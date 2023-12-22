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В Мурманске открыли избирательный штаб Путина

В Мурманске открыли избирательный штаб Путина - РИА Новости, 22.12.2023

В Мурманске открыли избирательный штаб Путина

Региональный избирательный штаб поддержки кандидата в президенты РФ Владимира Путина открыли в центре Мурманска, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T18:31

2023-12-22T18:31

2023-12-22T18:31

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МУРМАНСК, 22 дек - РИА Новости. Региональный избирательный штаб поддержки кандидата в президенты РФ Владимира Путина открыли в центре Мурманска, передает корреспондент РИА Новости. Избирательный штаб разместился на проспекте Ленина, 88. "Около 200 волонтеров - люди разного возраста - будут стоять в торговых центрах и общественных местах, собирать подписи в поддержку Владимира Путина. Это очень ответственная работа, поскольку нужно тщательно соблюсти все процедуры, чтобы обеспечить легитимность сбора подписей", - сказал журналистам руководитель регионального Народного фронта Мурманской области Максим Сахневич. До момента открытия штаба прошло обучение волонтеров, которым предстоит собирать подписи. Как рассказали на открытии избирательного штаба, первая задача его участников - совместно с другими регионами собрать не менее 300 тысяч подписей для регистрации кандидата, из них в Мурманской области не менее 3,5 тысяч. Сбор начнется уже с субботы и продлится до конца января. Региональный избирательный штаб будет работать ежедневно с 9.00 до 18.00 без перерыва - все дни кроме воскресенья и понедельника, при этом волонтеры будут работать на площадках ежедневно. Президент РФ Владимир Путин в понедельник посетил Центральную избирательную комиссию, где представил документы для регистрации в качестве кандидата на должность главы государства в порядке самовыдвижения. Согласно закону, самовыдвиженцу на президентских выборах необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, чтобы на каждый субъект РФ приходилось не менее 7,5 тысячи подписей проживающих на его территории. Подписи в поддержку кандидата нужно предоставить в ЦИК РФ до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата. Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года. ЦИК принял постановление, в соответствии с которым голосование продлится три дня - с 15 по 17 марта.

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политика, россия, владимир путин, мурманская область, мурманск