https://ria.ru/20231222/shtab-1917555976.html

В Крыму открыли избирательный штаб Путина

В Крыму открыли избирательный штаб Путина - РИА Новости, 22.12.2023

В Крыму открыли избирательный штаб Путина

В Симферополе и Севастополе в пятницу открыли региональные избирательные штабы поддержки кандидата в президенты РФ Владимира Путина. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T18:16

2023-12-22T18:16

2023-12-22T18:16

выборы президента россии — 2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости. В Симферополе и Севастополе в пятницу открыли региональные избирательные штабы поддержки кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Штабы располагаются в центральной части городов. На открытии присутствовали представители общественных организаций и волонтеры. В комментарии РИА Новости член Общественной палаты Крыма Борис Левин заявил, что крымчане видят на посту президента только Владимира Путина, так как именно при нем полуостров достиг небывалого развития и преобразования, в том числе в сфере здравоохранения. "Региональный штаб Республики Крым открыт и начал свою работу", - сообщил Левин. В свою очередь сопредседатель штаба в Севастополе Лариса Мельник подчеркнула, что они акцентируют особое внимание на решении проблем населения. "Штаб нацелен на системное проведение избирательной кампании. Сюда входит сбор подписей, организация встреч с избирателями, работа с наблюдателями и так далее", - сказала Мельник журналистам. Президент РФ Владимир Путин в понедельник посетил Центральную избирательную комиссию, где представил документы для регистрации в качестве кандидата на должность главы государства в порядке самовыдвижения. Согласно закону, самовыдвиженцу на президентских выборах необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, чтобы на каждый субъект РФ приходилось не менее 7,5 тысячи подписей проживающих на его территории. Подписи в поддержку кандидата нужно предоставить в ЦИК РФ до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата. Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года. ЦИК принял постановление, в соответствии с которым голосование продлится три дня - с 15 по 17 марта.

https://ria.ru/20231222/shtab-1917546888.html

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https://ria.ru/20231222/shtab-1917489685.html

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симферополь

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россия, севастополь, симферополь, владимир путин