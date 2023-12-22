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В Крыму открыли избирательный штаб Путина - РИА Новости, 22.12.2023
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Выборы президента России — 2024
 
18:16 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/shtab-1917555976.html
В Крыму открыли избирательный штаб Путина
В Крыму открыли избирательный штаб Путина - РИА Новости, 22.12.2023
В Крыму открыли избирательный штаб Путина
В Симферополе и Севастополе в пятницу открыли региональные избирательные штабы поддержки кандидата в президенты РФ Владимира Путина. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T18:16
2023-12-22T18:16
выборы президента россии — 2024
россия
севастополь
симферополь
владимир путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости. В Симферополе и Севастополе в пятницу открыли региональные избирательные штабы поддержки кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Штабы располагаются в центральной части городов. На открытии присутствовали представители общественных организаций и волонтеры. В комментарии РИА Новости член Общественной палаты Крыма Борис Левин заявил, что крымчане видят на посту президента только Владимира Путина, так как именно при нем полуостров достиг небывалого развития и преобразования, в том числе в сфере здравоохранения. "Региональный штаб Республики Крым открыт и начал свою работу", - сообщил Левин. В свою очередь сопредседатель штаба в Севастополе Лариса Мельник подчеркнула, что они акцентируют особое внимание на решении проблем населения. "Штаб нацелен на системное проведение избирательной кампании. Сюда входит сбор подписей, организация встреч с избирателями, работа с наблюдателями и так далее", - сказала Мельник журналистам. Президент РФ Владимир Путин в понедельник посетил Центральную избирательную комиссию, где представил документы для регистрации в качестве кандидата на должность главы государства в порядке самовыдвижения. Согласно закону, самовыдвиженцу на президентских выборах необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, чтобы на каждый субъект РФ приходилось не менее 7,5 тысячи подписей проживающих на его территории. Подписи в поддержку кандидата нужно предоставить в ЦИК РФ до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата. Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года. ЦИК принял постановление, в соответствии с которым голосование продлится три дня - с 15 по 17 марта.
https://ria.ru/20231222/shtab-1917546888.html
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россия, севастополь, симферополь, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Россия, Севастополь, Симферополь, Владимир Путин
В Крыму открыли избирательный штаб Путина

В Симферополе и Севастополе открыли избирательные штабы Путина

© Фото : Партия "Единая Россия"Избирательный штаб поддержки Владимира Путина на президентских выборах в Севастополе
Избирательный штаб поддержки Владимира Путина на президентских выборах в Севастополе - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© Фото : Партия "Единая Россия"
Избирательный штаб поддержки Владимира Путина на президентских выборах в Севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости. В Симферополе и Севастополе в пятницу открыли региональные избирательные штабы поддержки кандидата в президенты РФ Владимира Путина.
Штабы располагаются в центральной части городов. На открытии присутствовали представители общественных организаций и волонтеры.
Штаб общественной поддержки Владимира Путина на должность президента страны в Луганске
В ЛНР открылся штаб поддержки кандидата в президенты Путина
Вчера, 17:34
В комментарии РИА Новости член Общественной палаты Крыма Борис Левин заявил, что крымчане видят на посту президента только Владимира Путина, так как именно при нем полуостров достиг небывалого развития и преобразования, в том числе в сфере здравоохранения. "Региональный штаб Республики Крым открыт и начал свою работу", - сообщил Левин.
В свою очередь сопредседатель штаба в Севастополе Лариса Мельник подчеркнула, что они акцентируют особое внимание на решении проблем населения.
"Штаб нацелен на системное проведение избирательной кампании. Сюда входит сбор подписей, организация встреч с избирателями, работа с наблюдателями и так далее", - сказала Мельник журналистам.
Избирательный штаб Владимира Путина в Геническе Херсонской области - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
В Геническе открыли региональный штаб поддержки Путина
Вчера, 17:05
Президент РФ Владимир Путин в понедельник посетил Центральную избирательную комиссию, где представил документы для регистрации в качестве кандидата на должность главы государства в порядке самовыдвижения.
Согласно закону, самовыдвиженцу на президентских выборах необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, чтобы на каждый субъект РФ приходилось не менее 7,5 тысячи подписей проживающих на его территории. Подписи в поддержку кандидата нужно предоставить в ЦИК РФ до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата.
Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года. ЦИК принял постановление, в соответствии с которым голосование продлится три дня - с 15 по 17 марта.
Открытие избирательного штаба действующего президента РФ Владимира Путина в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
В Херсонской области открыли штаб поддержки кандидата в президенты Путина
Вчера, 14:44
 
Выборы президента России — 2024РоссияСевастопольСимферопольВладимир Путин
 
 
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