56

2023-12-22T20:56

президентские выборы в россии

политика

запорожская область

владимир путин

мелитополь

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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости. Избирательный штаб Владимира Путина открылся в Мелитополе в Запорожской области, его сопредседателем стал ректор Мелитопольского государственного университета Николай Тойвонен, передает корреспондент РИА Новости. "Первая наша задача: сбор подписей наших граждан в поддержку избрания Владимира Владимировича президентом Российской Федерации. Граждане Запорожской области поддерживают президента, в этом плане мы уверены, мы выступим как особый регион в части избрания Владимира Владимировича президентом. Мы приглашаем волонтеров, чтобы они встречались с гражданами нашей области, объясняли наши позицию", - сказал ректор МельГУ во время открытия штаба. Он отметил, что все желающие жители области могут присоединиться к предвыборной кампании Путина. "Вторая задача не менее важная. Мы готовы работать 24 на 7, мы открыты для визитов людей творческих и креативных, для визитов людей, желающих выдвинуть предложения по улучшению ведения президентской кампании и желающих видеть Владимира Путина президентом. Может будут и наказы, которые мы передадим в Кремль, чтобы в дальнейшем Владимир Владимирович учел их при реализации своих функций уже в качестве президента Российской Федерации", - подчеркнул Тайвонен. Он добавил, что уверен в том, что жители Запорожской области поддержат Путина на выборах в 2024 году. "В рамках референдума жители Запорожской области всецело поддержали Владимира Путина как действующего президента Российской Федерации, мы безусловно уверены, что они отдадут свои голоса за него в марте 2024 года. Только началась процедура выдвижения Владимира Путина на должность президента, и уже к нам обращаются граждане Запорожской области с предложением участвовать в сборе подписей", - резюмировал сопредседатель штаба.

https://ria.ru/20231208/putin-1914672525.html

https://ria.ru/20231221/putin-1917161635.html

запорожская область

мелитополь

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

президентские выборы в россии, политика, запорожская область, владимир путин, мелитополь