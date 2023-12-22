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В Ярославле открылся региональный штаб поддержки Владимира Путина
В Ярославле открылся региональный штаб поддержки Владимира Путина - РИА Новости, 22.12.2023
В Ярославле открылся региональный штаб поддержки Владимира Путина
Региональный штаб поддержки кандидата в президенты России Владимира Путина открылся в Ярославле, сообщило ярославское региональное отделение партии "Единая... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T20:48
2023-12-22T20:48
2023-12-22T20:48
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 дек - РИА Новости. Региональный штаб поддержки кандидата в президенты России Владимира Путина открылся в Ярославле, сообщило ярославское региональное отделение партии "Единая Россия". Сообщается, что все участники штаба Владимира Путина - добровольцы, которые будут помогать в сборе подписей. "Сегодня, открывая штаб в качестве сопредседателя, испытал ностальгическое чувство - ровно 23 года назад, в 2000 году, будучи студентом выпускного курса юридического факультета ЯрГУ, я начал свой профессиональный путь как раз с работы юристом в избирательном штабе Владимира Владимировича Путина", - рассказал РИА Новости сопредседатель штаба, ректор Ярославского госуниверситета имени П.Г. Демидова Артем Иванчин. Он отметил, что "хорошо помнит условия, в которых действующий президент РФ возглавил нашу страну". "И какой огромный рывок в развитии мы совершили за это время, в том числе в геополитическом плане. Уверен, наши граждане сделают правильный выбор!", - подчеркнул Иванчин. Президент РФ Владимир Путин в понедельник посетил Центральную избирательную комиссию, где представил документы для регистрации в качестве кандидата на должность главы государства в порядке самовыдвижения. Согласно закону, самовыдвиженцу на президентских выборах необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, чтобы на каждый субъект РФ приходилось не менее 7,5 тысячи подписей проживающих на его территории. Подписи в поддержку кандидата нужно предоставить в ЦИК РФ до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата. Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года. ЦИК принял постановление, в соответствии с которым голосование продлится три дня - с 15 по 17 марта.
https://ria.ru/20231221/putin-1917161635.html
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политика, ярославль, россия, владимир путин, единая россия, президентские выборы в россии
Политика, Ярославль, Россия, Владимир Путин, Единая Россия, Президентские выборы в России
В Ярославле открылся региональный штаб поддержки Владимира Путина
Участники штаба Путина — добровольцы, которые будут помогать собирать подписи
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 дек - РИА Новости. Региональный штаб поддержки кандидата в президенты России Владимира Путина открылся в Ярославле, сообщило ярославское региональное отделение партии "Единая Россия".
Сообщается, что все участники штаба Владимира Путина - добровольцы, которые будут помогать в сборе подписей.
"Сегодня, открывая штаб в качестве сопредседателя, испытал ностальгическое чувство - ровно 23 года назад, в 2000 году, будучи студентом выпускного курса юридического факультета ЯрГУ, я начал свой профессиональный путь как раз с работы юристом в избирательном штабе Владимира Владимировича Путина", - рассказал РИА Новости сопредседатель штаба, ректор Ярославского госуниверситета имени П.Г. Демидова Артем Иванчин.
Он отметил, что "хорошо помнит условия, в которых действующий президент РФ возглавил нашу страну".
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"И какой огромный рывок в развитии мы совершили за это время, в том числе в геополитическом плане. Уверен, наши граждане сделают правильный выбор!", - подчеркнул Иванчин.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник посетил Центральную избирательную комиссию, где представил документы для регистрации в качестве кандидата на должность главы государства в порядке самовыдвижения.
Согласно закону, самовыдвиженцу на президентских выборах необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, чтобы на каждый субъект РФ приходилось не менее 7,5 тысячи подписей проживающих на его территории. Подписи в поддержку кандидата нужно предоставить в ЦИК РФ до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата.
Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года. ЦИК принял постановление, в соответствии с которым голосование продлится три дня - с 15 по 17 марта.
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